Sánchez da su palabra de que todos los convenios se firmarán en noviembre

El "ambiente cordial" de la reunión, de una hora de duración, decantó al presidente canario hacia una actitud de confianza hacia el calendario temporal que le ofreció Sánchez en relación con los convenios pendientes entre ambas administraciones, entre ellos el de carreteras por valor total de 2.300 millones; el de obras hidráulicas de 300, de ellos 40 en 2018; el de infraestructuras educativas de 42 millones; y el de lucha contra la pobreza de 30 millones.

Pese al ambiente pesimista y la incertidumbre en las horas previas al encuentro en la Moncloa, hasta el punto que se estuvo muy cerca del fracaso y del desencuentro total, finalmente la intervención directa del propio Sánchez y la mediación de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ante algunos ministerios implicados, dio la vuelta a la situación.

El presidente canario desgranó uno a uno los asuntos que logró cerrar con Sánchez, enfatizando en todo momento el hecho de que, pese a que no quedó establecida la fecha de la firma de ninguno de los convenios pendientes salvo el ya anunciado de infraestructuras turísticas (15 millones) para el día 7, sí consideró que daba por hecho de todo estará resuelto antes del 30 de noviembre.

"Hemos tenido relaciones en el pasado y puedo decir con satisfacción que la reunión ha sido muy cordial y el tono y el entendimiento que hemos mantenido a lo largo del tiempo se mantiene intacto", empezó señalando Clavijo, quien resaltó -pasando por alto las semanas de desencuentros entre ambos gobiernos- que "hemos podido ir haciendo un seguimiento de los temas canarios y poniendo fechas a los asuntos que estaban pendientes de resolver":

Convenio de carrteras

En el caso del convenio de carreteras, el más importante de todos ellos y por el que el Gobierno regional estaba más preocupado, Clavijo afirmó que están ya cerrados los aspectos que se refieren a la adenda de 100 millones que se aprobó en diciembre, así como a los de la ejecución de la sentencia judicial del Tribunal Supremo sobre la deuda de años anteriores -que con los intereses de demora suman ya 934 millones- y que sólo quedan por despejar algunas cuestiones y "cruzar algunos documentos" sobre el nuevo convenio de seis años y un total de 1.200 millones.

"Despejamos las dudas de los dos primeros, y del tercero también y habrá firma en noviembre", afirmó el presidente canario, quien restó importancia al hecho de que siga sin fecha pese al retraso de varios meses y los anuncios que ya se hicieron en este sentido por parte del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. "No quisimos concretar un día porque depende de la agenda del ministro", justificó Clavijo.

Infraestructuras

En el caso del convenio de infraestructuras educativas, Sánchez admitió que debe tener carácter plurianual y prolongarse durante cuatro ejercicios, tal como reclamaba Canarias. "Había algunas dificultades, se ha desbloqueado y la firma será tambié en noviembre", trasladó el presidente canario, quien también confió en ese horizonte temporal para firmar el plan de infraestructuras hidráulicas de 300 millones en cuatro años hasta el 2021, y de ellos 30 para el actual ejercicio presupuestario.

También se confirmó que el próximo día 7 se firmará en Canarias el convenio de infraestructuras turísticas por valor de 15 millones para este año.

Plan contra la pobreza

En relación con el plan de 30 millones contra la pobreza incorporado a las actuales cuentas estatales y exclusivo para el Archipiélago, el acuerdo alcanzado es que el Estado redactará, antes de su firma también en noviembre, una cláusula para que los fondos que no puedan ejecutarse este año, dado el escaso margen para hacerlo teniendo en cuenta que hay que gestionarlo con cabildos y ayuntamientos, se incorporará a los Presupuestos estatales del 2019. "El único retraso que se puede generar será de 15 ó 20 días hasta que se redacte esa cláusula", dijo Clavijo.

Traslado a 2019

El presidente de Canarias aparentó plena confianza en los compromisos de Sánchez y su calendario temporal más aún cuando, recordó el dirigente nacionalista, "hasta ahora no teníamos ninguna fecha ni horizonte para la firma de los convenios, porque no sabíamos si sería en noviembre, en diciembre o si iba a acabar el año sin firmar esos convenios". Recordó, no obstante, que las cuentas estatales de este año hay una disposición adicional en la que se señala que los recursos y partidas que no se ejecuten o que no diese tiempo a gastar este año, "obligatoriamente serían créditos incorporados al año siguiente", de forma que "si no se han incorporado y tampoco se firman esos convenios, corremos el riesgo de que quedasen en una especie de limbo y que no pudiesen salir adelante".

"El hecho de tener un horizonte temporal concreto que va del 1 al 30 de noviembre, a mí me garantiza que se van a firmar antes de que acabe el año y que lo que no se ejecute se incorporará inmediatamente al año que viene. Canarias no va a perder ni un céntimo", resaltó.

Uso del superávit

De otra patre, Pedro Sánchez se comprometió también ayer a a estudiar y analizar en el marco de la elaboración de los Presupuestos de 2019 la posibilidad de que Canarias pueda gastar su superávit en financiar el coste de sus servicios básicos. "No me pudo dar una respuesta concreta porque se está trabajando con la UE los términos de las previsiones macroeconómicas, pero se comprometió a analizarlo con detenimiento y volver a hablar del tema en cuanto pudiese saber cómo se afronta", explicó el líder nacionalista.

Al respecto de esas futuras cuentas estatales, Sánchez comunicó a Clavijo su intención de presentarlas en el Congreso y que aunque no hablaron sobre la negociación que debe emprender el Ejecutivo central para lograr los apoyos necesarios, el dirigente canario sí le comentó que "siempre y cuando la agenda canaria quede reflejada y se atiendan las distintas circunstancias, CC valorará el posible apoyo".

Inmigración

Ambos mandatarios abordaron también el problema de la migración irregular y la situación de los menores llegados a Canarias. El acuerdo al respecto es que en los próximos días se desplazarán responsables del Ministerio del Interior a Lanzarote para analizar la situación in situ. Una de las demandas es la necesidad de acelerar las pruebas óseas para poder detectar la edad y proceder su distribución por las Islas. Por otro lado, el ministro Fernando Grande-Marlaska se desplazará a Canarias antes del 15 de diciembre para celebrar por primera vez en varios años la Junta de Seguridad de Canarias, el órgano de coordinación entre el Estado y la Comunidad Autónoma en esta materia.

También al respecto de Lanzarote, Pedro Sánchez confirmó que aeropuerto de la isla cambiará próximamente de nombre para pasar a denominarse César Manrique, tal y como se venía demandando.

Conferencia de Presidentes

Clavijo también aseguró que Sánchez "comparte plenamente la necesidad" de que se celebre la Conferencia de Presidentes que él mismo le ha reclamando junto a otros dirigentes regionales del PP "para debatir asuntos como la sostenibilidad de los servicios públicos, la inmigración y todos aquellos asuntos que afectan al conjunto de comunidades autónomas". Será una cumbre complementaria al debate sobre el Estado de las Autonomías que el propio Sánchez ha solicitado para febrero en el Senado. Sobre si en esa cumbre debe abordarse la situación en Cataluña, Clavijo incidió en la idea que en su momento tanto molestó en Moncloa y en la dirección del, y es que en ese foro se debe afrontar entre todos los problemas territoriales que tiene el país.