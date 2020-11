Barragán: "Los objetivos que motivaron el 'pacto de las flores' ya no existen"

El Gobierno de Canarias plantea un gran pacto de reconstrucción económica que todavía falta por concretar, pero que ustedes cifran en 2.500 millones de euros en dos años, por lo menos.

Hemos propuesto una batería de 137 medidas que son vitales para impulsar el futuro de las Islas. Lo hacemos con el ánimo de colaborar, al igual que lo hacen los empresarios. Proponemos poner en marcha una renta para los más vulnerables, pero nos centramos especialmente en impulsar la economía con ayudas a las empresas para que cuanto antes se puedan recuperar ingresos por la vía de los impuestos. Son las dos claves de este documento, para el que contamos con el superávit y con la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma para hacer frente a los servicios esenciales.

Sin embargo, más de un mes después de la declaración del estado de alarma este superávit sigue sin llegar y se habla de inversiones perdidas para las Islas.

Canarias va a quedar muy tocada económicamente si no se nos deja usar los recursos que tenemos y si no hay una garantía de que las inversiones logradas en los presupuestos del anterior ejercicio se mantienen o se reconvierten para luchar contra las secuelas del Covid-19. Si el Estado no responde, y tomando las mismas palabras que empleó el vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, veremos si este Ejecutivo y si los partidos políticos del Archipiélago son capaces de sublevarse.

¿Cree que si el Gobierno regional fuera exclusivamente nacionalista haría valer con más fuerza las demandas de Canarias en Madrid?

La crisis es global, pero el problema de las Islas es singular dentro del ámbito español. Seguramente, por nuestra dependencia del turismo, en particular, y del sector servicios, en general, tendremos muchísimas más dificultades a la hora de salir de la crisis. Será entonces cuando se sabrá si efectivamente va a haber una solidaridad por parte del Estado y si, en el caso de no haberla, ésta va a ser reivindicada por parte del Gobierno regional. También será el momento de que Ángel Víctor Torres, que presumía de tener unas relaciones magníficas y estupendas con el Gobierno de Sánchez, pueda demostrarlo y logre que lleguen los fondos que va a necesitar Canarias para salir de esta crisis en igualdad de condiciones que el resto de comunidades. Veremos entonces si el Gobierno autonómico pone toda la carne en el asador en la defensa de los intereses de las Islas, en vez de proseguir con algunas afirmaciones que hemos oído ya en sede parlamentaria o en medios de comunicación con las que intenta justificar que el Estado ya nos da bastante al pagar parte de los ERTE. Como si no lo estuviera haciendo también con los trabajadores de la Península y fuera un favor sólo para los canarios.

Precisamente, Torres inauguró con su comparecencia esta reactivación parcial de la vida parlamentaria. ¿Echaron de menos que profundizara en el cese de Teresa Cruz como consejera de Sanidad?

Cruz fue como un espejismo, parece que esa consejera jamás estuvo en el Gobierno porque nadie la nombra. A pesar de que Torres cesó a una persona que ya arrastraba otros problemas desde el inicio de legislatura, luego aseguró que su gestión fue magnífica y no dio explicaciones sobre su destitución como tampoco lo hizo su sucesor transitorio, Julio Pérez. Parece que esa consejera nunca existió para el Gobierno, no quieren volver a oír hablar de ella hasta el punto de que no justifican los motivos reales de su cese. Ahora, se han rodeado de varios cargos que desempeñaron su labor con el ex consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, lo que demuestra que la sanidad se gestionó bien durante la anterior legislatura. Han tenido que apostar por gestores de reconocida solvencia para afrontar este momento tan difícil desde el punto de vista sanitario.

¿Van a endurecer su oposición una vez que la crisis del coronavirus se haya estabilizado?

Entendemos que atravesamos una crisis que no tiene precedente. Hemos estado muchos años en el gobierno y sabemos que los primeros momentos son difíciles de gestionar y lo que se requiere es el apoyo de la oposición. Se lo estamos dando y se lo vamos a seguir dando. Esto no quiere decir que no seamos críticos y contundentes, pero pretendemos ser tremendamente propositivos para intentar salir de esta crisis y cualquier colaboración será poca para el Gobierno.

¿Cree que los socios del pacto de las flores están siendo tan colaboradores entre ellos?

La crisis va a ser una prueba de fuego para ellos porque los objetivos por los que se unieron ya no existen, tienen que ser completamente revisados, ya no pueden decir que son prioritarios. Ahora tienen que reconvertir toda la política canaria para resolver los problemas causados por la pandemia y tienen que hacerlo con los agentes sociales y con la oposición si quieren tener éxito. Es una prueba de fuego y habrá que ver si alguno de los partidos se resiente ante este reajuste de los objetivos que se marcaron para toda la legislatura.

¿Cree que han marcado ya su nueva hoja de ruta?

Torres anunció el pasado 14 de abril en su comparecencia frente a la Diputación Permanente la idea de firmar un pacto por la reconstrucción pero, a partir de ese momento, no sabemos qué está haciendo el Gobierno, si tiene un plan, si nos quiere convocar para una propuesta o si tiene un método de trabajo. Ha pasado casi una semana y ni hemos recibido ninguna respuesta sobre los documentos que hemos presentado nosotros ni tampoco se nos ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta por su parte. No se trata de tomar decisiones pasado mañana, pero sí de establecer un calendario y fijar un tiempo determinado para que el acuerdo esté firmado y el Ejecutivo lo pueda desarrollar. Pero hasta ahora desconocemos si está trabajando en ello.

¿Están más avanzados los pactos de La Moncloa?

No. Estamos a la espera de si vamos a tener una agenda en el Congreso. Entendemos que tiene que haber un acuerdo en el ámbito del Estado y, si lo hay, vamos a intentar participar y dar respuesta a las cuestiones de interés general y, de forma específica, a todos los intereses de Canarias. Hay que tener en cuenta nuestra singularidad para salir de la crisis y que no lo vamos a hacer con la misma intensidad ni velocidad que otras partes del Estado español por nuestra dependencia del turismo, más allá de que la crisis nos sirva para repensar algunos aspectos de la economía que tienen que modificarse en el futuro.

¿Habrá finalmente esa prometida y nunca conseguida diversificación económica?

El turismo va a seguir siendo un elemento importante porque tenemos condiciones naturales para ello y sería una locura abandonarlo. Otra cosa es que aprovechemos la sinergia de la economía circular y otras propuestas de innovación e investigación que se pueden aplicar en el Archipiélago, una idea que ya empezamos a trabajar nosotros en la legislatura anterior, apostando por otros sectores. Es posible que la crisis nos ayude a relanzarlos o, por el contrario, que el panorama obligue a que tengan que esperar un poco más porque lo esencial es generar empleo y actividad económica, y resulta evidente que el turismo es una de nuestras principales bazas para ello.