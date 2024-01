Seguro que alguna vez te has preguntado: ¿Y qué comen los piratas? Nos hemos puesto a investigar y hemos podido encontrar alguna que otra cosa. Los piratas comían muy poco, o incluso no comían nada o comían pero fatal, lo que si podemos confirmar es que bebían mucho ron y eso se debía a su buena conserva. La época dorada de los/las piratas fueron los siglos XVII y XVIII, era una época en la que aún no habían ni latas, ni figroríficos, ni electricidad, entonces todo lo que tuvieran se pondría malo porque no se podía conservar. A esto debemos de sumar los problemas que tenían de escorbuto (falta de la vitamina C) y otras debilidades que en su momento no tenían cura. La vida de los piratas, no era como en las películas en la que todo es genial y maravilloso, realmente su vida era miserable y bastante corta, por lo que no tenía nada de glamour.

El sector náutico detecta un aumento de los ‘yates piratas’ en Baleares Se han podido encontrar en estudios de huesos de piratas británicos y en documentos escritos por piratas ilustrados, algunas pistas que nos permiten conocer que es lo que comían estos piratas. Después de los estudios de los huesos, han identificado que comían raciones oficiales de la Royal Navy, que se trata de pan (especie de galleta de pan duro, nada de una baguette tiernecita), ternera, un poco de mantequilla y queso, y como no, un galón de cerveza al día. El pan duraba pocos días, y estaba infectado de gorgojos del trigo (insecto pequeño, muy dañino para las cosechas). La ternera era de muy buena calidad, se cocinaba tan bien que incluso algunos marineros llegaban hacer botones y hebillas con ella, por otra parte el agua se ponía mala y por eso era una de las razones por las que bebían ron y otras bebidas alcohólicas que podían aguantar más. La lista de alimentos que tomaban los piratas: Pan

Ternera

Mantequilla

Queso Y su lista de bebidas: Ron

Cerveza Podemos encontrar muchos piratas ilustrados, pero uno de los más conocidos podría ser William Dampier, alla dónde iba probaba de todo y estaba hecho todo un foodie. Habían otros muchos platos piratas como llegó a ser el Salmagundi, era un mezcladillo de ensalada que se componía de: frutas, encurtidos, carne y pescado. Había otras comidas que tomaban los piratas y los marineros y son las siguientes: Sopa y huevos de tortuga

y de Carnes medio podridas

medio Galletas malolientes

malolientes Carne salada

Galletas especiales

especiales Costosas

Insectos en las galletas

en las Galletas duras como piedras Los piratas también llegaron a comer ratas y hasta cuero, cabe destacar que comían mucho mejor que los otros marineros. Si en los barcos llevaban gallinas, les pueden dar huevos para comer, el pescado no podía faltar como es lógico que viviendo en el mar tuvieran mucha cantidad de este alimento. Por último, comían una especie de galletas que eran hechas por ellos, las hacían con harina, agua y poca sal. Podían durar más tiempo, pero llegaban a estar repletas de gusanos, pero como tenían mucho hambre no les importa y se lo comían, buscando remedios para no ver los gusanos.