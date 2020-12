CC y NC exigen un documento sobre la agenda canaria para apoyar a Sánchez

Los nacionalistas canarios no van a ceder a las pretensiones iniciales del PSOE para que avalen el pacto socialista con Unidas Podemos para un Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez sin compensaciones concretas a cambio. CC y NC entienden que, de entrada, el acuerdo entre las dos formaciones de izquierda es el que más posibilidades tiene de lograr el desbloqueo de la política española y con el que dar inicio a la legislatura, pero eso no significa que sumarse al mismo y apoyar la investidura de Sánchez no exija de unas contrapartidas claras y documentadas sobre la agenda canaria. De esta forma, las dos formaciones isleñas, necesarias para superar esa hipotética investidura en el esquema de negociaciones emprendida por el PSOE, exigirán a sus interlocutores un documento escrito sobre los asuntos clave para el Archipiélago que se asumirían por ese futuro Ejecutivo de progreso, para su desarrollo a lo largo de la legislatura.