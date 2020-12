El PSOE pone ya el foco en las elecciones y bloquea el Parlamento hasta 2019

El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, denunció ayer que las conversaciones entre nacionalistas y populares para alcanzar un pacto político en lo que resta de legislatura se harán públicas en breve y que la salida de Luis Ibarra de la Autoridad Portuaria de Las Palmas es inminente. Por ello Torres advirtió a CC y PP que "no cuenten con nosotros" porque se trata de un acuerdo "entre dos partidos perdedores para sobrevivir porque se necesitan mutuamente aquí y en Madrid". Por ello exigió a Fernando Clavijo y a Asier Antona que "sean claros" y expliquen a los ciudadanos el pacto al que han llegado.

El líder del PSOE, metido ya de lleno en campaña electoral, aseguró que no habrá renovación de la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común y el Consejo Consultivo hasta después de las elecciones de 2019 con otro Parlamento y un gobierno liderado por el PSOE, en el que primará el diálogo y el consenso.

La reacción de Coalición y el PP no se hizo esperar. El portavoz de los nacionalistas en la Cámara, José Miguel Ruano, criticó que los "problemas internos" de los socialistas se diriman en el Parlamento poniendo en jaque un acuerdo al que se había llegado por parte de los tres grupos mayoritarios. Ruano cuestiona que el PSOE justifique la ruptura con el cambio previsto en la Autoridad Portuaria de Las Palmas cuando es un asunto que se encuentra en el ámbito de los gobiernos canario y central. El portavoz nacionalista tachó la actitud socialista de "irresponsable" y de "falta de criterio".

Por su parte, la portavoz del PP en la Cámara, Australia Navarro, aseguró que el PSOE se ha convertido en un partido que "no es de fiar" ante la actitud que ha adoptado con la ruptura del acuerdo para renovar los órganos parlamentarios. Para Navarro, los socialistas mezclan el Parlamento con el Puerto cuando "no tienen nada que ver" y se trata de la "excusa del mal pagador". "Nosotros no hemos incumplido nada, es el PSOE el que lo ha hecho", criticó.

Los cambios y renovaciones de las tres instituciones requieren de los tres quintos del pleno de la Cámara, es decir, 36 votos, algo prácticamente inviable de conseguir a estas alturas una vez que el PSOE se ha descolgado. La única opción sería contar con el respaldo de NC o Podemos, algo que sus portavoces ayer se encargaron de descartar totalmente.

En las tres votaciones que se produjeron en la sesión plenaria de ayer fueron los candidatos de CC y PP al Consejo Consultivo los que más cerca estuvieron de alcanzar la mayoría necesaria, concretamente los 33 votos que suman nacionalistas, populares y gomeros. Sin embargo el candidato del PSOE, Luis Fajardo, solo obtuvo el respaldo del grupo socialista y el resto de abstuvo, igual que ocurrió con el candidato socialista a Diputado del Común, Rafael Yanes, que únicamente obtuvo 17 votos favorables por 30 abstenciones.

Las votaciones se prolongaron por más de una hora, incluidas las dudas expuestas por algunos portavoces sobre la lectura que estaba haciendo la Mesa del Parlamento de la ley que regula el Consejo Consultivo. Se hicieron dos votaciones consecutivas con los mismo resultados y habrá una tercera y última votación en el primer pleno de mayo. A partir de ese momento el Gobierno podrá designar a los tres miembros a los que tiene derecho, mientras que los otros cuatro quedarán en funciones.

En cuanto al Diputado del Común, Ángel Víctor Torres, señaló ayer que ha hablado con Jerónimo Saavedra para mantenerle al tanto de la posición del PSOE y que tendrá una reunión con el expresidente para determinar las acciones a realizar si Saavedra cumple su advertencia de irse antes del verano. La designación de un adjunto que lo sustituya hasta que se cubra el puesto no está tampoco exenta de dificultades.