Canarias peleará para que sus mayores puedan salir

Canarias no solo quiere que los niños puedan salir de sus casas a partir de este lunes, como aprobó ayer el Ejecutivo central, sino que también pretende que lo hagan sus mayores, así como promocionar la vida sana entre una población que acumula las mayores tasas de obesidad y diabetes de toda España, permitiendo la realización de ejercicio al aire libre. Y se podría hacer con el beneplácito de los expertos, que ayer se reunieron con el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres para mostrarle sus propuestas para el desconfinamiento de Canarias. El Ejecutivo regional está empeñado en dejar atrás, como si de un mal sueño se tratara, el largo invierno económico y social que ha provocado la pandemia por Covid-19 porque según el presidente autonómico Ángel Víctor Torres, "hay razones objetivas para empezar a levantar el confinamiento en Canarias". No obstante, como señaló, no está entre sus planteamientos organizar un "desconfinamiento unilateral".

Ayer, el Comité de Expertos y los representantes del Gobierno regional se sentaron para establecer una petición de desescalada para que el Consejo Interterritorial tenga en cuenta las especifidades de las Islas, que no había acabado al cierre de esta edición. Así, además de los niños, se pretende que también puedan pasear los ancianos y que se permita el ejercicio al aire libre. Esto último se podría hacer, siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos, de 6 a 9 de la mañana y de forma escalonada.

Los menores podrán pasear

A la espera de que se llegue a un consenso -al cierre de esta edición la reunión continuaba- los niños son los únicos que tienen permitido salir el domingo. Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, los menores de 14 años podrán pasear junto a sus padres, así como acompañar a sus progenitores en sus tareas fuera de casa ya sea para ir a la compra, acudir a la farmacia o al centro de salud, asistir al puesto de trabajo o cuidar a personas con discapacidad o mayores.

Un paso más allá

Pero Canarias quiere que se permita también la salida de personas mayores y el deporte al aire libre . Unas actividades que podrían mitigar, en principio, el efecto social de la pandemia en Canarias. Estas dos medidas serían las propuestas específicas de las Islas y, en caso de acordarse en Canarias y ser aceptadas por el Estado, se pondrían en marcha a partir del mismo lunes. No osbtante, no son las únicas a las que han hecho alusión el Comité de Expertos.

Estrategia económica

Canarias está gestionando ya cómo quiere que sea la reactivación económica. En la segunda fase de esta lista de deseos del Ejecutivo, que podría comenzar previsiblemente en tres semanas -es decir, al finalizar la última prórroga del estado de alarma el 11 de abril- se encuentra también el poder comenzar a abrir los comercios o permitir el turismo en el interior de las Islas, es decir, tan solo de los residentes en su misma isla.

Reabrir tiendas

Respecto a la actividad comercial, el presidente autonómico hizo alusión a la apertura de la restauración y las tiendas. "Se hará de forma paulatina", indicó Serra que señaló que "semana tras semana" se podrá ir permitiendo la apertura de otros establecimientos como centros de salud y estética o centros comerciales. Los hoteles, por lo pronto, tardarán un tiempo más en volver a la normalidad. Por el momento, los puertos y aeropuertos permanecerán en el mismo estado que hasta ahora, cerrados a cal y canto.

El turismo

El Gobierno autonómico quiere revivir el principal motor económico de alguna manera para "recuperar la normalidad económica". ¿Su propuesta? Hacerlo en tres fases empezando por esa reactivación de esta actividad económica entre los residente de la isla. En una segunda fase, se buscaría recuperar el turismo nacional, con controles exhaustivos en los aeropuertos. La última y tercera fase sería abrir las islas al turismo internacional a finales de año. Con esta última medida el gobierno regional pretende que Canarias pueda aprovechar "los meses fuertes" en términos de ocupación turística, es decir octubre, noviembre y diciembre. No obstante, como señaló Lluis Serra, portavoz del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias, esta medida debería quedar supeditada a aquellos países que hayan habilitado y puesto en marcha el carné sanitario para Covid-19. Esta propuesta internacional busca que cada ciudadano cuente con un documento que justifique que su cuerpo ha generado inmunidad, y por tanto, anticuerpos, contra el virus porque ha pasado la enfermedad. Por eso, en todo caso, la reapertura dependerá de que se pueda garantizar el control de las entradas.

Actividad asistencial

El Servicio Canario de Salud ya está trabajando en un documento para tratar de recuperar la actividad normal en todos los centros, de forma paulatina y cumpliendo con los criterios de seguridad para la población.

Islas memores

En la otra cara del debate se encuentra la reapertura de aquellas islas en las que no se ha dado ningún caso, como La Graciosa, o llevan una semana sin sumar nuevos contagios, como El Hierro, que ya lleva un mes, La Gomera que lleva diez días o, incluso Fuerteventura, que desde el pasado domingo no suma positivos. Para hacerlo, sin embargo, será indispensable hacer "test al máximo número de personas", como señaló el presidente autonómico, siguiendo las recomendaciones que hace meses dictaba la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Test

En este sentido también se manifestó Serra que insistió en que los test se deben realizar "en el momento adecuado" y no de manera aleatoria. "Nuestra estrategia debe ir orientada en conocer la presencia de virus en una persona, para poder determinar si es contagiosa y aislarla si fuera necesario", indicó el experto. En todo caso, si se procediera a realizar un desconfinamiento en las islas menores menos afectadas, se realizará en "concordancia con el gobierno estatal", como señaló Torres.

No son obligatorias

Las medidas tomadas en este esfuerzo de reconstrucción, como señaló Lluis Serra serán "voluntarias, territoriales, progresivas", requerirán un gran uso de autorresponsabilidad por parte de la población. En el nuevo escenario que plantea la época post-confinamiento será indispensable "mantener el distanciamiento físico de un metro y medio, el lavado de manos y el uso de mascarillas", como afirmó el experto. Por eso, finalmente, todo girará en torno a la responsabilidad individual: "si una persona tiene fiebre, tos y pérdida de olfato, deberá quedarse en casa". De ahí que el profesional insista en que, "quien no quiera salir, porque tiene miedo, no estará obligado a hacerlo".