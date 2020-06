Canarias sigue en la fase 3 y retrasa la normalidad

Canarias no avanza de fase y se queda en la tres hasta nuevo aviso. El Ejecutivo canario, responsable de la descalada de la comunidad autónoma, ha decidido no adelantar la llegada de la 'nueva normalidad' y mantener, por el momento, a las Islas en fase 3 hasta analizar la regulación de tres aspectos: playas, fiestas populares y controles en puertos y aeropuertos.



El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, aseguró ayer que el Gobierno canario estudia la posibilidad de adelantar la llegada de la 'nueva normalidad' para no tener que esperar hasta el 21 de junio, pero subrayó la impotancia de establecer con anterioridad normas complementarias al último decreto aprobado por el Estado que regula las condiciones generales que regirán tras el estado de alarma. Como ya se hizo con la restricción del ocio nocturno en las Islas.



El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que el Archipiélago "está en disposición" de entrar en la denominada 'nueva normalidad' tras la crisis del coronavirus atendiendo a los datos epidemiológicos de la comunidad.

Sin embargo, y aunque se podría "pasar mañana mismo" a esa 'nueva normalidad', Torres matizó que administrativamente se deben ordenar los controles "de esa nueva realidad" en la que, puntualizó, no podrá haber aglomeraciones o los comercios y playas tendrán que tener normativas.

Ni Pérez ni Torres han dado a conocer la fecha de la llegada de la 'nueva normalidad' al Archipiélago y tampoco descartan la posibilidad de que las Islas alcancen esta fase cuando lo haga el resto del territorio nacional: el próximo 21 de junio. "No es cuestión de correr, si no de hacer las cosas correctamente", apuntó el presidente Torres.Durante el fin de semana se espera que los diferentes departamentos del Ejecutivo hagan llegar al también consejero de Sanidad, las materias que necesitan una regulación complementaria. Será la próxima semana cuando el Gobierno regional prepare la normativa que permita dar el siguiente paso a las Islas.Hasta que llegue la nueva normalidad, todas las Islas continúan en fase 3, por lo queque durante esta semana pasada:- Se eliminan las franjas horarias y se permiten- Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo de 50 personas en espacios al aire libre o 25 personas en espacios cerrados.- Se permiten las bodas y la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75% del aforo hasta un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados.- Losdel aforo.- Podrán reabrir los establecimientos de, siempre que no se supere el 50% de su aforo y se permite consumir en la barra siempre que se garantice una separación mínima de 2 metros.- En lasde las mesas, con una ocupación máxima de 20 personas.- En los hoteles se pueden reabrir las zonas comunes siempre que no se supere el 50% del aforo y las actividades de animación o clases deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas y preferentemente al aire libre.- En las bibliotecas podrán realizarse actividades culturales y de estudio, siempre que no se supere el 50% del aforo.- En los museos y salas de exposiciones el aforo será del 50% y las visitas podrán ser de grupos de hasta 20 personas.- Losy espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su actividad, siempre que cuenten con butacas preasignadas y- En las actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse el 50 % del aforo, ni superar las 80 personas.- Los deportistas de ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos en grupos de hasta 20 personas.- Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de 30 personas y se permite la realización de la actividad de guía turístico, mediante cita previa y con grupos de no más de 20 personas.- Centros recreativos turísticos,y de un tercio en las atracciones y lugares cerrados.- Los congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos no podrán superar los 80 asistentes.- Los establecimientos y locales de juegos y apuestas no podrán superar el 50 % del aforo ni superar las 50 personas en total.- En cuanto a las actividades de tiempo libre para la población infantil y juvenil no superarán los 200 participantes al aire libre y 80 en espacios cerrados.