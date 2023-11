La Inteligencia Artificial (IA) se ha instalado en nuestras vidas y ha venido para quedarse. Está presente en diferentes ámbitos aunque no reparemos en ello. Componer una canción, crear recetas gastronómicas, elaboración y traducción de textos, redacción de libros, recomendaciones de series de televisión, propuestas de rutas de destinos turísticos, en las compras por Internet... Los usos son distintos.

Entre los ejemplos más populares en los que se utiliza la IA está la transformación de las personas y los lugares, es decir, cómo serían estos pasados unos años.

Incluso, la IA crea modelos e 'instagramers' que no existen. Es el caso de Aitana, que gana 4.000 euros al mes y ha sido creada por una agencia de modelos de Barcelona.

¿Cómo serían Lanzarote y La Graciosa vistas por la Inteligencia Artificial?

¿Lanzarote y La Graciosa sin turistas ni coches? ¿Timanfaya sin camellos? ¿Un hotel en el Mirador del Río? El creador de contenidos en TikTok @somos.canarias ha elaborado sendos vídeos de cómo serían ambas islas según la Inteligencia Artificial (IA).

Los volcanes, Yaiza, Jameos del Agua, el Mirador del Río, el Valle de Haría con sus palmeras, las playas de Papagayo y Caleta del Sebo son algunos de los lugares que aparecen recreados en los vídeos. El resultado no ha dejado indiferente a sus seguidores.

Alguno ha propuesto la creación de un hotel en el Mirador del Río, el espacio turístico creado por César Manrique en lo alto de El Risco (Haría) y desde el que se divisa el Archipiélago Chinijo y El Río, el brazo de mar que separa Lanzarote y La Graciosa. "Orgulloso de mi isla", "Que bonitaaaaa que es", El único problema que tenemos en Lanzarote es la corrupción de políticos, sólo piensan en sus bolsillos", "Me encantó Lanzarote, volveré a visitarla", "Si no llego a ver lo de la IA, diría que son cuadros inspirados en Lanzarote", "No se parece casi nada, pero hace referencia al Mirador del Río". Son algunas de las reacciones al vídeo de Lanzarote, que supera las 207.000 visualizaciones.

Las carreteras y calles de los pueblos de Lanzarote aparecen desiertas de personas y coches y apenas algunos visitantes en Jameos del Agua y, de lejos, en alguna de las playas.

Las calles de arena de Caleta del Sebo y los senderos de La Graciosa también están sin visitantes, ni bicicletas, ni coches, los característicos safaris todoterrenos que realizan las excursiones por la octava isla canaria.

"Preciosa", "De las mejores series de este 2023", "La mayoría de las imágenes parece más Gran Canaria que La Graciosa, pero muy bonito igualmente", algunos de los comentarios al trabajo con La Graciosa, que acumula poco más de 9.300 reproducciones de los usuarios de la cuenta @somos.canarias.

A petición de sus seguidores, el tiktoker ha ido elaborando vídeos con cada una de las Islas Canarias, que ya cuentan con la particular visión de la Inteligencia Artificial. Y no solo eso, también ha publicado un tutorial que muestra cómo hace sus creaciones tras solicitárselo también a través de comentarios.