La derivada política del coronavirus ha contagiado por segunda vez al Gobierno de Canarias, que ha visto cómo durante la alarma por la pandemia han caído dos de sus cargos claves, las dos nombradas directamente por el presidente, las consejeras de Sanidad y de Educación, que gestionaban entre ambas más de la mitad del presupuesto autonómico.

Las dos crisis del Gobierno de la coalición formada entre PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera han caído del lado de los socialistas, las dos cuando aún no ha pasado un año de la formación del ejecutivo y las dos directamente relacionadas con la gestión de los servicios públicos en la pandemia.

Ambas consejeras han sido además sustituidas de forma "provisional" por dos de sus compañeros de gabinete, que asumen así dos departamentos cada uno.

Primero salió del Ejecutivo la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, destituida el 25 de marzo por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, diez días después de declarado el estado de alarma y justo cuando la pandemia se aproximaba a su pico máximo.

Tras perder la confianza del presidente Torres, quien justificó que su decisión estuvo dictada por "el interés general", Cruz fue sustituida de forma "interina" al frente de Sanidad por el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez (PSOE), que asumía así los dos departamentos.

En aquellos días de finales de marzo ya circulaban rumores sobre la voluntad de dimitir de la consejera de Educación, María José Guerra,María José Guerra que finalmente no se sustanciaron.

Dos meses después, en pleno estreno de la fase 2, María José Guerra ha renunciado definitivamente, tras las desavenencias en la Consejería sobre el proceso de desescalada, que habían llevado a la dimisión previa del director general de Ordenación Educativa.

Guerra será sustituida también "provisionalmente", en su caso por el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena (PSOE).

Es la segunda víctima política del coronavirus en el Gobierno de Ángel Víctor Torres y se va sin que la comunidad educativa conozca aún los detalles de cómo se va a afrontar la desescalada, tanto en el final de curso como en la planificación del próximo.

No obstante, el domingo Torres repartía responsabilidades al lamentarse de que aún no haya protocolos comunes para todas las comunidades autónomas sobre este particular y pedir una conferencia de coordinación. "Todas las comunidades deberíamos tener los mismos parámetros para reiniciar este curso y para el próximo", argumentaba.

Con la salida de las dos consejeras y su sustitución por consejeros que amplían sus funciones, Ángel Víctor Torres queda al frente de una Gobierno de Canarias queda con ocho consejeros en el ejecutivo, de los diez con los que comenzó.