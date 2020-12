Oramas recela del pacto PSOE-Podemos y deja en el aire su apoyo a la investidura

La diputada tinerfeña rompió ayer su silencio desde el día siguiente a la jornada electoral del 10 N y, en una comparecencia informativa en el Congreso que levantó una gran expectación, lanzó una advertencia clara a Sánchez sobre los riesgos de un Ejecutivo de coalición con quien hasta hace muy poco "le quitaba el sueño". Aunque evitó seguir considerando a Podemos como una línea roja para CC en su posible apoyo a Sánchez, sí evidenció un importante nivel de reservas a su entrada en el futuro Gobierno y por tanto a que el nacionalismo canario moderado se sume al pacto. Más aún cuando la mayoría parlamentaria para la investidura y para una mínima gobernabilidad en el futuro dependa de los independentistas catalanes de ERC.

Sobre estas bases, Oramas insiste en su análisis en considerar que la situación política y la aritmética parlamentaria surgida de las pasadas "innecesarias" elecciones es "diabólica", y que la legislatura no pude depender de partidos a los que "España les trae al pairo". "Un país no puede estar en manos de fuerzas políticas a las que no les interesa lo más mínimo la estabilidad y la gobernabilidad, y que está pendiente de sus intereses electorales a corto plazo", resaltó. Por eso, pidió a Sánchez que hable "personalmente" con todas las fuerzas políticas, y en especial con las constitucionalistas. Según ella, el presidente en funciones y posible candidato a la investidura, y el presidente del PP, Pablo Casado, "deberían estar horas reunidos".

Oramas cuestionó que Podemos pueda abordar los grandes temas de Estado. Recordó como ejemplo que la formación morada "no ha firmado el pacto antiterritorista" o sus posiciones sobre la situación en Cataluña o sobre el papel del Jefe del Estado.

También exigió que se aclare, de esa multitud de incógnitas que dice que están en el aire, qué hará ese Ejecutivo en materia de pensiones, reforma laboral, política fiscal o el ajuste de 6.000 millones a que obliga Bruselas.

En relación con Canarias afirmó que "el punto de partida" del acuerdo Sánchez-Iglesias, el pacto sobre los presupuestos estatales para este que no llegaron a aprobarse, "es nefasto para nosotros porque no contempla el REF y olvidó por completo a Canarias". "A nosotros nos cuesta fiarnos de Sánchez porque ya nos dejó de lado en esos presupuestos y porque no ha sido capaz de transferir a Canarias las partidas que estaban ya presupuestadas", advirtió.

Oramas aseguró que el secretario general de CC, José Miguel Barragán, acudirá, junto al presidente de NC, Román Rodríguez, a la reunión del próximo día 29 con la portavoz parlamentaria y negociadora del PSOE, Adriana Lastra, con el ánimo de "escuchar", pero exigiendo que a lo largo de la negociación con el conjunto de formaciones políticas, que prevé largas, se detalle todo el programa que pretende aplicar si logra la investidura y que, en función de esos datos, CC debatirá y tomará una decisión al respecto.

Por eso, insistió en que en esa reunión se deben despejar todas esas incógnitas para poder valorar internamente la posición respecto a la investidura, que CC en principio vincularía a un acuerdo más de fondo que abarcará toda la legislatura, como recordó que siempre ha hecho la formación en sus sucesivos acuerdos en legislaturas pasadas tanto con gobierno del PSOE como del PP.

Oramas cree que no debe haber prisa en convocar la sesión de investidura para que no corra el plazo de cara a una nueva convocatoria electoral, y aprovechar este tiempo para "dialogar, sumar y llegar a acuerdos".