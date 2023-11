TikTok ha emergido como una plataforma ideal para arrojar luz a nivel global sobre las diversas facetas de la maternidad. En los últimos días, un video de una madre de tres hijos se volvió viral, generando un extenso debate sobre lo "desafiante que resulta" dejar de trabajar y "quedarse en casa sola cuidando a los niños". Este tema resuena especialmente frente a otras madres que se enfrentan a diario a sus empleos y experimentan graves problemas de conciliación familiar.

Ahora, otra madre de nacionalidad estadounidense ha avivado la controversia al cuestionar si los niños y niñas "tienen demasiados deberes". En una confesión polémica, afirmó: "A menudo, hago los deberes de mis hijas para evitar que se estresen con los problemas de matemáticas", entre otras revelaciones, como la priorización de su relación con su esposo sobre la de sus hijas, y la ausencia de instrucción religiosa, algo que genera impacto en el contexto interno de los Estados Unidos.

"Estás dando un mal ejemplo"

“Sé que todos los padres ayudan, pero si mis hijos están ocupados o tienen prisa, lo haré, porque no quiero que se estresen con problemas de matemáticas cuando no tienen tiempo para hacerlos o algo así”, expresó la madre en un video titulado "cosas controvertidas que hacemos como padres". "Puede que no esté bien, pero les ayudaré. Y hago la mayoría de sus proyectos también”, añadió, avivando así una polémica que no tardó en encenderse.

Los comentarios se dividieron entre aquellos que comprenden y comparten la idea de que los niños tienen una "carga de trabajo excesiva" en su tiempo libre, especialmente después de pasar siete horas en la escuela, y aquellos que critican que la madre haga los deberes de sus hijos, argumentando que les está "dando un mal ejemplo" en términos de esfuerzo, sacrificio y trabajo duro.