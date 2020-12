El malestar no es solo en el Ejecutivo regional sino también entre los ayuntamientos y los cabildos. El comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se reunirá el lunes para abordar esta polémica pero ya entre los alcaldes canarios hay perplejidad por algo que llevan meses solicitando sin respuesta concreta de Hacienda, mientras se firman acuerdos políticos de un día para otro en otras comunidades autónomas. El vicepresidente de la Fecam y presidente de la Comisión de Hacienda de la entidad, Óscar Hernández, es taxativo: "Lo que faltaba es que se permita flexibilizar las medidas fiscales a una comunidad que tiene una renta per cápita y un PIB superior a Canarias y no lo autoricen aquí". Hernández, al igual que el Ejecutivo y las corporaciones locales, evidencia que la situación de las Islas en el impacto de la crisis económica y en los índices de exclusión social son peores que en el País Vasco, por lo que no es comprensible que se trate de forma desigual a las Islas en esta reivindicación. También la Federación Canaria de Islas (Fecai) demandó ayer una respuesta urgente ante la situación financiera de los cabildos, quienes ya han remitido al Ministerio de Hacienda una carta en la que solicitan definir la fecha del encuentro con el Gobierno de España. En este encuentro, según una nota de la Fecai, se abordará la realidad económica de las administraciones locales.