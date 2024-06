Aurah Ruiz se vuelve a ver las caras en directo con Ángel Cristo Jr. tras su fuerte discusión en Supervivientes

Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr. se han visto las caras en '¡De Viernes!' tras la fuerte discusión que tuvieron en 'Supervivientes' y que provocó que el hijo de Bárbara Rey fuese expulsado por motivos disciplinarios tras huir de la isla y estar desaparecido durante horas, poniendo en jaque a la organización del reality.

En su reencuentro en el plató del programa, ya en España, después de la expulsión de la mujer de Jesé Rodríguez, ésta no dudaba en pedir perdón al que durante semanas fue uno de sus grandes apoyos en Honduras por lo dura que fue con él y las cosas que le dijo durante su encontronazo: "Me arrepiento muchísimo. Te pido disculpas, pero mírame a la cara, me gustaría que me miraras a la cara. Me equivoqué muchísimo y me arrepiento y te lo digo a la cara. Perdón, Ángel. No sé si me perdonarás o no, pero tenía ganas de quitarme esa espinita" le decía.

Lejos de enterrar el hacha de guerra, el hijo del domador respondía que "necesito tiempo para ordenar mis ideas". Y ese tiempo ha llegado a su fin gracias a una oferta de '¡De viernes!' para que saldase sus cuentas pendientes con Aurah en directo y en un plató de televisión.

Un cara a cara en el que la influencer ha dejado claro que no pensaba volver a pedirle perdón y ha asegurado que después de todo lo que ha visto la que necesita tiempo es ella, mientras Ángel -cerrado en banda a un acercamiento- ha apuntado que las disculpas de su compañera han llegado "tarde y mal" y que las posibilidades de "tregua" se han acabado con el tiempo. Además, ha acusado a Aurah de ser "egoista", de ser una "hija de Instagram" y de gustarle demasiado la tele.

Durante su discusión, Ángel ha preguntado a la canaria si alguien le había 'empujado' a provocarle porque sabían que iba a acabar estallando. Algo que ella ha negado, asegurando que su discusión fue porque se sintió "traicionada" al ver el acercamiento del hijo de la vedette a Gorka y a Arkano cuando se suponía que eran "la resistencia" en la isla.

Muy alejado de Aurah, aunque reconoce el gran cariño que sintió por ella, Ángel ha retomado sus rutinas y, aprovechando el fin de semana, ha hecho la compra en un conocido supermercado acompañado por su inseparable Ana Herminia. Y aunque en '¡De Viernes!' no se pronunció sobre las declaraciones de su madre confirmando que ya ha puesto la demanda contra él y contra su novia, hemos visto al hermano de Sofía Cristo de lo más relajado, impasible tanto al hecho de verse las caras de nuevo con su madre en un juzgado, como a su ruptura parece que 'total' con la mujer de Jesé.