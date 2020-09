El presidente de Canarias, Angel Víctor Torres, aseguró que las normas que regularán la nueva normalidad se aprobarán el próximo jueves tras la reunión del consejo de Gobierno, que acordará el decreto que regirá la última etapa de la desescalada, que se iniciará el viernes o el lunes.

En rueda de prensa al término de la última reunión de presidentes autonómicos con el titular del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para hablar de las decisiones en torno a la desescalada, Ángel Víctor Torres ha recordado, además, que el virus existe y, si bien ha languidecido y es más débil, "depende de nosotros" que vuelva fuerte.

"Ha sido una reunión casi de resumen y una especie de agradable despedida porque no tener que reunirnos dentro de siete días significa que España ha caminado hacia la 'nueva normalidad' y que lo peor ha pasado", dijo.

El presidente canario ha reconocido que en algunos momentos de la crisis el Ejecutivo que preside "no veía el horizonte" y ha afirmado que, aunque en la actualidad hay personas que no están presentes, la mayoría sigue aquí, en un momento en el que la situación más complicada no es la sanitaria y sí la económica.

Ángel Víctor Torres ha revelado que hay tres personas afectadas por el Covid-19 en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales canarios, y ha recalcado que se trata de la cifra más pequeña de contagiados desde que se inició el estado de alarma.

También ha destacado que, por primera vez, se ha bajado del centenar de personas enfermas activas en el archipiélago, ya que hay 99, y ha insistido en que, si bien se está mejor preparado para enfrentarse al virus, "el rebrote es una amenaza" y por ello hay que respetar las distancias y las normas sanitarias.

Además, el líder canario ha insistido en que, por la memoria de las 162 personas que han fallecido en las islas como consecuencia del coronavirus, se sigan las recomendaciones sanitarias para evitar que haya rebrotes.

Por otro lado, Torres ha pedido que, una vez se abran las fronteras el próximo 21 de junio, se puedan dar incentivos fiscales para aquellas personas que quieran hacer turismo dentro de la Unión Europea, al considerar que supone una buena iniciativa para movilizar los mayores recursos para el turismo en la UE.

El presidente de Canarias ha reiterado su petición de que toda persona que llegue al archipiélago, sea o no turista, se haya hecho un test de detección del Covid-19 en origen, y que si no es posible, que se hagan en destino, aunque ha recordado que las competencias para determinar estas cuestiones no las tiene la comunidad autónoma.

Ángel Víctor Torres ha explicado que cuando habla de hacer test en origen se refiere a todos los territorios, nacionales e internacionales.

También se ha referido el presidente de Canarias de los nombramientos en las consejerías de Sanidad y Educación, sobre los que ha reiterado que están previstos cuando se esté en la "nueva normalidad".

Sobre este asunto, ha comentado que cuando se produjo la destitución de Teresa Cruz como consejera de Sanidad "nadie hubiera entendido que fuese sustituida por alguien que no conociera la gestión que se estaba haciendo de esta crisis sanitaria, por lo que ocupó ese cargo Julio Pérez, que ya era consejero de Administraciones Públicas".

