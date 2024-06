Un empresario de éxito de Canarias: "Es sencillo, si no puedes pagar el Salario Mínimo Interprofesional, no contrates"

El CEO de Dormitorum, Alexis Amaya, se ha embarcado en una nueva aventura mediática con la puesta en marcha del podcast 'The Alexis Army', en el que cuenta con la colaboración del periodista tinerfeño Gonzalo Castañeda, y que tiene como obejtivo compartir su experiencia en la emprendeduría, para todos aquellos que necesiten estrategias y consejos para comenzar su camino como empresarios.

El empresario canario habla sin tapujos de su forma de ver las dos últimas subidas dle Salario Mínimo Interprofesional (SMI) estipulados por el Gobierno de España. "Si tú eres un empresario al que le afectó la primera subida, deberías ir grabándote en la plaquita que eres un crápula. Porque si le pagabas a tus empleados 680 euros, creo que eres un crápula", apuntó.

Dentro de lo revolucionario de su mensaje, el máximo dirigente de Dormitorum no cree que la clave para crecer esté en dejar de pagar el estipendio a los trabajadores. "Si eres un autónomo que has determinado que necesitas un empleado, entonces págale como dicen que tienes que pagarle, si no puedes pagarle, no lo contrates", compartió.

Alexis Amaya lo tiene muy claro: "si lo que necesitas contratar es a costa de no cumplir con los derechos del trabajador, porque no le puedes pagar, tú no necesitas un trabajador, lo que necesitas es un socio".

Colchones canarios en toda España

Dormitorum, tal y como explican en su web oficial, "es una cadena de tiendas especializada en descanso, que cuenta con un gran equipo de profesionales dedicados a la creación y a la venta de productos que tienen por objetivo mejorar la calidad del sueño y ofrecer una experiencia inigualable a la hora de dormir. Pero hay mucho más detrás de esta firma que crece día a día".

Debes saber que dormitorum nació como una idea llena de ilusión, que se fue materializando poco a poco hasta llegar a ser lo que es hoy por hoy. Nuestro equipo lo forman más de 150 trabajadores. Un éxito conseguido gracias a la persistencia de su fundador, Alexis Amaya Carballo, al gran esfuerzo y dedicación del personal y al apoyo recibido por nuestros clientes, que sin duda son los grandes artífices de este bonito sueño hecho realidad.

La empresa canaria se identifica como "una gran familia que crea colchones desde cero y que busca hacer llegar la calidad de un buen descanso a todo el mundo. La empresa Dormitorum nace en La Laguna (Tenerife), de la mano de Alexis, y desde su inicio hasta la actualidad se ha consolidado como líder del sector del descanso en Canarias. Todo gracias a una filosofía muy clara: crear y vender grandes colchones, con un margen de beneficio bajo a muchos usuarios".