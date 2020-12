La pretensión de los cabildos de modificar la ley para elegir a los altos cargos a dedo por criterios políticos y no por méritos y capacidad como hasta ahora vulnera la legislación básica estatal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias advierte que se trata de una decisión "improcedente" y sin lógica alguna porque es un "paso atrás", ya que incluso la Comunidad Autónoma está dando pasos hacia la profesionalización del sector público con la elección de los gerentes de las empresas públicas por concurso.

El portavoz de la asociación, Claudio Rivero, explica que la Ley de Bases de Régimen Local recoge que los puestos directivos de las corporaciones locales -cabildos y los ayuntamientos más poblados- deben ser designados a través de un procedimiento que garantice la concurrencia, la publicidad, los méritos y la competencia profesional. La Ley de Cabildos de 2015 hace lo mismo en la línea de la normativa estatal, por lo que, según Rivero, "aunque los cabildos quieran asimilarse a la Comunidad Autónoma no lo pueden hacer mediante una enmienda a la ley de presupuestos autonómicos porque es una obligación que se encuentra en una ley básica estatal".

El colectivo, formado por funcionarios y personas del sector privado que han sido directivos públicos, añade que el Cabildo de Tenerife ha intentado cambiar los criterios para nombrar a sus altos cargos a través de un reglamento orgánico y ahora el Cabildo de Gran Canaria pretende hacerlo a través de una ley como la de presupuestos, cuando el Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que este tipo de normas sólo pueden entrar en contenidos estrictamente presupuestarios y no modificar leyes que no tienen nada que ver con las cuentas públicas.

Rivero cree que esta "irregularidad" no debería tener eco en el Parlamento de Canarias porque una ley autonómica no puede contravenir una ley básica estatal y, en caso de que se aprobase esta enmienda, se puede impugnar y presentarse una cuestión de inconstitucionalidad, algo que la Asociación no descarta si los cabildos y los ayuntamientos más poblados nombran a dedo a sus cargos directivos.

El directivo añade que los altos cargos en la Comunidad Autónoma son considerados como órganos superiores y no directivos, por lo que el sistema que rige en las administraciones locales no tiene nada que ver con el de la Administración autonómica.

En el actual sistema de elección sigue existiendo algo de discrecionalidad por parte del cargo político porque no es un concurso de méritos como el de los funcionarios y empleados públicos. "Lo que pretende garantizar es que las personas que opten a un puesto directivo en un cabildo o en un municipio tenga méritos y capacidad, lo que supone un filtro para impedir elegir a alguien que no tenga ni titulación ni experiencia", explica Claudio Rivero.

La Asociación critica que los cabildos tomen esta decisión cuando se trata de una cuestión que no estaba en discusión. Rivero indica incluso que los presidentes insulares se contradicen al querer compararse con la Comunidad Autónoma cuando ya desde el Gobierno canario se están dando pasos para profesionalizar la gestión pública. De hecho, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado jueves una resolución en la que se dictan una serie de normas para el personal directivo de las empresas públicas, entre ellas que la designación de los gerentes sea mediante un concurso en el que primen los méritos, la capacidad profesional y la experiencia.

La Asociación ha impugnado varios nombramientos en los cabildos de Gran Canaria y Tenerife y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por saltarse el procedimiento de concurrencia y seguirán en la misma línea si se repite en el caso de que se apruebe la enmienda.