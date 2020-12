La jornada electoral ha tenido diversas incidencias curiosas, a pesar de que la tónica general en la mayoría de los municipios, ha sido la normalidad y la tranquilidad, así como un leve descenso de la participación.

Uno de los hechos singulares se produjo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, cuando dos hombres mantuvieron una pelea cuando hacían cola para votar. Miembros de la Policía Nacional de la Brigada de Seguridad Ciudadana tuvieron que intervenir en el barrio de García Escámez, ya que en las inmediaciones del colegio Tagoror dos individuos protagonizaron un enfrentamiento físico. Según dos de las fuentes consultadas, la reyerta no estuvo motivada por asuntos políticos ni ideológicos. Supuestamente, uno de los individuos trató de "colarse", pero el otro no le dejó. Entonces, un implicado propinó una patada al segundo. Y ahí comenzaron los golpes. Los agentes no detuvieron a ninguno. Pero ambos mostraron intención de denunciarse mutuamente por las lesiones sufridas.

Durante la mañana, en el centro ciudadano de Guajara, en el municipio de La Laguna, no había sobres blancos (para el congreso), según explicó un votante.

En la ciudad de Las Palmas, una señora sufrió un desmayo cuando se disponía a depositar las papeletas en el mismo recinto en el que lo hacía el candidato del Partido Popular al Congreso Guillermo Mariscal.

De los 1.068 colegios electorales que abrieron en Canarias, con un total de 2.818 mesas, en tres de ellas, situadas en Gran Canaria, hubo cierto retraso para la apertura. La última que se abrió fue una en el municipio de Arucas, a las 9:20 horas.

Para facilitar la participación de personas discapacitadas visuales, en todo el Archipiélago fueron facilitados 28 equipos de "Braille", de los que 11 se destinaron a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y las 17 restantes a la de Las Palmas.

La subdelegada del Gobierno en la provincia oriental, Teresa Mayans Vázquez, anunció que en la calle Málaga, en Las Palmas, una persona en silla de ruedas tuvo serios problemas para acceder a la mesa. Ante dicha circunstancia, el presidente de la misma optó por sacar las urnas a la vía pública para que pudiera ejercer el voto.

Francisco Javier Bencomo, presidente de Cermi Canarias (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), señaló que, a falta de datos más concretos a nivel nacional y regional, estima que alrededor de unas 2.000 personas en toda Canarias que tienen discapacidad intelectual pudieron ejercer el voto ayer. Bencomo apuntó que ni el Instituto Nacional de Estadística (INE) ni el organismo homónimo en las islas disponen de datos exactos sobre esta realidad.

Una de estas ciudadanas lo hizo en el centro cultural de Los Cristianos, en la costa del municipio de Arona. Esta mujer, de 46 años, acudió acompañada de su madre. Y los jóvenes miembros de la mesa recordaron con agrado ese ejercicio del "derecho democrático". Bencomo explicó que otros discapacitados intelectuales que votaron ayer pertenecen al centro de la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano.

Para facilitar esa posibilidad, el colectivo Plena Inclusión Canarias efectuó un trabajo formativo previo con parte de esos "nuevos electores".

Cruz Roja Española efectuó, una vez más, un trabajo ejemplar para facilitar el desplazamiento a los colegios electorales de personas con movilidad reducida. Según una representante de dicha organización no gubernamental, para llevar a cabo esa tarea se registraron 29 solicitudes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otras 16 en la de Las Palmas. En la ONG también detectan que en estos comicios ha habido menos demanda que en los anteriores.

A nivel nacional se ha producido un descenso del 25 por ciento aproximadamente en el voto por correo , según Correos, pero en Canarias ha habido un incremento de dicha modalidad, con alrededor de 29.000 ciudadanos que usaron tal alternativa, concretamente 16.000 en las islas orientales y 13.000 en las occidentales.

En las diferentes mesas electorales situadas en el centro cultura de Los Cristianos hubo algunos ciudadanos extranjeros que se mostraron desconcertados. El motivo fue que, como son comunitarios y están empadronados en Arona, pudieron ejercer su derecho a voto en las últimas elecciones autonómicas, insulares y municipales, celebradas el pasado 26 de mayo. Sin embargo, como parte de ellos no tienen la nacionalidad española no se les permitió meter los sobres en las urnas para el Congreso y el Senado. Así se lo explicaron, de buenas maneras, los integrantes de las mesas y los representantes de la Administración.

En otros casos, los ciudadanos naturales de otros países fueron ayudados por uno de los policías nacionales que garantizaban la seguridad en dicho recinto cultural a encontrar su mesa electoral, ya que estaban distribuidas tanto en la planta baja como en la primera planta del inmueble, en base a los sectores geográficos del pueblo.

La Única de la Sección 17 cubría el ámbito de las viviendas existentes en las faldas de la Montaña Chayofita, de Los Cristianos, donde residen vecinos de "toda la vida" y otros que han llegado en las últimas décadas. La presidenta y los dos vocales explicaron que una mujer de 95 años acudió a votar acompañada de su hija. Fue la más veterana en ese sector. En otro caso, una mujer de 85 acudió sola "y llegó perfectamente", según los tres miembros de la mesa. Pero en el censo de dicho sector había una mujer de 100 años, cumplidos el pasado mes de agosto.

En el colegio electoral de Los Cristianos hubo un número significativamente inferior de representantes de los partidos que en las pasadas elecciones locales y una mayor tranquilidad en el ambiente, según refiere una portavoz de un partido de izquierda.

En el centro sociocultural de El Fraile, dos jóvenes le explicaban a una señora de más de 70 años, que acudió acompañada por su nieta, cómo debía ejercer su voto, tanto a la Cámara Baja como a la Cámara Alta. Y, paralelamente, un joven nacido en la República Dominicana, y que lleva en España desde el 2002, votaba con una camiseta con la bandera del país caribeño.

El joven Fabián Chinea, candidato de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), fue el primero que ejerció su derecho al voto en su colegio electoral, situado en el municipio de Vallehermoso. Y en San Sebastián de La Gomera, las papeletas del PSOE llegaron a una mesa con media hora de retraso.

En una de las sedes habilitadas para votar en Las Palmas de Gran Canaria, en las dependencias de Infecar, junto al colegio electoral también se desarrollaba ayer la Feria del Cómic y del Manga. Y hubo quien aprovechó para acudir a las urnas y a la citada muestra.