Canarias advierte que los 600 millones del superávit podrían ir a otras regiones

Los nacionalistas se han visto sorprendidos por la "virulencia y agresividad" del secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, no comprende que el líder socialista arremeta contra el Gobierno "cuando lo que hemos hecho es una propuesta en positivo para que el dinero de Canarias se quede aquí, porque nuestros servicios públicos lo necesitan". Por eso reclama a los socialistas y al resto de fuerzas políticas a que "defiendan su tierra, que permita que se habilite la posibilidad de que los servicios públicos vean incrementados sus recursos gracias al superávit que tiene Canarias, y que no sirva para que el dinero se vaya a otras comunidades autónomas".

La batalla del Gobierno de CC en contra de la regla de gasto se agudiza porque Dávila también exige que la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria pactada por PSOE y Podemos no solo sirva para evitar el veto del PP en el Senado a la senda de gasto del Gobierno central, sino que también se destine a reformar los criterios del límite de gasto público de las comunidades autónomas y que está impidiendo que el superávit que se genera se pueda reinvertir en incrementar el gasto social autonómico.

Actualmente la regla de gasto sólo permite utilizar el superávit en dos supuestos. El primero de ellos es amortizar deuda y el segundo para utilizarlo en inversiones financieramente sostenibles, un mecanismo pactado con el anterior Gobierno del PP y que se introdujo en la ley de presupuestos del Estado de 2018. Ahora Coalición Canaria quiere ir más allá y pide que estos fondos que no se pueden gastar por el exceso de recaudación y el cumplimiento de los objetivos de déficit y estabilidad, sean utilizados para los servicios públicos. Según Dávila, "la consecuencia es que nos encontramos con 598 millones de euros que son nuestros, que nos hacen falta y que no podemos utilizar si se mantiene la aplicación estricta de la regla de gasto si no cambia la ley de estabilidad".

Así las cosas, el primer Consejo de Gobierno después de las vacaciones estivales, que se celebra el lunes, abordará el escenario presupuestario de 2019. Será una reunión deliberante pero los miembros del Ejecutivo harán un análisis político, económico y social y en el centro del debate del presupuesto autonómico del próximo año está la posibilidad de usar el superávit y las relaciones con el Gobierno central, tras la última confrontación a cuenta de los objetivos de déficit y las dos últimas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La Consejería de Hacienda reitera que hace un mes hizo llegar una propuesta concreta al Ministerio que dirige María Jesús Montero que no ha obtenido respuesta. Por eso, tanto la diputada nacionalista Ana Oramas como el Gobierno regional mantendrán contactos con todos los partidos del Congreso para que esta propuesta sea tenida en cuenta con el fin de que las administraciones cumplidoras puedan destinar el superávit a los servicios más básicos.