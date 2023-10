'Acompáñame a ver esta triste historia de un andaluz que pensó que Canarias era como el sur de España', es el título que reza el vídeo que la cuenta de Instagram Canarias Resiste muestra en su muro virtual. Una vez más, los visitantes que viajan al Archipiélago, lo hacen con un desconocimiento total del entorno que van a visitar.

En Canarias es casi 'ley de vida' de los turistas son exigentes. Cada persona que viaja a las Islas viene con una expectativa que en ocasiones se cumplen y en otras, desafortunadamente no.

¿El motivo? Son muchas las personas que viajan con una idea sobredimensionada de lo que van a encontrar en el Archipiélago canario. Lo que suele provocar en muchas ocasiones situaciones hilarantes para los canarios.

Los turistas esperan encontrar un 'paraíso terrenal' en el que pueden encontrar lo que quieran a la hora que quieran, y lo peor, igual que en sus lugares de origen. Sin sospechar, que Canarias tienen sus particularidades especiales, como cualquier lugar de la tierra.

Esto es lo que le ocurre a un andaluz que visita las islas. Su usuario en la red social Tik Tok es @ramonteli. El joven, que va en un coche, por lo que se deduce de su diálogo, es alquilado en el que busca una emisora de radio que emita música flamenca.

“Lo peor de Lanzarote, sin ninguna duda, (¡Uy me he quemado!, inciso que hace al verse en el vídeo y ver su nariz con algo de color) de las Islas Canarias por ahora es la música”, comienza su alegato o queja. En la que insiste al remarcar: “¡qué coñazo la música! ¡Es todo el rato reguetón!

Y para poner énfasis en su monólogo 'tiktokero¡' balbucea sin sentido lo que puede ser una letra reguetonera, pero se da por vencido! Con lo que insiste es una 'pesadilla' continua para sus oídos.

“Aquí no hay flamenco, he intentado buscar Radio Olé, Chanquete, cualquier tipo de emisora de radio flamenca y en Gran Canaria no hay ninguna, todas son latinas o todo el rato reguetón”, manifiesta con sorpresa. Parece creer que es algo inaudito que no haya ni una sola nota de flamenco que pueda salir de la radio del vehículo.

Para hacer hincapié en ello señala el panel del coche donde estás la lista de emisoras de radio, excepto alguna, que califica de 'musicote' (que parece le gusta), el resto señala todas emiten música latina.

Sigue su 'sin vivir' sobre la agonía de no poder escuchar música flamenca en su recorrido por el Archipiélago. Ya que inicia el vídeo diciendo que está en Lanzarote y acaba su alegato con ¿aquí en Gran Canaria nadie escucha flamenco?

La cuenta de Instagram Canarias Resiste, y ha colgado en su muro señalando que “Así es mi niño, en Canarias nos identificamos más con la música latina que con el flamenco. Por algo será?

Un vídeo que no ha dejado indiferente a sus seguidores que expresan su opinión al respecto de los 'quejíos' de @ramonteli.

“Aquí no hay flamenco, he intentado buscar Radio Olé, Chanquete, cualquier tipo de emisora de radio flamenca y en Gran Canaria no hay ninguna, todas son latinas o todo el rato reguetón”, es la queja del visitante

Opiniones tan distintas como la de @dortacanarias que expresa su pesar: “Entiendo perfectamente al pibito. El otro día yo fui a Sevilla y me hice un vídeo comentando que en ninguna emisora ponían Achikasnas, ni Arife, ni Taburiente... Todo el rato flamenco, flamenco, flamenco... Yiacooooño”

Otros son menos empáticos como @senorcreativo que indica que: "Tenemos paro, inflación, vivienda inaccesible, reguetón... como para aguantar flamenco... ?￰゚マᄐ‍♂️ Más desgracias no por favor."

Y, por último, una gran mayoría de los comentarios destacan que el joven desconoce que lo que él califica de música latina no es solo eso, hay que saber diferenciar entre vallenato, reguetón o bachata.