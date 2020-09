Ibarra mantiene el campamento en Arinaga pero recuperará el terreno si hay inversores

Luis Ibarra aseveró ayer al respecto que si aparece cualquier inversor interesado y requiere el espacio "la Cruz Roja tendrá que abandonar" esta superficie y no se paralizará ningún proyecto económico. En cualquier caso, dejó claro que el puerto de Arinaga ha tenido la visita de algunos barcos en estos meses, pero la Zona Franca es un área "difícil" de desarrollar y se cedió a Cruz Roja porque la legislación permite que en temas excepcionales, como la llegada de migrantes en época del Covid-19, se transfiera para la seguridad pública. Esta cesión transitoria es de seis meses y otros seis prorrogables, aunque si apareciera un inversor para esta parcela de 200.000 metros cuadrados sería para ese uso. Sobre la negativa del Ayuntamiento de Agüimes, que rige Óscar Hernández, de Roque Aguayro-NC, a que se instale en el polígono el campamento, Ibarra prefirió no valorar esta decisión y remitió, en todo caso, a que sea el propio municipio quien lo trate con Cruz Roja. El Ayuntamiento debe conceder las licencias administrativas de montaje o seguridad y el regidor municipal ha manifestado que en el polígono de Arinaga solo está permitida la utilización industrial para la actividad y el tráfico portuario y no para cobijar a seres humanos y, además, las condiciones de viento y de sol en ese área no aconsejan un campamento para albergar a 900 migrantes.

Cruz Roja ha manifestado que espera por el Estado para determinar si finalmente instala allí el campamento desmontable o en otro lugar dada la presión migratoria que está sufriendo Canarias. Al respecto, el responsable de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Juan Carlos Lorenzo, señalo ayer que es necesario este tipo de recintos y cuestionó los motivos de este rechazo. "A veces, los ayuntamientos no quieren que se hagan estas instalaciones en su territorio ", reflexionó. Lorenzo presentó el Informe Anual 2020 de CEAR sobre las personas refugiadas, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora hoy.

Considera que el repunte de la llegada de embarcaciones con migrantes esta saturando a las Islas y, por ello, reclama que se reactiven los traslados a la Península para "oxigenar" el sistema de acogida de Canarias, que no puede convertirse en una suerte de "cárcel" para estas personas que quieren transitar a otros territorios. "La migración es una política bajo competencia del Estado, no de Canarias, Andalucía o de las demás comunidades con costa", puntualiza en referencia a que debe haber solidaridad de otras comunidades y de otros países para acoger a los migrantes llegados a Canarias. En este sentido, denuncia que las derivaciones a la Península no se producen desde febrero, un mes antes del Covid -19, por lo que "deben empezar a fluir para que los migrantes no se queden varados en Canarias". Las Islas han recibido en lo que va de año a 2.698 personas en pateras o cayucos, un 600% más que al año anterior y algunos de ellos han dado positivo en Covid-19.

Lorenzo señala que en Canarias están funcionando los protocolos con los test PCR, pero se requieren espacios para la cuarentena y es imperante que se produzca el desvío a otras comunidades de las personas que no pueden ser devueltas a sus países de origen, porque es imposible asumir un sistema de acogida que se amplía constantemente, y cada vez que llega una patera "se redimensiona al alza, sin que haya un respiro". "Esto no puede crecer hasta el infinito", enfatiza. CEAR también reclama a las autoridades europeas y españolas que no utilicen la pandemia de la Covid-19 como "excusa" para no respetar el derecho de asilo.

Asimismo, Lorenzo expone que la estructura organizativa de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no les gusta pero si derivan a espacios más "agradables" para acoger a migrantes son bienvenidos, como se ha anunciado para El Matorral en Fuerteventura.