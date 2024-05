"Pensaba que todo el mundo estaba ligando conmigo": la confesión de una argentina sobre una expresión canaria

Una usuaria de la red social TikTok (@lolacabeller) ha confesado a través de un vídeo que, cuando llegó a Canarias, la expresión 'mi niña' le causó confusión. La joven, que es argentina, asegura que "no tenía ni idea que existía la expresión" y, por eso, "pensé que todo el mundo quería ligar conmigo".

Fue tal su asombro que decidió preguntar sobre el tema. "Es que cada persona que conocía me decía mi niña después de una frase. Iba a un restaurante y me lo decían. Todos me lo decían".

Reconoce que al principio le encantaba escucharlo y considera que en Canarias "la gente sabe que a las personas que no son de la Isla les encanta lo de mi niña". Ahora, a través de la red social recalca que en el Archipiélago es "la expresión más común del mundo".

¿Cuáles son las expresiones canarias más comunes?

Los comentarios de la audiencia al vídeo de la usuaria de Tiktok fueron variados. Sin embargo, la mayoría coincidieron en que en Canarias la forma de hablar es especial. "Si mi niña... los canarios somos así", "si no dices mi niña o mi niño significa que no eres canario" o "cuidado, hay varias formas de decirlo. Está mi niña de cariño o el de enfado".

El léxico canario destaca por sus peculiaridades. Tal es el caso hay expresiones que solo una persona de las Islas entendería y, cualquier persona de la Península, necesitaría un diccionario para entenderlas. Aquí puedes leer más sobre expresiones canarias.

Desde el 'le falta un agua' (persona inmadura) hasta 'ten fundamento' (compórtate). Estas son cinco de las expresiones típicas de Canarias: