El nuevo reto Canarias: Concienciar a la ciudadanía sobre la gestión de mascarillas

El Gobierno de Canarias comenzará a partir del 8 de junio una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre su responsabilidad en la gestión de los residuos generados por guantes, mascarillas y otros elementos plásticos destinados a cumplir con las medidas sanitarias contra la Covid-19.

Así ha informado este viernes en comisión parlamentaria el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, quien ha añadido que estos restos deberán de depositarse en la sección de restos, dado que no pertenecen a ninguno de los ciclos integrados de gestión de residuos.

"No queda más que concienciar a los ciudadanos a partir del 8 de junio sobre el uso responsable de estos residuos, para que tengan plena consciencia de que se depositan en la sección de restos", ha insistido Valbuena.

El consejero ha respondido de este modo a una pregunta del grupo popular en torno a las declaraciones del viceconsejero del área, Miguel Ángel Pérez, sobre si los guantes y mascarillas no van al contenedor amarillo.

"Recomendamos a la población que deposite los guantes en el contenedor que corresponda, y no al suelo. Parece una perogrullada, pero se están dando casos de que se tira a la vía pública", citó la portavoz del PP, Luz Reverón,sobre el viceconsejero, para luego añadir que todavía hay "mucho desconocimiento" entre los ciudadanos sobre este asunto.

Reverón ha pedido asimismo que la campaña se realice en los medios públicos del Archipiélago para que alcance a más personas, y que el Ejecutivo tenga en cuenta a los ayuntamientos, dado que son, a su juicio, los mayores receptores de estos residuos.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, también ha preguntado sobre los planes para solucionar el "grave deterioro" medioambiental producido por los desechos de guantes y mascarillas, una preocupación con la que coincide con Luz Reverón. Coincidencia "importante", según Marrero, dado el "estruendo" mediático y político entre ambos partidos a nivel nacional.

Marrero se ha mostrado preocupado por que la población no respete las directrices en este asunto, ya que al perjuicio medioambiental se le ha de sumar el sanitario, ya que estos objetos pueden estar infectados por SARS-CoV-2.

Y porque, además, guantes, mascarillas y otros utensilios plásticos, algunos de uso obligatorio y por un tiempo indefinido, se suman a los plásticos habituales de un solo uso, cuya prohibición debe materializarse el próximo año para cumplir con las medidas de la Unión Europea.

Por otro lado, la portavoz del grupo nacionalista Beatriz Calzada ha pedido al Gobierno "claridad" en torno a qué preceptos y artículos concretos pretende modificar de la vigente Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Sin embargo, el viceconsejero del área, Miguel Ángel Pérez, no ha concretado la respuesta, dado que el Ejecutivo todavía está en conversaciones con las federaciones canarias de islas y de municipios (Fecai y Fecam), principales "afectados" ante un posible cambio normativo.

"Hasta que no se tenga claro y pactado con los responsables del suelo a nivel local e insular hacia dónde tiene que ir encaminada la Ley del Suelo, no sabremos la profundidad, el calado y el alcance que tendrá esa gran modificación de la ley", ha añadido Pérez.

Unas reformas que, además, podrán modificarse por decreto ley, según lo establecido por el Estatuto de Canarias, con vistas a agilizar el proceso de cambio de una ley que "no ha cambiado nada" y que continúa "atascada" tras tres años de vigencia, en su opinión.

No obstante, estas posibles reformas están supeditadas a que otros procesos legislativos se formalicen, como la Ley de Cambio Climático, de Economía Circular o de Patrimonio Natural. Tanto Beatriz Calzada (CC) como Luz Reverón (PP) han afeado al consejero que no avisara de que muchas preguntas serían respondidas por el viceconsejero del área, Miguel Ángel Pérez, y no por él mismo.

Valbuena pidió perdón por esta falta de previsión, aunque precisó también que las preguntas van dirigidas al conjunto del Gobierno, que incluye a los viceconsejeros.

La diputada socialista Matilde Fleitas ha preguntado al Gobierno sobre las medidas extraordinarias para la campaña de incendios de 2020 por los posibles perjuicios o retrasos de la crisis sanitaria producida por la Covid-19.

Para Fleitas es necesario que el Gobierno se comprometa a disponer de todos los medios técnicos y humanos para labores de prevención y previsión de posibles incendios, y que articule un plan estratégico que aborde ciertas variantes, como un rebrote de Covid-19 que colapse los sistemas de seguridad y emergencias.

El viceconsejero ha destacado en esa línea el "importante" esfuerzo de humano y técnico que ha supuesto aumentar el periodo de actividad durante todo el año y el incremento de personal y medios técnicos.