Buenas noticias para los funcionarios canarios: la Administración General del Estado confirma los días inhábiles de 2026

Los empleados públicos de la Administración General del Estado, así como de otras administraciones locales y autonómicas, ya disponen del calendario de días inhábiles para el próximo año. La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la relación de jornadas en las que los funcionarios estarán exentos de realizar trámites y disfrutarán de descansos laborales.

La Administración Pública describe estos días como: "Aquel que no computa a la hora de establecer la fecha de cumplimiento de un plazo administrativo. Estos días inhábiles deben ser tenidos en cuenta tanto a la hora de establecer un plazo para la Administración como para el ciudadano".

Los primeros días inhábiles que se consideran son los sábados y los domingos, ya que durante los fines de semana la administración no realiza trámites. Los festivos nacionales son días no laborables en todo el territorio español, por lo que en todas las Comunidades Autónomas se reconocen como jornadas no laborales.

A continuación, se detallan los días inhábiles nacionales aplicables en toda España en 2026:

1 de enero (Año Nuevo)

(Año Nuevo) 6 de enero (Epifanía del Señor)

(Epifanía del Señor) 3 de abril (Viernes Santo)

(Viernes Santo) 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

(Fiesta del Trabajo) 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

(Fiesta Nacional de España) 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

(Inmaculada Concepción) 25 de diciembre (Natividad del Señor)

Además, también se aplican todos los sábados y domingos del año, por lo que festivos como el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) o el 6 de diciembre (Día de la Constitución) no están incluidos en la lista, ya que coinciden con fines de semana.

Estos son los días inhábiles en Canarias

El caso de Canarias es único en comparación con el resto de las comunidades, que tienen cuatro festivos autonómicos. En las islas, además de los tres días festivos comunes a toda la región, cada isla tiene la oportunidad de asignar un día inhábil adicional según lo considere oportuno. Entre los días inhábiles en toda la comunidad se incluye:

Jueves 2 de abril de 2026 (Jueves Santo). Este día, cuya aplicación depende de la decisión de cada comunidad autónoma, será festivo este año también en: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla.

Este día, cuya aplicación depende de la decisión de cada comunidad autónoma, será festivo este año también en: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla. Lunes 2 de noviembre de 2026. En este caso, la festividad de Todos los Santos, que cae domingo, se traslada a lunes como también harán: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra.

Para los funcionarios, el 30 de mayo, Día de Canarias, ya es inhábil, porque caerá en sábado el próximo año. Por tanto, no se encuentra en la lista, aunque el Gobierno de Canarias sí lo declaró como día de descanso laboral para el resto de trabajadores.

Festivos en Canarias durante 2026 / Consejería de Turismo y Empleo

Por otra parte, los festivos exclusivos de cada isla son:

2 de febrero – Tenerife (Virgen de la Candelaria)

(Virgen de la Candelaria) 5 de agosto – La Palma (Nuestra Señora de Las Nieves)

(Nuestra Señora de Las Nieves) 8 de septiembre – Gran Canaria (Nuestra Señora del Pino)

(Nuestra Señora del Pino) 15 de septiembre – Lanzarote y La Graciosa (Nuestra Señora de los Volcanes)

(Nuestra Señora de los Volcanes) 18 de septiembre – Fuerteventura (Nuestra Señora de la Peña)

(Nuestra Señora de la Peña) 24 de septiembre – El Hierro (Nuestra Señora de los Reyes)

(Nuestra Señora de los Reyes) 5 de octubre – La Gomera (Nuestra Señora de Guadalupe)

Estos son los días festivos en cada isla / Consejería de Turismo y Empleo

También, cada ayuntamiento puede designar un día inhábil o festivo local, por lo que debes consultar la información municipal que aprobó la Consejería de Turismo y Empleo.

Con estas fechas, la Administración General del Estado determina los días en los que los ciudadanos no podrán acudir a las oficinas, realizar trámites ni presentar solicitudes de manera presencial. Sin embargo, desde la Secretaría de Estado de Función Pública recuerdan que la Sede Electrónica permanece disponible los 365 días del año para gestionar cualquier trámite necesario.