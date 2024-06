Pepe Benavente sufre un accidente: tendrá que pasar por quirófano

El reconocido cantante canario Pepe Benavente ha tenido que cancelar todas sus próximas actuaciones tras sufrir una caída durante las fiestas de San Juan en el municipio de Tacoronte. El incidente ocurrió mientras el artista se dirigía a la casa de un amigo después de su actuación.

Según el relato del propio Benavente, la caída ocurrió al bajar del escenario. En un vídeo publicado por la productora Gador Producciones y Eventos en Facebook, el cantante explica: “Me caigo y todo mi cuerpo cae sobre el hombro derecho, yo que soy diestro, la que me llevé esa noche. Entre llantos y chillidos, mi amigo alertó a la policía, chapó por la policía de Tacoronte. Primero me llevaron a un centro de salud, me pusieron una inyección y luego en el hospital me hacen dos placas y me detectan tres fracturas”.

Actualmente, Pepe Benavente se encuentra esperando ser llamado para una operación que, según sus palabras, podría realizarse en las próximas dos semanas. “No puedo pensar que voy a estar mucho tiempo sin cantar, ustedes saben que yo vivo y amo la música, y deseo sobre todo vivir para el pueblo que es lo que llevo casi 50 años haciendo”, comentó el cantante, visiblemente afectado por la situación.

Apoyo masivo en redes sociales

El anuncio de la cancelación de sus actuaciones ha generado una ola de apoyo en las redes sociales. Los seguidores de Pepe Benavente no han tardado en enviarle mensajes de ánimo y deseos de una pronta recuperación. Este apoyo refleja el cariño y la admiración que el artista ha cosechado a lo largo de su carrera, que se extiende por casi cinco décadas.

El incidente tuvo lugar durante las tradicionales fiestas de San Juan en Tacoronte, un evento muy esperado por la comunidad local. Tras bajarse del escenario y camino a la casa de un amigo, Benavente tropezó y cayó con todo su peso sobre su hombro derecho, resultando en tres fracturas. La rápida intervención de la policía local y el traslado inicial a un centro de salud seguido de un hospital permitieron un diagnóstico rápido de su lesión.

Pepe Benavente es una figura emblemática en el panorama musical canario. Con una carrera que abarca casi 50 años, ha sido un referente en las verbenas y fiestas populares de las islas. Su pasión por la música y su dedicación al público son bien conocidas, lo que hace que esta pausa forzada sea aún más dolorosa para el artista y sus seguidores.