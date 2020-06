Pérez reconoce que los datos de la lista de espera durante los meses de alarma no son fiables.

El consejero de Sanidad, Julio Pérez, ha reconocido este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que los datos que existen sobre la lista de espera sanitaria en el primer semestre de 2020 son provisionales y deberán corregirse en las próxima semanas.

El consejero manifestó que no se ha producido un incremento de personas en la lista de espera y sí un aumento en la demora, pero subrayó que los datos son provisionales y el Gobierno regional no los ha hecho públicos porque reflejarían "una anomalía". Lo que ocurre es que, en palabras de Pérez, la fotografía del momento no refleja la realidad.

El diputado del grupo Popular, Miguel Ángel Ponce, destacó la urgencia de atender las listas de espera y recordó que la pandemia ha afectado a un sistema sanitario que ya estaba en precario y en el que es preciso invertir.

Ponce reclamó un plan de choque efectivo y que se tomen medidas como organizar turnos, trabajar por la conciliación familiar, y un plan de inversión en telemedicina, entre otras.

Pérez respondió asimismo a una pregunta del diputado del grupo Socialista Pedro Marcial Viera acerca de la estrategia para el supuesto de que se produzca un rebrote del Covid-19.

El consejero aseguró que el gobierno canario tiene una estrategia para el posible rebrote, y explicó que el primer punto es mantener la capacidad asistencial adicional de la que se ha dispuesto durante el estado de alarma, y el segundo mantener la disponibilidad de hacer test PCR con rapidez y número elevado.

La estrategia incluye la mejora del sistema de vigilancia epidemiológicas, así como hacer compatible lo anterior con la asistencia sanitaria ordinaria, controlar el cumplimiento de las medidas de higiene social y atender a las personas más vulnerables como son las mayores y el personal sanitario, y pronto los turistas.