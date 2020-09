Rechazo de Agüimes al campamento de migrantes en Arinaga

La situación se convierte en un bucle, porque con el cierre de fronteras por el coronavirus no hay devoluciones a los países de origen y tampoco se están derivando migrantes a otras comunidades. Cruz Roja plantea aliviar esta situación en Gran Canaria con un campamento en Arinaga con capacidad para 900 personas, pero espera a que la Delegación del Gobierno y la Secretaría de Estado de Migraciones viabilice esta morada transitoria.

No obstante, la Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Arinaga (Ecoaga) y la Asociación de Empresarios de Arinaga (Aenaga) consideran que los terrenos no son los más adecuados para que cientos de inmigrantes vivan en las instalaciones. El Ayuntamiento de Agüimes tampoco cree que sea el lugar idóneo y desde el "minuto uno" así lo expresó el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quien indica que esta zona del polígono "no reúne los requisitos básicos para la atención humanitaria", aparte de ser ventosa y, por su ubicación, el campamento se expone a una máxima insolación. Pero tiene otros reparos: las normas de planeamiento que rigen el polígono solo posibilitan que ese suelo se use para actividades urbano e industrial asociadas al desarrollo y el tráfico portuario y no aparece "ningún uso de permanencia de seres humanos", precisa Óscar Hernández, con lo que un campamento en ese área no está permitido si no se cambia la normativa. El alcalde recalca que no tiene "ningún interés en boicotear el campamento" y que su posición es ayudar pero, insiste, en que no es el sitio adecuado y, tras consultar a los servicios jurídicos el Ayuntamiento no va a dar la autorización para montar el campamento si le piden la licencia para hacerlo.

Por su parte, las asociaciones empresariales del polígono explican que, "sin ser ajenos a la necesidad de ubicación de estas personas y con el máximo respeto a la solidaridad", ven poco afortunada la elección de unos terrenos en medio de un polígono industrial, que desde su opinión no sólo no cumplen con los mejores requisitos de habitabilidad, sino que además se encuentran en una zona que es parte del desarrollo de la actividad económica del Polígono de Arinaga.

En esta parcela han sido numerosos los proyectos que se han barajado para implementar los servicios de la zona sureste de Gran Canaria, por lo que, a juicio de las organizaciones empresariales, no parece razonable que se bloqueen estos terrenos para un destino diferente al industrial. Los industriales conocen iniciativas empresariales que tienen la intención de instalarse en la Zona Franca, y entienden que la mejoría del volumen de tránsito portuario no puede frenarse por no disponer de estos 220.000 metros cuadrados.