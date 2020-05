Torres: "Vamos a usar el superávit, de eso que no quede ninguna duda"

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, aseguró que los nombramientos de los nuevos máximos responsables de las consejerías de Sanidad y Educación "serán pronto", una vez las prioridades sanitarias y económicas hayan sido atendidas.

"Del mismo que propuse en su momento a quienes entendía que eran los mejores sin ver dónde nacían, ahora será exactamente igual.Tenemos muy buenos perfiles para las dos áreas y no tenemos ninguna condición", añadió en el mismo sentido en la Cope.

El presidente canario garantizó, por otro lado, que el Archipiélago podrá disfrutar de sus remanentes. "Están requeridos, pedidos y exigidos. Vamos a usar el superávit, de eso que no quede ninguna duda", sentenció.

Torres también se refirió al regreso del turismo a partir de julio, aunque recordó que la "temporada alta empieza después del verano". "Septiembre, octubre y noviembre son meses capitales. Se está trabajando con protocoles internacionales. Seguimos pensando que la mejor fórmula es hacer test en origen, lo que haría que el avión pudiera venir lleno, y que luego se haga un estudio de trazabilidad del turista, sobre a dónde va o qué hace, para que vuelva con seguridad a su país", comentó.



En cuanto a la situación de los inmigrantes llegados a las Islas en pateras en los últimos días, el presidente canario opinó que es "preocupante". "En este momento, el tener el espacio aéreo cerrado hace que todos los que lleguen en patera tengan que quedarse en Canarias. Hay un protocolo que tiene que activarse porque hay que buscar una salida", dijo.

También lamentó el multitudinario entierro que tuvo lugar en Guía de Isora (Tenerife). "Sentí un profundo enfado y cabreo por la tremenda irresponsabilidad. No sé si la gente no es consciente. También nos llegan imágenes de Coreo, Italia o la Península. Si no nos tomamos las cosas en serio, de nada habrá servido. Se tienen que hacer todas las investigaciones precisas y quien incumpla la ley tiene que hacer frente a ello.

Por último, Torres quiso felicitar a todos los isleños con motivo del Día de Canarias: "Felicito a todos los canarios y canarias porque estamos ante el día grande de nuestra tierra. Un 30 de mayo se constituyó el Parlamento de Canarias y a partir de ahí Canarias fue sólo una. Es un día para celebrar porque aunque aún tenemos miedo, angustia, y hay familias que han perdido a seres queridos por la Covid-19, luce la posibilidad de salir de esta situación. Estamos haciéndolo bien y el pueblo canario lo está haciendo de manera ejemplar".