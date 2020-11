CC frustra la reforma electoral, que se tendrá que decidir en Madrid

El desacuerdo entre los grupos políticos sigue instalado en el Parlamento regional. La comisión de estudio de la reforma electoral no contará con los apoyos suficientes para sacar adelante los cambios propuestos en la Cámara autonómica porque Coalición Canaria (CC) sigue enrocada en sus posiciones y no acepta la alternativa presentada por los partidos de la oposición para crear una lista autonómica de siete o nueve diputados junto a las siete circunscripciones insulares, con lo que el hemiciclo aumentaría a 70 escaños. Los nacionalistas se mantienen en incrementar el hemiciclo únicamente en tres asientos más. La evidencia de que CC no se mueve de sus posiciones es que no va a convocar a su Consejo Político antes del 2 de mayo, última reunión de la ponencia que deberá elaborar el dictamen de la comisión.