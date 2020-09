El Supremo archiva la acusación contra Clavijo por prevaricación y malversación

El Supremo solo ha tardado siete meses en dictaminar, transcurridos tres años desde que se produjera la denuncia, y no ha tenido necesidad de llamar a testigos por la ardua labor realizada en la documentación remitida por el Juzgado de La Laguna.

El auto de archivo ha sido dictado por la Sala 2 del Supremo formada por Manuel Marchena, como presidente y ponente, y los magistrados Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro y Susana Polo.

Según la exposición razonada enviada al Supremo, el delito de prevaricación administrativa habría sido cometido por Clavijo cuando era alcalde de La Laguna, por la concesión en 2014 por parte del ayuntamiento de un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de grúas, que atravesaba graves problemas de tesorería, y por la prórroga del contrato de concesión, pese a que el interventor de la corporación municipal presentó reparos sobre ello. El Juzgado de La Laguna indicaba que el delito de malversación se habría cometido en relación al préstamo, pese a que fue objeto de devolución por parte de la empresa concesionaria pocos meses después.

El Supremo, tras analizar los hechos fecha por fecha, resalta que en el expediente constaba un dictamen encargado a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, cuya solvencia académica está fuera de dudas, a juicio del Alto Tribunal. Estos informes expresan que, "sin margen para la duda, se reconoce la cobertura jurídica del préstamo para restablecer el normal funcionamiento del servicio y la forma de contabilizar su otorgamiento".

En referencia a las garantías que deben asegurar la restitución de ese préstamo, el propio dictamen académico señalaba que la fianza inicialmente prestada -en el año 2003- para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión podía servir de garantía de la devolución, observa el Tribunal Supremo.

Ese informe es, "por cierto, el criterio técnico en el que se apoyan, no ya el aforado, sino la Dirección del Área de Seguridad, la Junta de Gobierno Local, el teniente de alcalde, el alcalde y los concejales que respaldaron con sus votos las resoluciones supuestamente prevaricadoras", añade el Supremo.

Por ello, la Sala indica que "los términos del informe de reparo suscrito por la intervención municipal y, de forma inequívoca, el dictamen incorporado al expediente y firmado por los catedráticos de derecho financiero y administrativo, nos llevan a excluir la responsabilidad penal que se atribuye al aforado".

El Supremo destaca en su auto que la situación exigía una investigación penal de los hechos, pero argumenta que en la propia exposición de la jueza de La Laguna tiene todos los datos para tomar una determinación y, es más, recuerda que no toda infracción administrativa ni irregularidad u omisión en la tramitación de un expediente constituyen delito de prevaricación, que los magistrados consideran que en este caso no se ha producido

En este contexto, tampoco entiende el Supremo que pueda constituir acto prevaricador la decisión de prórroga de la concesión cuando ya se habían precipitado los negativos efectos contables y económicos de la gestión de la entidad Autogrúas Poli S.L, -la empresa concesionaria-, y "en el momento de esa prórroga es el propio ayuntamiento el que ha asumido la gestión directa de la retirada de vehículos en la vía pública".

Según el Supremo, en último término el 28 de agosto de 2015 la empresa Grúas y Servicios Adeje S.L. adquirió la totalidad de las participaciones de la empresa inicialmente concesionaria, canceló deudas por importe de 210.000 euros y asumió finalmente el servicio. La misma conclusión alcanza el tribunal en cuanto a la inexistencia del delito de malversación de caudales públicos inicialmente imputado. "La Sala constata la ausencia, no ya de cualquier perjuicio para el patrimonio público, sino del riesgo de que este perjuicio llegara a producirse", apostilla.

Con ello, el Supremo viene a refrendar tesis similares anteriores, como la del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, que, con su voto particular, expresó que el TSJC debía retener la competencia , instar a la Fiscalía a que se pronunciara sobre el fondo de los hechos y resolver si se imputaba o no a Clavijo. También un informe del teniente fiscal del TSJC, Demetrio Pintado, concluía que no había delito en la actuación de Clavijo.

Es más, el embrollo ha sido tal desde el principio que en un primer momento la jueza y la Fiscalía de La Laguna no vieron indicios de irregularidades en las actuaciones de Clavijo, pero por orden de la Audiencia Provincial de Tenerife volvieron a retomar la causa y cambiaron de opinión, remitiendo la causa al TSJC.

Y es que este laberíntico procedimiento, donde Clavijo siempre ha defendido su inocencia y que todo ha sido fruto de una denuncia con fines políticos para mellar su imagen, ha propiciado situaciones incomprensibles, cambios de actitud o de jurisdicción. En todo este enredo judicial, además, se puso en marcha el Estatuto de Autonomía de Canarias, que eliminaba la condición de aforamiento de Clavijo, por lo que el procedimiento volvió a La Laguna, y entró en juego la Fiscalía Anticorrupción, lo que se mezcló con las elecciones autonómicas, en las que el denunciado revalidaba su candidatura por CC a la Presidencia.

Posteriormente Clavijo se convierte en senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma, con lo cual vuelve a ser aforado, y el proceso se remite al Supremo que, finalmente, le ha dado la razón.

Ayer habló del auto el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, que consideró que ha sido "un alivio" para Clavijo y su entorno más cercano. El jefe del Ejecutivo afirma que siempre ha estado "en contra de judicializar la vida política" porque, en su opinión, "una cosa es la política y otra la justicia". Torres defendió la separación de poderes al incidir en que "una cuestión es lo que atañe al poder judicial, otra al poder legislativo, otra al ejecutivo, y no deben mezclarse".

Al respecto, el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio (Unidas se Puede) anunció que recurrirá el archivo del caso Grúas.