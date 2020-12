Esprint final del Gobierno para sumar al pacto de reactivación a la oposición

En este sentido, el Ejecutivo tiene 48 horas para reencauzar el diálogo con la oposición, especialmente con CC. "Vamos a insistir en el llamamiento a la unidad", subrayó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, que aseguró que en modo alguno van a desechar las medidas que los nacionalistas han puesto sobre la mesa. Olivera respondía así al secretario general de CC, José Miguel Barragán, que ayer mismo remitió una carta a Torres en la que deja constancia de su malestar por la inconcreción de la declaración institucional y del propio pacto y por el hecho de que la "inmensa mayoría" de las propuestas de Coalición no se haya tenido en cuenta, según reza la misiva. El viceconsejero precisó que el nivel de concreción de las medidas planteadas por CC (que el Gobierno valora especialmente, afirmó) excede del ámbito del pacto de reactivación, que ahonda en los contenidos de la declaración institucional y que se centra en el qué hacer y no tanto en cómo hacerlo. Esto último, como también la cuantificación de cada medida (la ficha financiera), es lo que se pondrá negro sobre blanco en el futuro plan, que no pacto, de reactivación, para lo que antes hace falta saber cuánto dinero llegará del Estado.

Con todo, el malestar en CC no obedece únicamente a las medidas en sí mismas, sino sobre todo a la "despreocupación" del Ejecutivo autonómico ante el grado de implicación del Gobierno de Pedro Sánchez en la reconstrucción del Archipiélago. "No seremos partícipes de la despreocupación ante el papel que debe jugar en esta crisis el Gobierno del Estado en Canarias", expone Barragán en la carta al presidente, en la que le exige así "nuevos apartados más firmes y precisos" sobre todos aquellos asuntos en los que es necesaria una respuesta de Madrid, fundamentalmente el desbloqueo del superávit, la autorización del endeudamiento a largo plazo, la suspensión de la regla de gasto y la compensación por la caída de la recaudación por los impuestos del REF. Hay que puntualizar que todos estos asuntos están mencionados en el texto del pacto, si bien CC reclama esa mayor contundencia y precisión.

En este contexto, a los nacionalistas, cuyo apoyo al pacto casi se daba ya por hecho, tampoco les ha gustado que el Ejecutivo quiera escenificar el acuerdo: "No entendemos la obsesión por reducir la firma de la declaración institucional a una simple foto el 30 de mayo". El descontento es tal que ese apoyo que parecía garantizado ya no está ni mucho menos atado: "Nuestra organización decidirá nuestra posición de cara al acto convocado por el Gobierno, pero te adelantamos que el texto que nos han remitido es totalmente insuficiente".

En cuanto a los otros dos partidos de la oposición, PP y Cs ( inicialmente más reacios que CC a secundar a Torres), ambos siguen deshojando la margarita y aún ayer no tenían una respuesta definitiva al último borrador. En todo caso, fuentes populares apuntaron que las modificaciones parecen insuficientes como para cambiar de parecer y dar su apoyo al pacto.