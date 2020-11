Oramas y Quevedo aíslan su papel en Madrid de debates en sus partidos

Oramas y Quevedo coinciden en considerar que su discrepancia en relación con la investidura de Pedro Sánchez, y la distinta valoración política que hacen sobre el nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, no cambia su estrategia compartida de defender en el Congreso la agenda canaria en los términos en que la explicaron en la campaña electoral, y que habrá una "total coordinación" en todos los temas incluidos en ese programa electoral, tanto para defenderlos en el ámbito parlamentario, como para trasladarlos al ámbito del Gobierno cuando esa situación se produzca. Todo ello, matizan, sin poner en cuestión la autonomía de cada uno para tomar las decisiones que considere más oportunas finalmente, ni la posición particular que defiendan para asuntos generales que no estén específicamente relacionadas con Canarias ni plasmados en sus acuerdos electorales.

Los dos representantes nacionalistas han estado hasta ahora muy pendientes, por un lado, de la formación de Gobierno y en espera de que se constituyeran los equipos de cada uno de los ministerios, y por otro en la constitución definitiva de los grupos parlamentarios en el Congreso y su integración en el Mixto, donde pretenden llevar el liderazgo y la portavocía de hasta en cinco comisiones, entre ellas algunas relevantes como Transportes, Presupuestos, o Política Territorial. En el caso de Oramas, también con la vista puesta en la resolución de la crisis en CC como consecuencia de su indisciplina al votar 'no' a la investidura de Sánchez en lugar de abstenerse como acordaron los órganos de la formación. Vinculada a esa crisis y como consecuencia de ella se ha reabierto el debate sobre el futuro del nacionalismo canario y las distintas opciones a que ese proceso puede dar lugar, entre ellas la de una ruptura parcial o total de Asamblea Majorera con respecto a CC, y su posible presentación en solitario a las próximas elecciones, o con algún tipo de asociación electoral entre nacionalistas progresistas.

Congreso de CC

Tanto Oramas como Quevedo insistieron ayer que su unidad de acción en Madrid va a estar por encima de esos debates, y que ni el congreso de CC en mayo, ni las distintas posiciones que sus respectivas formaciones tiene en relación con el Gobierno de Canarias condicionará la labor y el papel que van a jugar en Madrid. En ambos casos se considera que la aritmética parlamentaria de esta legislatura les va a dar ocasión de ser necesarios, cuando no imprescindibles, en la aprobación de muchas iniciativas legislativas o medidas gubernamentales, y que, aunque desde posiciones autónomas en cuanto al voto final, la estrategia de defensa de los intereses de Canarias será compartida.

Quevedo parte como aliado natural al haber firmado con el PSOE un acuerdo base sobre la agenda canaria a cambio de su apoyo a la investidura, mientras Oramas, pese a su voto contrario a Sánchez y sus críticas a un Ejecutivo con Podemos, niega que esté en la oposición en los términos en que lo están el PP, Vox o Cs, e insiste en querer "negociar" con Sánchez todo lo que "sea bueno para el país y para Canarias".

Oramas aseguró ayer en una entrevista radiofónica que es tiempo de "pasar página" respecto a la crisis en CC originada por su 'no' a Sánchez y dijo que "en este momento hay muchos retos a nivel nacional muy importantes para Canarias y que hace falta que, por un lado Pedro Quevedo y yo, y por otro Fernando Clavijo, en el Senado, tengamos una estrategia de defensa de los intereses de Canarias en Madrid" . "El congreso de CC será en mayo, hay miles de problemas de los ciudadanos y de Canarias aquí y en Madrid, y hay que dar la batalla y que para eso estamos los nacionalistas canarios", afirmó la diputada tinerfeña.

"NC y CC estamos totalmente de acuerdo de cuál es nuestra posición en los temas a defender Madrid. Eso está escrito en un documento para las elecciones, nuestras relaciones son magníficas, y tenemos claro que el Gobierno de España tiene que cumplir con Canarias", resaltó.

Oramas recordó que en el debate de la investidura "le tendí la mano a Sánchez y le dije que, aunque votara en contra, esta diputada va a apoyar al Gobierno en todos los proyectos de ley que considere que son buenas para el país y buenas para Canarias", e insistió en que "yo no estoy en la oposición, y no admito lo que dice el PSOE de que todos los que no apoyáramos la investidura estamos con la derecha y con Vox". "Tampoco hubiera apoyado un Gobierno en el que estuviera Vox", subrayó antes de insistir en que tiene voluntad de negociar con el Gobiernos central las próximas cuentas estatales y que "la decisión de votar o no los Presupuestos es una decisión de partido y voy a respetarla". "Si los Presupuestos son buenos para Canarias e incluye todas las partidas de planes de empleo e inversiones, claro que los apoyaré", recalcó.