"Unidas Podemos ha de estar en el gobierno y no es por los sillones"

Estando en el Congreso no pensaba que iba a haber repetición electoral, aunque pueda parecer poco inteligente por mi parte porque realmente había muchos indicios de que el PSOE no quería pactar. Dentro había dos almas: una que sí quería negociar y otra que estaba simulando.

¿Se hubiera quedado con la oferta del PSOE?

Si hubiera sido cierta sí, pero ahí te dabas cuenta de que no era cierta. Han vendido mucho a la opinión pública que hubo una oferta de tres ministerios y una vicepresidencia, que nosotros la oímos por primera vez en la tribuna y la leímos en prensa, pero nunca estuvo encima de la mesa porque ponían una cosa y quitaban otra. Como el Ministerio de Igualdad, que a mí como feminista me encanta muchísimo, lo pregunté expresamente y me dijeron que Carmen Calvo, que lleva Igualdad, no había dicho Igualdad, fue María Jesús Montero quien se lo dijo por detrás a Alberto Garzón.

O sea ¿eran globos sonda?

Mire, soy la primera que ha llegado a la conclusión hace demasiado tiempo que hay que estar en el Gobierno y no por los sillones. Salí de la judicatura diciendo que no se puede hacer justicia con estas leyes y vamos a legislar. La dependencia, la igualdad... Con el cuadro legal del zapaterismo, Mariano Rajoy lo incumplió todo y nadie le dijo que estaba incumpliendo las leyes. Así que yo tengo claro que hay que gobernar porque sin voluntad política las leyes preciosas no se cumplen.

¿Se ve como ministra de Justicia?

Esa es otra de las grandes trampas. A Unidas Podemos le están vetados los ministerios de Estado. Así lo dijo Sánchez. Aunque nosotros tendremos también una responsablidad en la negociación, nos dicen ministerios de Estado no, pues vale; Pablo Iglesias no, pues vale, se aparta y no pasa nada; luego hablan de un ministerio de vivienda sin competencias, porque cuando gobiernas lo que quieres son competencias no sillones, como el sillón precioso de Irene Montero, una vicepresidenta social, pero ¿con qué competencias? Creo que en julio la gente se pudo creer lo de los sillones pero en septiembre la gente vio muy claro que lo del PSOE era una simulación.

Pero ¿por qué el PSOE no quiere pactar con ustedes?

Pedro Sánchez ha tenido varios ataques de sinceridad ante la prensa: uno fue con Jordi Ébole cuando le dijo que sí había recibido presiones de grupos de comunicación y de grandes empresas que prefieren controlar el escenario político, con gente a la que pueden comprar, no en el sentido de cohecho pero sí de la puerta giratoria, y reconoció eso como causa de haber pactado con Ciudadanos, cuando sumábamos un montón de votos más.Y en otro ataque de sinceridad, después de haber hecho muchos relatos sobre la negociación, dijo en otra entrevista que no habría podido dormir tranquilo con ministros de Podemos. Entonces ¿qué estaban negociando con nosotros? Es una contradicción muy grande. El Pedro Sánchez actual no es el Pedro Sánchez que venció solo al aparato del partido. Es la persona que después de reconocer que lo presionaron ha sucumbido a las presiones; después de haber publicado un Manuel de resistencia ha sucumbido.

Por tanto, para ustedes el PSOE prefiere a Ciudadanos o incluso al PP.

Lo dijo Cayetana Álvarez de Toledo muy claro. Si el PP no tiene mayoría suficiente con Ciudadanos tanto Rajoy como Felipe González han hablado de esa gran coalición que al fin y al cabo demuestra que entre el objetivo de un gobierno progresista, es decir, hacer políticas de izquierdas, y el objetivo de acabar con Podemos, y el PP con Ciudadanos, pues quizás prefieran quitarse de encima a la molesta nueva política y restaurar el bipartidismo donde siempre se han sentido muy cómodos.

Es decir ¿el PSOE y el PP quieren restaurar el bipartidismo?

Yo creo que sí, pero el pueblo español, desde luego, la militancia socialista se va a resistir. La condición para que se dé un pacto de progreso es que Unidas Podemos esté fuerte. Si la gente no regresa al voto de izquierdas y se deja llevar de nuevo por los cantos de sirena de Sánchez de parar a la derecha, porque dijo que había que parar a la derecha y luego tendió la mano a la derecha, el PSOE mirará a Ciudadanos e incluso al PP y por eso Unidas Podemos tiene que estar fuerte.

¿Y esas circunstancias han variado en estos seis meses y puede volver el electorado hacia Unidas Podemos?

Yo espero que el electorado que apostó por frenar a la derecha y a la ultraderecha y por fiarse de lo que dijo Pedro Sánchez en campaña electoral, una parte, vuelva a Unidas Podemos, porque ha visto que las políticas de izquierdas, si estamos fuertes, se harán y en manos solo del PSOE no.

Si cogen fuerza intentarán un gobierno, ¿pero si el PSOE se pertrecha en Cs y en el PP?

Pero ¿cómo lo explica si Unidas Podemos está más fuerte que Ciudadanos? Es verdad que Ciudadanos en las otras elecciones le había comido terreno al PP, pero si Unidas Podemos sacara más escaños que Ciudadanos ¿cómo hablas de estabilidad si al final te tienes que retractar de tus políticas de izquierdas?

Si hay pacto, entonces Unidas Podemos quiere estar en el Gobierno si o sí.

Sí claro, porque ya ha demostrado Sánchez qué hace cuando le apoyamos desde fuera. Esta legislatura ha sido una demostración. Decreto de alquiler, pactas una duración mayor de los contratos de arrendamiento y poner un precio máximo a los alquileres, pues a eso no llega. El impuesto a la gran banca a través de una reforma del impuesto de Sociedades, pues para que vayan devolviendo un poco del rescate, dijo que sí y también lo ha quitado del programa. Pedir impuestos a las grandes fortunas de más de 100 millones de euros, un 3,5%, también lo retiró y dijo que era una medida de Podemos. Y la reforma laboral; ahora se habla de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, era muy importante y la había prometido y se le olvidó, al igual que la ley mordaza.

¿Es cosa de Pedro Sánchez?

Distingo a Pedro Sánchez de la militancia socialista. La militancia socialista habló muy claro el 28 de abril. Estaban tan felices como nosotras diciendo: ¡Con Rivera no y sí se puede!, que es el lema de Unidas Podemos. Pero su secretario general, cuando las élites y los poderes que nadie elige le dijeron: con Podemos no, no hizo caso a su militancia.

¿Qué cuestiones defiende su partido para Canarias?

Derogar la reforma laboral afecta a todas las personas que se han convertido en precarias y en trabajadores pobres. En Canarias hay unos umbrales de pobreza inadmisibles y entonces más le afectan las políticas sociales. Nosotras queremos que la banca devuelva el dinero del rescate, limitar el precio del alquiler, el precio de la luz, con una empresa pública de energía, porque si seguimos defendiendo el oligopolio nunca lo van a hacer. Y queremos energías renovables, importan muchísimo para el cambio climático y en Canarias nos va a afectar mucho antes, y en mucha mayor medida que al resto del Estado, tanto los fenómenos meteorológicos adversos como el calentamiento del mar y la subida del nivel del mar. Entonces tenemos que ir hacia un horizonte verde, todo enfocado a que nuestra tierra sea sostenible, y un horizonte morado, que es poner el cuidado en la vida de la gente y no dejar que la gente se precarice, más derechos sociales, vivienda, pensiones, salario y dependencia.Y una Canarias libre de violencia machista. Me parece desolador lo rápido que se ha puesto la derecha de acuerdo para blanquear a la ultraderecha y firmar gobiernos que niegan la violencia de género.

Habla de Vox.

Sí, pero es que han pactado con la derecha en Madrid, en Murcia... Nosotras, desde el marco de la ley del 2004 queremos más pero ahora hay que confrontar con quienes quieren menos, que se tomen medidas machistas, xenófobas y homófobas y que quieren curar a las personas con diversidad sexual. ¡Dios mio de mi vida!

Abascal parece que sube con mensaje duros contra Cataluña, la inmigración o con sus proclamas sobre Franco.

No quiero hablar de Franco ni Cataluña pues es el marco para Vox y no quiero colaborar. Porque hablan solo de eso y no necesitan explicar lo poco que saben. Vox niega la violencia machista y niega el cambio climático, y son datos científicos, es una realidad y si niegas la realidad no resistes un debate pero si hablas sobre Cataluña o Franco entonces engañas al electorado porque pareces una persona contundente y una persona seria.

Usted como magistrada ¿qué le parece la sentencia del procés?

Me parecen excesivas las penas pero me parece sintomático que el Supremo haya tenido que escribir algo, que la judicatura no sabíamos si iba a decir o no, y finalmente se vio en la obligación de tirar de las orejas a la clase política y decir que es un problema político y la sentencia no lo resuelve.

Hablando de sentencias, ¿se ha quedado contenta con la del juez Alba?

Nunca te resarces del dolor y del sufrimiento. Pero por supuesto lo que sí me resarce es que la gente me felicita, no como si fuera una victoria personal sino colectiva, porque en parte te alegras de ir a la Audiencia Provincial y que no haya un juez corrupto. Ha sido muy dura la lucha, durante tres años, y vote a quien vote la ciudadanía canaria sabe que irá a la Audiencia Provincial y no estará el juez corrupto y sin mi actuación seguiría ahí. El y Soria estuvieron a punto de acabar conmigo.

Las encuestas dicen que pueden perder la segunda diputada en Las Palmas por la aparición de Más País, de su excompañero Íñigo Errejón, y eso que tampoco este partido sacaría escaño.

Creo que deberían pensárselo y no les reprocho que se presenten pero sería incomprensible que en un momento que ha estado a punto de gobernar la izquierda, y vamos a volver intentarlo, por restar votos, porque saben que no tienen posibilidad de escaño, y por el sistema electoral, ese último diputado sea de Vox, del PP o de CC a medias con NC, que ha renunciado a la izquierda.

No se queje mucho que tiene el pacto de las flores con NC.

Aquí CC es oposición y Pedro Quevedo (NC) fue muy duro con Ana Oramas en las anteriores elecciones. Lo que es falso no es el pacto de las flores sino el pacto de coalición de time sharing porque tienen el tiempo compartido.

En Canarias sí ha pactado el PSOE con Podemos, con NC y ASG. ¿No deberían aprender en Madrid?

Claro, es que es una contradicción de Sánchez. Ximo Puig y Ángel Víctor Torres no dicen que no podrían dormir con consejeras de Unidas Podemos. Aquí se ha transformado la consejería de Servicios Sociales en la de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con gente que viene del activismo LGTBI y del activismo feminista y a Torres no le quita el sueño, sino que son perfiles muy ilusionantes para la ciudadanía. Creo que habría un interesante debate entre Pedro Sánchez y los presidentes de gobiernos autonómicos que son apoyados por fuerzas de izquierdas con un pacto sólido y con unos principios sociales que se están notando ya, como el dinero del macromuelle de Agaete, que se ha destinado a derechos sociales.