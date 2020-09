La vida y el tiempo histórico de Basiri

En 1942 año del nacimiento de Bassir Mohamed Uld Hach Brahim Uld Lebsir, conocido por Basiri, el mundo estaba en guerra y los alemanes seguían avanzando hacia el Volga y hacia el Cairo.

Hay dos lugares atribuidos a su nacimiento, el más extendido es que nace en Tan-Tan, en el seno de una familia de la tribu Ergueibat, de la fracción Lemuadenin Ahel Lebser. En ese tiempo Tan-Tan pertenecía al Protectorado español hasta su entrega en 1959. Para otros Basiri nació en Beniayat, provincia de Azilah, en la Zawiya de Cheikh Sidi Brahim Bassir, regentada por su familia y hoy en día dirigida por dos sobrinos suyos.

Lo que sí es seguro es que su formación religiosa le fue implantada en el seno de la cofradía Sufí.

Beni Ayat pertenecía al Protectorado francés, que terminó en diciembre de 1955 y que, en 1942, con la mitad de Francia ocupada por los alemanes, dependía de la Francia de Vichy.

Naciese en Beni Ayat o en Tan-Tan, su infancia y preadolescencia las pasó en un Marruecos colonial y convivió con la lucha contra franceses y españoles para recuperar la soberanía secuestrada. Marruecos y el Sahara no eran dos unidades diferenciadas, los españoles gobernaban el territorio (Sahara incluido) desde Tetuán y los franceses la hamada de Tinduf desde Agadir. La lucha contra los franceses y españoles se hizo bajo la bandera marroquí ( Cherifiana), y en las manifestaciones populares se gritaba vivas al rey.

Siendo él un niño los americanos desembarcaron en Marruecos, el 8 de noviembre de 1942. En la conferencia de Casablanca, de 14 de enero de 1943 y más tarde en el discurso de Tánger, de 10 de abril de 1947, Mohamed V reclamó el fin del Protectorado desde el Mediterráneo hasta el Sahara incluido.

Desde el final de la II Guerra Mundial hasta la independencia hay un complicado proceso político con manifestaciones, revueltas, expulsión del Sultán y con una mutilación del territorio marroquí en sus límites orientales que segregó los oasis de Touat, la zona de Figuig, Colomb-Berchard y ya por último la hamada de Tinduf anexionándola a Argelia.

La vuelta de Mohamed V del exilio trajo el fin del Protectorado, los franceses lo entregan en diciembre de 1955; sin embargo, España no lo devuelve hasta abril de 1956 y además de forma incompleta ya que solo abandonó el Protectorado Norte, y no entregó el Protectorado Sur, ni el territorio de Ifni, ni la zona de 'manos libres' ( Sequia El Hamra) que Francia le reconoció en el acuerdo de Protectorado con ellos, que no con el Sultán de Marruecos.

Los derechos de los españoles sobre el territorio del Sahara eran diversos, por la conferencia de Berlín nos conceden derechos sobre el territorio de Río de Oro y allí estuvimos desde 1885 en Villa Cisneros, 1920 en la Güera y a partir de 1934 en el interior del Tiris. Los franceses nos concedieron un territorio de 'manos libres' (el Protectorado de Sequia El Hamra) y una zona como Protectorado Sur desde el río Draa hasta Tarfaya (nuestro Cabo Jubi).

El caso de Ifni era diferente, ya que el derecho sobre ese territorio lo adquirimos en los acuerdos que firmamos con el Sultán de Marruecos, después de la guerra de África (1860) con los marroquíes derrotados y Tetuán ocupada. Este territorio de Ifni fue tomado, en el año 1934, después de un segundo intento, por el coronel Capaz para satisfacer las exigencias francesas que no querían tener un santuario próximo a la zona que acababan de someter después de derrotar a las tropas irregulares marroquíes en el sur.

El incumplimiento, por parte de España, de los acuerdos de Protectorado, firmados con Francia, acarreó que los territorios de Ifni, TanTan y Sahara fueran atacados por bandas armadas (llamadas así por los españoles); denominadas BAL (Bandes Armés de Liberación) por los franceses y Ejército de Liberación, Al Yeicht Taharir (en denominación marroquí) que eran fuerzas paramilitares organizadas con el fin de expulsar a las potencias extranjeras de los territorios que consideraban de soberanía marroquí. Por ello, junto a los territorios antes mencionados, atacaron también a las zonas ocupadas por Francia. En el Atar mauritano y en Tinduf argelino, se izaron banderas marroquíes en 1957.

Las revueltas de 1957 y 1958 hicieron que Francia y España acordasen una operación militar, denominada Ecouvillon por parte francesa y Teide por parte española. Firmada en Las Palmas de Gran Canaria. A consecuencia de esta operación, con numerosas intervenciones aéreas y terrestres, con un número considerable de muertos y heridos en ambas partes, se puso fin al levantamiento. España y Marruecos firman un acuerdo en la bahía de Cintra al sur de Villa Cisneros el 1 de abril de 1958. Este acuerdo acabó con el conflicto armado pero sólo resolvió parte del problema con la entrega del Protectorado sur hasta Tarfaya y el compromiso de la devolución de la ciudad de Sidi Ifni en 1969. Sin embargo, del territorio del Sahara no se acordó nada en concreto.

A partir de este momento España cambia de táctica y declara provincias españolas a Guinea Ecuatorial, Sidi Ifni y el territorio del Sahara (esta última la provincia número 53 de España). Este cambio de denominación no impidió el curso de la historia y el 12 de octubre de 1968 Río Muni y Fernando Poo obtienen la independencia y pasan a ser Guinea Ecuatorial. En 1969 Ifni dejo de ser provincia española y se devolvió a Marruecos. Por último, abandonamos la provincia del Sahara, entregando su administración a Marruecos y Mauritania, formalmente, en febrero de 1976.

Basiri tenía 16 años cuando España entregó el Protectorado Sur, estaba acabando su bachillerato y pronto comenzaría sus estudios universitarios que desde Marruecos le llevaron a Egipto y a Siria. En Siria estaba en auge el Baaz, partido laico, panarabista y socialista fundado por el cristiano Michel Aflac y que alcanzó el poder en 1963. En Egipto Nasser comandaba el país y su ideología panarabista, coincidente con Siria, dio lugar al nacimiento de la República Árabe Unida (RAU) que tuvo una corta andadura.

Desde Egipto los hermanos musulmanes, organización fundada por Al Banna, se establecen como una oposición declarada y hostil hacia Nasser y el Baaz lo que produjo represaliados y mártires entre ellos.

No cabe duda de que Basiri estuvo influenciado por estos acontecimientos y por las contradicciones entre panarabistas laicos y panarabistas musulmanes. Tenía una fuerte formación religiosa y de seguro se producirían tensiones, en su persona, entre el renacimiento político árabe y la vuelta al Islam como solución al declive de los árabes.

Basiri volvió a Marruecos después de terminar periodismo en Damasco, y comienza a ejercer como periodista en el periódico Assase ( La Base) propiedad del alcalde de Casablanca y en 1967 crea un periódico propio, llamado Chomoa ( El viernes) de periodicidad mensual al precio de 1 dirham, dedicado a noticias, divulgación, música, cine y temas juveniles. La tirada comenzó con 600 ejemplares en el primer número y 900 en el tercer y último número. Él firmaba sus colaboraciones con el seudónimo de Basiri y a veces el de Saharaui.

Las cosas en Marruecos no iban bien, era el comienzo de los años de plomo y a él personalmente tampoco le iba bien, su periódico había fracasado y tenía deudas económicas y quizás esa fue la razón de su marcha a Smara donde residía una parte de su familia.

Hay otras versiones acerca de su ida al Sahara, como la sostenida por el Polisario en la que él marcha hacia el Sahara con el deseo de lograr su futura independencia, para reforzar esta versión incluso citan un artículo supuestamente publicado por él en un medio de comunicación, que varía según la fuente y donde dicen que dice que el Sahara no tiene ninguna relación de subordinación con Marruecos. He intentado localizar el artículo, pero sólo he tenido en mis manos citas de otras fuentes y a veces con contradicciones en el fondo y en la forma.

Hay también otra versión de su marcha al Sahara, y es que estuvo más o menos apadrinado por los servicios de inteligencia marroquí y con el objetivo de expulsar a los españoles del territorio. Esta versión, como veremos más adelante, es la sostenida por los servicios de inteligencia españoles.

Pero suposiciones aparte, lo cierto es que a finales de 1967 llega a Smara, se aloja con su familia, los Lebsir y vive con su primo Brahim Liman. Parece ser que las autoridades españolas lo deportaron a Marruecos, pero la intervención de notables ergueibats y miembros destacados de su propia familia, hizo que los españoles revocasen la orden de expulsión y Basiri pudo establecerse legalmente en Smara.

Su profundo conocimiento del Corán, le permitió ganarse la vida como maestro coránico y esto le granjeó grandes afectos en la zona. A la par que sus clases, comienza a influenciar a una serie de personas con el fin de fundar una organización popular que vio la luz en diciembre de 1969 con el nombre de Organización Avanzada para la Liberación del Sahara (OALS). Los objetivos declarados no son nacionalistas ni independentistas, los objetivos son religiosos y el fundamental de estos objetivos era el de la expulsión de los infieles del territorio del Sahara. ¿Se podría considerar a Basiri como un moderno muyahid? Esto seria un interesante tema de reflexión.

La organización de Basiri crece bastante deprisa, en especial en los jóvenes alistados en la policía territorial y en las tropas nómadas, pero también se implanta en la población en general extendiéndose a todo el territorio, con mas intensidad en la Sequia el Hamra.

Esto no pasa desapercibido para la policía española, que comienza un seguimiento especial a la organización y en particular a su líder. En un informe policial español de 12 de junio de 1970 se afirma la posibilidad de que "el movimiento de Basiri ha nacido impulsado por un país extranjero" y este es sin duda Marruecos.

Desde 1964 el asunto de la descolonización del Sahara español había entrado en la agenda descolonizadora de la ONU, conocida entonces como el Comité de los 24 y actualmente como la cuarta comisión. En diciembre de 1965 la resolución 1514 le indica a España su deber descolonizador. España, que había provincializado el territorio, se encuentra en una situación delicada. A partir de 1960 fue política española el acabar con los sentimientos promarroquíes de los saharauis y una acción combinada política, económica y cultural llevada a cabo desde la presidencia del gobierno español e implementada en el Sahara por la policía territorial, tropas nómadas, la OJE (organización juvenil española) y la sección femenina del frente de juventudes coordinadas con escuelas e institutos va dando su fruto. Los jóvenes saharauis se van distanciando de sus mayores que tenían sentimientos promarroquíes y comienza a surgir, en parte de esa juventud, un deseo de identidad propia, que al final imposibilita el interés de España de permanecer en el territorio con el consentimiento de su población autóctona.

Para demostrar a la ONU los deseos del pueblo saharaui las autoridades españolas convocan para el 17 de junio de 1970, al medio día, en la plaza de África, una manifestación, demostración de la adhesión de los saharauis a España. La OALS valora la situación y decide, con la oposición de Basiri, la convocatoria de una contra manifestación el mismo día en el barrio de Jatarrambla (Zemla) con la intención de presentar a las autoridades españolas un documento político por ellos redactado.

Una numerosa representación de la población saharaui, venida de muchas partes del territorio comenzó a concentrarse desde el atardecer del 16 de junio, creciendo su número en la mañana del 17, para alcanzar su máximo entre 2000-4000 participantes, según diversas fuentes, al comienzo de la tarde de ese día. En esa mañana del 17 se produjo un incidente en la misión católica arriándose, por manos desconocidas y tirada al suelo, una bandera española, e izada en su lugar una bandera marroquí.

La manifestación de la plaza de África se celebró con poca participación de saharauis. Por las autoridades españolas se indicó a los concentrados de Jatarrambla que bajasen a la plaza de África y que allí entregasen el comunicado. A esto se negaron los concentrados y a partir de ese momento se producen incidentes que se incrementan a lo largo de la tarde. Sobre las 19:30 la policía territorial, al mando del delegado gubernativo López Huertas y una compañía de la Legión mandada por el capitán Alcorcha (asesinado, más tarde, por un comando de ETA, cuando era el jefe de la Policía Autónoma Vasca) se presentan en la concentración y, después de unas conversaciones, deciden disolverla. Piedras y gritos por un lado y tiros por el otro, carreras, desmayos, heridos, muertos y detenciones acaban con el acto.

No hay acuerdo sobre el número de muertos. Un informe oficial español habla de dos. Cuatro muertos y veintiún heridos según Diego Aguirre, parece ser la cifra más realista.

Para la inteligencia militar española esta concentración confirmaba el informe previo, citado anteriormente, del 12 de junio de 1970 y no dejaba duda de la marroquinidad de la concentración, pues en esta se ondearon banderas marroquíes y se dieron muchos gritos a favor del rey de Marruecos. No es de extrañar, por tanto, que la mayoría de los detenidos fueran expulsados a Marruecos.

En todos estos acontecimientos no participó Basiri, pero el 18 de junio de 1970 a las 3 de la madrugada lo detienen en casa de su pariente Musa Lebsir, lo llevan a comisaría y luego lo trasladan a la cárcel oriental (Habs Shargui), que era la cárcel central del Aaiun. Es interrogado por agentes del territorio y un equipo venido de la Península.

Se hace correr el bulo de que Basiri se había fugado y se envían fotos suyas a los puestos de la policía territorial y a las tropas nómadas. Debido a ello se dan noticias de avistamientos de Basiri en territorios dispares, tanto en Marruecos como en Mauritania. Más tarde se le traslada al cuartel de la Legión en Sidi Buya y por último lo llevan al cuartel de artillería, ya en el mismo Aaiun. Sus responsables son: el comandante Asensi y el capitán Alcaide y dos inspectores del cuerpo general de policía llegados de Madrid.

Una noche de finales de junio o principios de julio a las cuatro y media de la madrugada le sacan de artillería y le llevan al aeropuerto. Simulan que embarca en una avioneta militar, así lo cuenta un testigo ocular saharaui, lo que dio lugar a la versión de su traslado a Tenerife como contestaban algunos mandos españoles a aquellos que les preguntaban. Lo cierto es que no subió al avión y que un poco más tarde, antes del amanecer, lo suben a un Land Rover y escoltado lo llevan en dirección a Cabeza de Playa, antes de llegar a la playa se desvían en las dunas y lo matan en una de ellas. Lo más probable es que su cuerpo aparezca en un momento y lugar indeterminado pues las dunas son móviles y no se sabe el lugar exacto de su asesinato.

Tres versiones de lo sucedido

La primera ya la hemos comentado de su traslado a Tenerife, de su puesta en libertad más tarde y de su desaparición.

La segunda (versión oficial española) es que fue llevado esa noche a la frontera con Marruecos y allí abandonado. Esta versión oficial se complementa con rumores de su avistamiento en diversos lugares de Marruecos, hasta que al final se le pierde la pista.

La tercera versión es la de su asesinato por las autoridades españolas en el territorio y esta tiene dos variantes:

Primera, la más extendida, es que fue tirado desde el avión al desierto.

egunda, creo que es lo que sucedió, fue la de su asesinato en las dunas que se encuentran entre el Aaiun y Cabeza de Playa.

Mi conclusión provisional, que puede ser la base de una futura investigación sobre Basiri y de un replanteamiento de las raíces del conflicto saharaui, es que: Basiri llegó de Marruecos al Sahara en 1968, se establece en Smara, funda un partido en diciembre de 1969 llamado Organización Avanzada Para La Liberación del Sahara. Los objetivos de su formación política no son nacionalistas sino religiosos, es decir, la expulsión del infiel del territorio del Sahara (Basiri como muyahid, luchador por la fe). Contó entre los suyos al Jatri Uld Said Uld Yumani (jefe tribal que dio su Baya, sumisión, al rey de Marruecos). Contactó con Mohamed Ben Hammu (jefe del ejército de liberación de Marruecos), que luchó contra españoles y franceses para la anexión a Marruecos de los territorios de Ifni, Tan-Tan y el Sahara (ocupado por los españoles) y los de Tinduf (hoy argelino) y Adrar (hoy mauritano) ocupado por los franceses.

En la mañana del 17 de junio de 1970 apareció una bandera marroquí en la misión católica y por la tarde, en la concentración de Jatarrambla, ondearon banderas marroquíes y se dieron gritos de viva el rey (Hayat El Malik). La mayoría de los detenidos por estos acontecimientos fueron deportados a Marruecos. Para los servicios de información españoles, Basiri, su partido y los acontecimientos del 17 de junio, entraban dentro de la tradición del ejército de liberación del Sahara para la incorporación del territorio a Marruecos.

Creo que es hora de hacer un estudio social histórico y político de Basiri, intentar reunir todas sus aportaciones escritas, hablar con todos aquellos que lo conocieron en Marruecos, en Oriente Próximo y en el Sahara antes de que ya sea imposible el hacerlo.