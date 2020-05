Dimite María José Guerra, consejera de Educación del Gobierno de Canarias

María José Guerra ha presentado, a primera hora de este lunes, su dimisión como consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, según anunció en la CADENA SER. José Antonio Valbuena, consejero de Medio Ambiente, Política Territorial, Energía y Aguas, será el sustituto de Guerra al frente de la consejería



La marcha de Guerra llega horas después de la dimisión de Gregorio Cabrera como director general de Innovación, Ordenación y Calidad Educativa. El alto cargo dejó el departamento, según explicó a sus colaboradores al anunciar su salida, "por el desencuentro con la estrategia asumida por el equipo director de la Consejería de Educación y Universidades ha llegado a un punto de no retorno, a raíz de las instrucciones no consensuadas que en forma de Orden dejan en manos de la voluntad personal de cada profesor o profesora llevar a efecto o no la respuesta educativa prevista para los cursos de 6° de Primaria, 4° de ESO y 2° Bachillerato al mismo tiempo que traslada a las directivas toda la responsabilidad en la toma de decisiones".



Padres y madres de alumnos y sindicatos habían pedido la dimisión de María José Guerra y su equipo en Educación durante las últimas 48 horas por lo que consideraban una gestión caótica de la desescalada y el cierre del presente curso.



El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya anunció ayer que el curso seguiría de forma telemática hasta su finalización y que, en principio, a partir del lunes 1 de junio se permitiría a los alumnos que estén finalizando etapa asistir a los centros educativos, siempre de forma individual, voluntaria y con cita previa, para su seguimiento.



En cualquier caso, esa orden será firmada por el nuevo consejero en los próximos días para establecer los protocolos pertinentes. Torres también solicitó ayer al presidente Pedro Sánchez que se celebrara una reunión de presidentes autonómicos centrada en Educación, con el objetivo de que todas las comunidades unificaran criterios de cara a la planificación del nuevo curso. Una cita monográfica que Sánchez consideró oportuna.

Según indica un comunicado del Gobierno canario, Torres ha agradecido personalmente a María José Guerra Palmero su trabajo y su dedicación al frente de la consejería.