El sorprendente consejo para viajar sin gastar mucho dinero

Una usuaria de la red social TikTok (@igonxelmundo) ha desvelado un sorprendente truco para viajar sin gastar mucho dinero. Según ha revelado en un vídeo, el consejo para no gastar mucho dinero en los viajes es "ser una rata".

"¿Hay que tener mucho dinero para viajar? La respuesta es no". De esta manera comenzaba la usuaria el vídeo en el que desvelaba su secreto. "Si me ves un mes viajando por Indonesia o dos meses viviendo en otro lado es porque soy muy rata".

La joven, además, explicó a la audiencia que ha pagado alojamientos de dos euros la noche: "Una almohada es un privilegio, igual que el agua caliente". Sin embargo, la influencer, que acumula en torno a 340 mil seguidores, reconoció que ha dormido con cucarachas, arañas y hormigas, pero eso le ha permitido "ahorrar mucho dinero y gastarlo en otras cosas".

Entender la cultura local

Asimismo, la usuaria sostuvo que para entender la cultura local es necesario "venir desde abajo y si estás pagando un euro por una comida, no preguntar si es pollo o perro".

Este tipo de métodos para viajar no es apto para cualquier tipo de persona."No todo el mundo está dispuesto a esto. Yo puedo darlo todo y dormir en malas condiciones, pero he aprendido a hacerlo", concluyó la joven.