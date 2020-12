Desafío de Curbelo al pacto con un fichaje de Ciudadanos

"He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos y renunciado a mi cargo en el Parlamento de Canarias para afrontar una nueva etapa profesional. Han sido cinco años de intenso trabajo en los que he tenido la suerte de conocer a grandes personas a quienes les deseo todo lo mejor". Así lo comunicaba la exdirigente de la formación naranja en un tuit el lunes para argumentar el salto profesional al Gobierno regional. Según Casimiro Curbelo, esta designación responde exclusivamente a que es una profesional que puede desempeñar las tareas que se le encomienden en esa área, en una época difícil, pues la recuperación del turismo no empezará a vislumbrarse en las Islas hasta "primeros de julio" con la apertura de la movilidad aérea.

La consejería en la órbita de ASG tiene un plan innovador para que Canarias sea un destino seguro y que hay que desarrollar, precisa Curbelo, en referencia al proyecto de laboratorio global de seguridad turística que Yaiza Castilla ha puesto en marcha y que tiene como finalidad proyectar hacia el exterior una imagen positiva y de destino seguro, fiable y responsable.

Curbelo asevera que Berástegui "fue militante de Ciudadanos y ha dimitido y será independiente". "Es una profesional joven, con ganas de trabajar y ha estado trabajando para los grupos parlamentarios, y nosotros queremos en las áreas del Gobierno a personas con perfiles técnicos y tiene todos los ingredientes para desarrollar una gestión eficaz", recalca el dirigente gomero.

El también presidente del Cabildo de la isla cuestiona "por qué llama tanto la atención este nombramiento" por el hecho de que Berástegui haya sido hasta hace nada una dirigente regional de Ciudadanos. "En todo caso es una persona que aporta profesionalidad, independientemente del partido. El hecho de que venga de Ciudadanos no tiene que ver", y defiende que uno de los grandes errores de las formaciones políticas es poner a personas en cargos por "imposición" y lo que hace falta "son profesionales".

Teresa Berástegui nació en Santa Cruz de Tenerife en 1987. Ella misma cuenta que estudió administración de empresas, especializándose en banca y finanzas a través de un máster cursado en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Posteriormente se graduó en Derecho y finalizó un doble máster de acceso a la Abogacía y práctica jurídica.

Ha trabajado en departamentos de administración y contabilidad de diversas empresas, siendo durante seis años jefa de administración.

Desde mayo de 2015 hasta junio de 2019 fue portavoz de Cs en el Ayuntamiento de La Laguna, y ejerció además como secretaría de Acción Institucional del partido en Canarias.

Hasta el lunes era asesora jurídico-técnica de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Ayer la consejería de Turismo argumentaba en una nota que conforme al artículo 20 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, compete al Ejecutivo en uso de sus funciones ejecutivas y administrativas nombrar y cesar a los altos cargos de la Administración Autónoma canaria de categoría superior a jefe de servicio, a propuesta del titular del departamento correspondiente, así como a todos aquellos que las leyes establezca. De este modo ASG pone el punto sobre las ìes de su decisión de nombrar a Berástegui y deja claro a sus socios que no permitirá intromisiones.

La portavoz de Cs en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, declinó valorar la marcha de la dirigente tinerfeña de su partido, así como el que haya sido propuesta como viceconsejera de Turismo. Espino expuso que se trata de una decisión personal y tanto ella como el otro parlamentario de Cs, Ricardo Fernández de la Puente, seguirán trabajando en la Cámara regional y representando a los ciudadanos en la misma línea: "No tenemos nada más que añadir", concluyó.

El partido naranja se resquebrajó en las Islas el año pasado, antes de que Albert Rivera dejara la presidencia del mismo por sus pésimos resultados en las elecciones generales, tras el fracaso del pacto de centroderecha con Coalición Canaria, PP y Agrupación Socialista Canaria -que finalmente se decantó por la alianza con PSOE, Nueva Canaria y Podemos en el Gobierno de Canarias- y después de la división interna generada a raíz de distintas indisciplinas. Una de ellas fue la de los dos concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, que apoyaron como alcaldesa a la socialista Patricia Hernández en contra de la orden dada por la dirección del partido y el comité que integraba Berástegui, igual que ocurrió en el Cabildo tinerfeño.