El pueblo de Villarrroya lo ha vuelto hacer. Y lo ha hecho en 32 segundos, frente a los 40 que tardó en la cita de abril en dar por cerrado su colegio electoral tras la votación de sus ocho habitantes.

Ubicado en la Rioja Baja, el vecindario del rapidísimo pago aún tiene mucho margen, en el caso de una inminente tercera cita, de reducir aún más sus tiempos. En esta ocasión han depurado la mecánica del proceso, situando a cada elector en el lugar preciso, y con un briefing previo de media hora antes de la apertura del colegio para afinar la maquinaria.

Si se tiene presente que en los inicios de la fórmula 1 se tardaba mucho más de un minuto en cambiar las ruedas a martillazos y a introducir el combustible con un fonil, frente a los 1,9 segundos actuales -récord absoluto de Red Bull en el Gran Premio de Gran Bretaña celebrado este julio-, Villarroya tiene mucho futuro por delante.

Los de Villarroya demoraron 32 segundos y 25 centésimas, pero ese crono mejoría aceitando el cajetín de la cancela, o colocando la urna en una posición oblicua, más ergonómica para la introducción del sobre, entre otros detalles que marcan la diferencia. Como el del buen entendimiento del equipo. Así lo entiende el presidente de mesa, Roberto Pérez: "Es importante que todos nos llevemos bien porque si uno se hubiera quedado en la cama, nos hace la puñeta".

Como la puñeta le ha hecho también al propio anecdotario electoral, que ayer quedaba muy tocado por la abstención, con una apreciable reducción de casi el 4% con respecto a abril, es decir, proporcional a la espantada.

En Canarias había que esperar a los elementos para encontrar un incidente. Como el que provocaba en La Graciosa el 'secuestro' de sus 576 votos emitidos desde el único colegio electoral de la isla, y que no pudieron ser trasladados a Lanzarote. porque Líneas Marítimas Romero, compañía encargada de trasladar los sufragios entre Caleta de Sebo (La Graciosa) y Órzola (Lanzarote), comunicó a la presidenta de la mesa, Beatriz Acuña, que el mar estado de la mar impedía realizar la travesía con seguridad, situación a la que habría que añadir que, además, el viaje se haría de noche. Todo ello con rachas de hasta 75 kilómetros por hora y aviso amarillo por riesgo costero con vientos del noreste de fuerza 7 y mar combinada del noreste con olas de cuatro metros en el norte de Lanzarote.

Ya sin culpa del viento se producía el desplome de una parte del falso techo de la biblioteca pública municipal Agustín Ramírez Alemán de Carrizal de Ingenio, que se vino a desmoronar a las diez y media de la mañana con el consiguiente susto de los que acudían a ejercer su derecho al sufragio, ejercicio que afortunadamente se desarrollaba en el piso superior. Los paneles no soportaron el peso de la democracia, pero no hubo que lamentar mayor quebranto al no quedar afectada la estructura.

La que sí quedaba afectada por el entorno era una votante del sur grancanario que colgaba en Facebook su desazón por la ubicación de un colegio electoral de Maspalomas, "con la gente votando en un pasillo de un club de striptease, (que) ni está adaptado para personas con movilidad reducida ni tiene siquiera baños cerca".

Conflictos también al mínimo, aunque alguno con aspavientos por el ansia de votar. Ocurría en el barrio de García Escámez, en Santa Cruz de Tenerife, en las inmediaciones del colegio Tagoror, cuando un elector trató de "colarse", pero el otro no le dejó.

Lo que empezó con una patada continuó en golpes, hasta que la policía mandó parar, según informa Pedro Fumero.

También se producía un retraso de otro colegio de Tenerife, en concreto en la mesa del Centro Ciudadano Guajara de La Laguna, que se quedó sin sobres para el Congreso y finalmente fue el último que cerró en el Archipiélago, sobre las ocho y veinte de la noche,

Poco más allá, en La Gomera, unas papeletas del PSOE que no llegaron al colegio electoral de Chejelipes, en La Gomera hasta casi las nueve y media de la mañana, mientras que en Gran Canaria, el último en abrir se situaba en Arucas, hora y veinte después del horario oficial.

En la capital de la isla una votante que coincidía en el mismo recinto con el candidato popular al Congreso, Guillermo Mariscal, sufría un desmayo justo antes de depositar la papeleta, pero poco más hubo que reportar de la jornada de ayer domingo en las islas, con una población cada vez más entrenada tras las sucesivas y recurrentes convocatorias a las urnas.

Había que irse a territorio peninsular para encontrarse a un oso como presidente de mesa.

El lugar, El Burgo de Osma, en Soria, donde la principal autoridad de la mesa se ha presentado de esa guisa a la hora estipulada y tal cual siguió durante toda la jornada.

La ocurrencia, que según la Junta Electoral es perfectamente legal, ya que no había contemplado hasta la fecha la posibilidad de un faunario, fue jaleada por algunas personas, y recriminadas por otras, a la vista del revuelo que se montaba rápidamente en las redes sociales.

Un conflicto que no llegó al río tenía lugar en Zaragoza, donde dos miembros de una misma mesa electoral comunicaban a quién podía decidir sobre el asunto que no tenían buena relación entre ellos, pero tuvieron que seguir en sus puestos.

Mucho más al sur, un grupo de fans de la saga Star Wars acudían a votar en Sevilla disfrazados de los personajes de las películas de George Lucas, para pasmo intergaláctico de los demás votantes.

Habían pasado pocos minutos de las once del mediodía cuando hacían su entrada al colegio Juan Ramón Jiménez de la capital andaluza, algunos de ellos con la cara tapada como exige el propio disfraz.

A la hora de depositar la papeleta se han identificado como cualquier votante, quitándose las máscaras, lo que era imprescindible para, por ejemplo, el que iba caracterizado como miembro de la Guardia Roja, el grupo de guardias de protección del personaje de la serie denominado Canciller Supremo.

Un perro con apetito

De vuelta al norte, en Orense, se producía un incidente que retrasó la clausura de la mesa a cuenta del hombre que se personó pasadas las ocho y media de la mañana asegurando que le correspondía la presidencia de la mesa, pero sin aportar documentación.

Según varios testigos, el joven se presentó diciendo que "cuando llegó a casa el miércoles el correo certificado se lo había comido el perro. El hombre sólo contaba lo del perro, que era autónomo y que tenía el DNI medio roto", recibiendo el apercibimiento de los agentes. La mesa tuvo que completarse con la sustituta y los vocales, tras registrar "una incidencia en la constitución de mesa".

El mal tiempo fue la tónica general del día de ayer, tanto en las islas, donde hasta en La Charca de Maspalomas se levantaba una inquietante marejadila, como en Oviedo.

Tanto que el párroco de San Pedro de Gijón, Javier Gómez Cuesta, y según informa Mariola Riera, preguntaba a la parroquia en la homilía: "¿Sobrevivís al temporal? ¿Y sobrevivís a la tromba informativa de estas elecciones?"

De haber oído su pregunta en Somiedo, la respuesta sería: "Sí, pero con mucho esfuerzo", para solventar una nevada de reglamento que hacía casi imposible el tránsito a los colegios, y que obligaba al Ayuntamiento a montar un operativo de cuatro quitanieves.

"Creo que hay que resaltar todo el esfuerzo que se hace para que todo el mundo pueda votar", apuntaba el alcalde, Belarmino Fernández.

Por último, un veintena de vecinos que este fin de semana se encontraban en San Esteban de Cuñaba, una pequeña aldea situada en pleno corazón de los Picos de Europa, se encontraban aislados por un gran desprendimiento de rocas y piedras que ha cortado la única carretera de acceso al pueblo.

Por lo que se tuvieron que mandar potentes equipos de maquinaria pesada para despejar el camino y así facilitar el ejercicio del voto, caiga la que caiga.