La demanda de camareros por la que atraviesa la hostelería en España debido a la escasez de profesionales para cubrir el servicio es una de las noticias de actualidad del sector. Jornadas interminables, bajos sueldos y dificultad para conciliar la vida laboral y familiar son algunas de las quejas de las personas que trabajan de camarero.

En ocasiones, denuncian ofertas de trabajo abusivas. Una de ellas ofrecía trabajar ocho horas y media al día, seis días a la semana, con solo un día de descanso a la semana y días festivos, por un salario de 1.000 euros al mes.

Sin embargo, la patronal considera que el principal problema está en que hace falta formación específica y en algunos casos los empresarios se han visto obligados a cerrar algunos días a la semana por falta de personal, sobre todo, en temporada alta.

Del cliente clasista al plato "un poco gay"

Además de la comentada situación laboral, existen otras realidades dentro de la hostelería que viven a diario los camareros y que no dejan de ser insólitas.

Desde un cliente clasista que se queja de que un camarero comiera a su lado en la terraza de un restaurante en Sevilla, hasta un comentario despectivo por parte de otro comensal en un local de Madrid, quien, al pedir su plato de la carta, lo describió como "un poco gay". Historias hay muchas.

"Os pediría una mesa discreta"

Una de las situaciones que se han dado a conocer de forma reciente ha sido la de la singular petición de una persona, que se ha vuelto viral.

“Probablemente, voy a cortar con mi novio allí, os pediría una mesa discreta, no vamos a dar el show, pero para que no lo vean llorando. Gracias por vuestra comprensión...” Es la nota de aviso de un restaurante por parte de una clienta de la que dejó constancia uno de los trabajadores del establecimiento para que se tuviera en cuenta a la hora de asignarle la mesa.

La cuenta de X (antes Twitter) @soycamarero dio a conocer el pasado 8 de enero esta solicitud, acompañada de un comentario con intriga: “Necesito saber cómo terminó esta historia”.

Necesito saber cómo terminó esta historia. pic.twitter.com/TVfyP52tCX — Soy Camarero (@soycamarero) January 8, 2024

Las especulaciones acerca de lo que pudo haber sucedido no se hicieron esperar. "Ostras, me imagino las caras de los camareros cuando llegó la ‘pareja’", "Vaya tía!! No podría dejarlo en la intimidad??? Ojalá el chico no haya llorado y haya pagado ella la cuenta", "Y no lo puede dejar en otro sitio... No sé, en algún parque, casa o lo que sea" y "Los camareros peleando por atender esa mesa", son algunas de las reacciones de los usuarios de X que se pueden leer a raíz de lo publicado por @soycamarero.

La publicación acumula hasta el momento más de 468.000 visualizaciones.