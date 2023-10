Saltan de edificio en edificio, trepan por los lugares más impensables y sin protección ninguna, jugándose la vida. Perder un diente no es nada comparado con todo lo que te puede pasar. El riesgo es evidente y una mala caída puede costarte la vida.

Hace poco un vídeo se convirtió en viral al compartirse en las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. La cuenta de Instagram Impacto Canario publicó una la grabación, en la que ve a un joven, haciendo gala de una gran agilidad, salta desde un edificio próximo al Centro Comercial El Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, para caer en el suelo con total comodidad.

Riesgos del parkour

Según una usuaria que comenta la publicación, desde el parking que salta es privado.

Salvando el salto, mucha gente se pregunta si esto es un deporte o una estupidez universal. El hecho que muchos consideran es si renta el poner en juego la vida personal por hacer estos retos. También podría haberse desanclado la farola del suelo y provocar un accidente aún mayor. En el vídeo se ve como la estabilidad del alumbrado no es la más segura posible. El parkour, un deporte cargado de adrenalina donde el riesgo no puede llevar a una mala pasada.

Miguel Planas

En Canarias hay un joven que sufrió estos percances: Miguel Planas. Doce años surcando los aires hasta que sufrió su peor caída y quedó tetrapléjico. Desde entonces, hace casi cuatro años, vive en el Hospital Insular de Gran Canaria, en una habitación sin poder moverse de cuello para abajo.

En septiembre de 2022 se hizo viral al contar su historia, a través de sus redes sociales, en el que buscaba financiación para una vida mejor, ya que no existen residencias adaptadas y su familia no puede acogerle porque no tiene recursos para acondicionar la vivienda o disponer de cuidadores. Desde la cama pedía colaboración para organizar un concierto benéfico, que se realizó en enero, "porque aún tiene muchos saltos que dar", manifestó en ese entonces.