La decisión de Cristiano Ronaldo sobre el uso de smartphones por su hijo mayor

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos y seguidos a nivel mundial, ha generado una ola de curiosidad y comentarios tras revelar en un vídeo de TikTok por qué su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr., no posee un iPhone. En un mundo donde el acceso a la tecnología y las redes sociales es casi omnipresente, la decisión del futbolista ha sorprendido a muchos, especialmente porque Ronaldo es una figura con una fuerte presencia digital.

La postura de Cristiano Ronaldo respecto a la tecnología

En el vídeo publicado en TikTok, Cristiano Ronaldo explicó claramente que no tiene la intención de comprar un iPhone para su hijo mayor, quien actualmente tiene 14 años. El motivo detrás de esta decisión radica en su deseo de que su hijo entienda el valor del trabajo duro y no se deje llevar por la facilidad que puede ofrecer el acceso temprano a la tecnología avanzada. Según Ronaldo, darle un teléfono inteligente como un iPhone a su hijo en esta etapa de su vida podría interferir con su desarrollo personal y profesional.

Ronaldo compartió que en 2020, cuando su hijo tenía aproximadamente 10 años, decidió crear una cuenta secreta en Instagram. Para sorpresa de muchos, en un solo día, la cuenta acumuló más de un millón de seguidores. Al enterarse de esta situación, Ronaldo tomó la decisión de hacer que su hijo eliminara la cuenta de inmediato. La razón detrás de esta acción fue simple: proteger a su hijo de la exposición prematura a las redes sociales y las posibles distracciones que estas pueden traer.

El impacto de las redes sociales en los jóvenes

Diversos estudios han señalado los efectos negativos que el uso excesivo de redes sociales puede tener en los adolescentes. La investigación realizada por la Royal Society for Public Health (RSPH) en el Reino Unido encontró que plataformas como Instagram pueden contribuir a aumentar los niveles de ansiedad y depresión entre los jóvenes, afectando su bienestar mental . Ronaldo, consciente de estos riesgos, parece estar decidido a mantener a su hijo alejado de estas influencias mientras aún es joven.

Logos de Facebook e Instagram. / La Provincia

El valor del trabajo duro y la disciplina

Otra razón clave detrás de la decisión de Ronaldo es su deseo de inculcar en su hijo el valor del trabajo duro y la disciplina. Ronaldo es conocido por su increíble ética de trabajo, que ha sido fundamental para su éxito en el fútbol. En diversas entrevistas, ha mencionado cómo su dedicación al entrenamiento y su estilo de vida saludable han sido cruciales para mantener su nivel de rendimiento a lo largo de los años. Quiere que su hijo siga un camino similar, sin distracciones que puedan desviar su atención de sus metas.

La preocupación de Ronaldo por la salud de su hijo también se extiende a sus hábitos alimenticios y de actividad física. En el vídeo, mencionó que su hijo a veces prefiere beber refrescos como la Coca-Cola y comer papas fritas, en lugar de seguir una dieta saludable. Esta situación, que muchos padres podrían encontrar familiar, resalta el esfuerzo de Ronaldo por inculcar buenos hábitos en su hijo, con el objetivo de que desarrolle una mentalidad orientada hacia el bienestar físico y mental.

Fingers de pollo, patatas fritas y kétchup. / Shutterstock

Los riesgos de la adicción a la tecnología

El futbolista también expresó su preocupación por la posibilidad de que su hijo se vuelva adicto a la tecnología. Este es un tema cada vez más relevante en la actualidad, con un número creciente de estudios que exploran cómo el uso excesivo de dispositivos tecnológicos puede afectar el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Según un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología, el uso excesivo de dispositivos electrónicos puede estar relacionado con problemas de atención, falta de sueño y reducción de la actividad física en los jóvenes .

Ronaldo parece estar consciente de estos riesgos y, por ello, ha decidido retrasar el momento en que su hijo mayor tenga acceso a un smartphone. Al limitar la exposición de su hijo a la tecnología, Ronaldo está tomando medidas para asegurarse de que su hijo crezca en un entorno donde el trabajo duro y la disciplina son valorados más que la gratificación instantánea que pueden ofrecer los dispositivos tecnológicos.

La influencia de Cristiano Ronaldo en la vida de su hijo

Es evidente que Cristiano Ronaldo tiene una gran influencia en la vida de su hijo mayor. Como uno de los atletas más exitosos y seguidos del mundo, su vida está constantemente bajo el escrutinio público. Sin embargo, a pesar de su éxito y fama, Ronaldo parece estar decidido a mantener a su hijo alejado de las trampas que a menudo acompañan a la vida en el ojo público, especialmente en lo que respecta al uso de la tecnología.

Video: Agencia ATLAS | Foto: EP

Esta decisión de no darle un iPhone a su hijo mayor no solo refleja sus preocupaciones como padre, sino también su deseo de que su hijo entienda que el éxito no se logra fácilmente. Quiere que su hijo se concentre en desarrollar sus habilidades y talentos sin las distracciones que podrían desviar su atención de sus objetivos a largo plazo.

Una decisión orientada al desarrollo integral

La decisión de Cristiano Ronaldo de no permitir que su hijo mayor tenga un iPhone a los 14 años puede parecer estricta para algunos, pero está profundamente arraigada en su deseo de proteger a su hijo de las influencias negativas y de inculcarle valores importantes. En un mundo donde la tecnología y las redes sociales dominan gran parte de la vida cotidiana, Ronaldo está tomando un enfoque deliberado para asegurarse de que su hijo crezca con una comprensión clara del valor del trabajo duro, la disciplina y el autocontrol.

Esta postura también subraya una preocupación más amplia que muchos padres comparten hoy en día: cómo equilibrar el acceso a la tecnología con el bienestar de los hijos. Al optar por retrasar la introducción de su hijo a un smartphone, Ronaldo está enviando un mensaje claro sobre la importancia de priorizar el desarrollo personal y el bienestar sobre la gratificación instantánea que ofrecen los dispositivos tecnológicos.