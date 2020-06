Santana garantiza que el ingreso canario de emergencia se abonará antes del 26 de junio.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha garantizado este martes que el 100% de todas ayudas concedidas con cargo al ingreso canario de emergencia se abonarán antes del 26 de junio, cuando está previsto que el Gobierno central pague el ingreso mínimo estatal.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Nacionalista, la consejera ha señalado que se han recibido más de 31.000 solicitudes y se han resuelto un total de 5.660, un 19%, y los que no han cobrado aún (en torno a la mitad) se debe a que no han comunicado bien el número de cuenta o prefieren una tarjeta prepago.

Santana ha destacado que el ingreso canario de emergencia "vino a cubrir un espacio necesario" ante la "desigualdad muy grave, pobreza y exclusión social" que se ha incrementado durante la pandemia, dejando claro que es una ayuda "puntual y puente" hasta que se abone la del Estado.

Ha admitido que la medida puede tener "errores" y "aspectos mejorables" pero se ha mostrado "orgullosa" de su equipo y de los trabajadores de la consejería por sacar adelante un decreto ley y empezar a pagar las primeras ayudas en poco más de dos meses.

"Si algo dije en mi primer discurso es que prefería que me criticasen por hacer cosas y equivocarme que no hacer nada", ha destacado, apuntando también que no les podría "pasar este marrón" a los ayuntamientos, que están "sobrecargados de trabajo".

Ha dicho que tenían 120 trabajadores dedicados a la tramitación del ingreso y ahora sumarán otros 36 para agilizar las solicitudes tras cubrir la primera fase, que era la más difícil debido a la complejidad de las familias solicitantes. "Queremos llegar a más de 1.000 expedientes diarios la semana que viene", ha comentado.

La diputada del Grupo Nacionalista, Cristina Valido, ha valorado la labor de los trabajadores de la Consejería y de las ONG para crear el "escudo social" durante el estado de alarma, favorecido principalmente por la agilidad que ha permitido el teletrabajo, y que ha permitido atender a unas 150.000 personas en las Islas.

Ha lamentado que el ingreso "no se puede permitir llegar tarde" cuando es de emergencia y criticado que solo hayan cobrado 2.575 personas y que se haya cerrado la tramitación el 27 de mayo cuando el paro seguía creciendo.

"No puede ser", ha indicado, afeando al Ejecutivo canario que otras comunidades están dando ayudas y lo han hecho de forma más rápida, aparte de que ha advertido de si las "renovaciones de oficio" de las PCI se están comprobando.

La portavoz de Ciudadanos (Cs), Vidina Espino, ha comentado que han pasado dos meses y medio desde el anuncio de la renta "y solo ha cambiado el nombre" pues la propuesta está "vacía", con menos de un 20% de solicitudes resueltas.

Ha lamentado que el Gobierno no haya "querido contar" con los ayuntamientos para tramitar el ingreso canario de emergencia y ha mostrado su desconfianza en que todas las ayudas se abonen antes del 26 de junio.

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha comentado que el pacto de gobierno mantiene su compromiso de lanzar la renta ciudadana y ha advertido de que "no haya duplicidades" entre los ingresos que abone cada administración.

Ha indicado que se está "trabajando de verdad" y la consejera "está poniendo mucho empeño" para que las familias más desfavorecidas vean satisfechas sus necesidades.

María del Río, de Sí Podemos, ha comentado que se trata de "sumar" entre todas las administraciones para formar el "escudo social" y que "nadie se quede atrás" y el ingreso canario de emergencia es "un alivio" para las personas "que no tenían nada" ni acceso a ayudas porque dependían de la economía sumergida.

La brecha digital

Carmen Hernández, de Nueva Canarias (NC), ha comentado que la crisis sanitaria y económica ha cogido a las administraciones públicas con el "músculo debilitado" por las secuelas de la anterior crisis financiera, por lo que ha agradecido el "esfuerzo" de trabajadores públicos, ayuntamientos y Consejería para poner en marcha "de forma exprés" el ingreso canario de emergencia.

Ha mostrado su preocupación por la "brecha digital" porque muchas familias no están pudiendo acceder a la tramitación del ingreso mínimo vital, al tiempo que ha pedido más "simplificación administrativa" para poder atender las demandas de los ciudadanos.

Poli Suárez, del Grupo Popular, ha apuntado que su partido está a favor del ingreso canario de emergencia y rechazado las cifras expuestas por la consejera, remarcando que hasta ahora solo se han abonado 1,1 millones, apenas algo más de 7% del presupuesto total. "Hable con los ayuntamientos, hubiese sido más fácil y más rápido y además con un plan de empleo social", ha señalado.

Por el Grupo Socialista, Lucía Tejera ha comentado que la gestión "se ha hecho bien" y el sector público ha funcionado "como un salvavidas" con el ingreso canario de emergencia, que además ha demostrado la "capacidad de reacción" del Ejecutivo regional.