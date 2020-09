CC cree que Torres ha "tirado la toalla" y Sánchez dejará a las Islas sin rescate

Pero lo que más sorprende a Coalición en este sentido es la actitud de "resignación" con la que el Gobierno regional parecer haber aceptado esta "no respuesta" por parte del Estado. Considera, en este sentido, que el Ejecutivo presidido por el socialista Ángel Víctor Torres "ha tirado la toalla frente a Sánchez". Los dirigentes de CC advierten que sin ese tratamiento singularizado para el Archipiélago por parte del Gobierno central será imposible poner en marcha el Pacto para la Reactivación Social y Económica firmado que la formación ha firmado con los partidos del pacto de gobierno, y que ha sido avalado por cabildos y ayuntamientos, y por los agentes sociales.

Desde la dirección de CC se considera que, incluso aceptando la cifra ofrecida por el Ejecutivo regional, que los nacionalistas ponen en duda, no se puede admitir como respuesta del Estado para hacer frente a la crisis en las Islas. Sostiene CC que los criterios de reparto no son los adecuados porque se pondera a las Islas con los mismos criterios que al resto de las comunidades autónoma y no se tiene en cuenta que Canarias necesita un trato diferenciado porque vamos será la región que más va sufrir las consecuencias de la crisis.

La cifra que se baraja, sostiene desde la ejecutiva de CC, queda lejos de lo que necesita Canarias porque el Estado se ha negado a compensar lar pérdidas que para las administraciones canarias va a suponer el desplome de la recaudación de los tributos propios y los del bloque de financiación del REF, por los que la comunidad autónoma dejará de ingresar unos 700 millones, y las corporaciones locales, cerca de 600. Considera en este sentido que además de la compensación por el gasto sanitario (unos 290 millones), para la educación (alrededor de 93), para el transporte terrestre (en torno a 35), y la compensación por los tributos cedidos (unos 275 millones), el Estado debería atender a esa pérdida de ingresos propios, de manera que la cifra global que debería percibir la comunidad autónoma sería de al menos 970 millones, casi 300 más de los calculados ahora por el Ejecutivo regional.

"La sensación es que Canarias no va a tener un trato diferenciado y que Sánchez no tiene intención de aprobar ningún plan de rescate para las Islas, y alguien debería preguntar si es que ya hemos tirado la toalla, y si la ha tirado el Gobierno de Canarias", se insiste. Y avisan que la negociación que emprenderán los gobiernos regional y central sobre el uso del superávit y la posibilidad de endeudamiento no puede entenderse como un plan de rescate a las Islas porque ese dinero ya es de todos los canarios, no los aporta el Estado. "El regalo que quiere hacernos Pedro Sánchez es que nos endeudemos y gastar el dinero que tenemos ahorrado, pero no es eso lo que él ha pedido a la UE para España, sino fondos para superar la crisis como uno de los países más afectados por la pandemia. ¿Por que no hace eso mismo el Estado con Canarias?", se preguntan desde la dirección de la formación nacionalista.

En relación con la prórroga del los ERTE, el Gobierno central ha comunicado a CC que el decreto de prórroga se aprobará bien en el Consejo de Ministros del próximo martes o bien en el de dentro de quince días. En todo caso, estará en el BOE antes del día 30, fecha hasta la que están en vigor los actuales expedientes temporales para evitar los despidos por el parón de la actividad en las empresas. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, así como los interlocutores políticos en el Gobierno han dado ya el visto bueno a las últimas reclamaciones de CC sobre la extensión de los ERTE. Se incorporarán por tanto esas mejoras a la Disposición Adicional de aplicación específica en Canarias que incluirá el decreto. Es decir, se elimina la vinculación de los ERTE con el estado de alarma y se referencia a la pandemia, de forma que la fuerza de causa mayor que justifica la medida no sea consecuencia de la activación de la figura con la que el Gobierno está gestionando el confinamiento y la desescalada, sino los efectos de la propia enfermedad Covid-19. De esta forma, quedaría claro que cuando se supere el estado de alarma se seguirá tiendo en cuenta que permanecen las causas que justifican los ERTE.

Por otro lado, Madrid habría asumido que el plazo de la prórroga no tenga límite temporal y quede vinculado a la "plena reanudación del tráfico aéreo internacional", eliminando el riesgo de que un nuevo brote en otoño y la posibilidad de nuevas restricciones de los vuelos, deje sin efecto la medida.