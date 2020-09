Abrir las aulas en septiembre y reorientar el presupuesto, retos de Armas y Trujillo

La autorización para gastar libremente 389 millones de euros del superávit se ha recibido como un soplo de aire fresco en las distintas consejerías, pero se trata de una suma insuficiente para afrontar con garantías el incremento del gasto social en lo que queda de 2020 y a lo largo de 2021. Educación y Sanidad son, junto con Derechos Sociales, los dos departamentos que con más ahínco tendrán que examinar sus mermados presupuestos para intentar que cada euro acabe allí donde sea más necesario. Esta es la razón de que tanto Manuela de Armas como Blas Trujillo tengan previsto examinar hoy mismo las cuentas de sus respectivos departamentos para ver el estado en que se encuentran tras el varapalo de la pandemia. Se trata, como explicó la sustituta de María José Guerra al frente de Educación (con el ínterin de José Antonio Valbuena, que se hizo cargo del departamento tras la dimisión de Guerra), de ver el gasto previsto de aquí al cierre de ejercicio y las "posibilidades" que le quedan al presupuesto. A partir de ahí, una y otro fijarán sus prioridades.

En cualquier caso, Armas, que ya ocupó la viceconsejería de Educación durante el Gobierno del tándem Paulino Rivero-José Miguel Pérez y que tiene a sus espaldas 40 años de trayectoria docente, dejó claro que su primer objetivo es el mismo que el de los responsables del área en los restantes Ejecutivos autonómicos, esto es, que las aulas estén listas para reabrir sus puertas cuando en septiembre comience el nuevo curso escolar. En ello, insistió la nueva consejera, "vamos a poner todo nuestro empeño". No obstante, que en estos momentos este sea el principal reto no obsta, precisó Armas, para olvidar los muchos asuntos en que las Islas se han rezagado respecto del resto del territorio nacional. "Canarias está paseando cuando otras comunidades autónomas están a la carrera, y tenemos que ponernos a su altura", ilustró la nueva responsable de Educación, que citó entre esos otros asuntos que no pueden perderse de vista la tasa de abandono escolar, que se ha eternizado en peores números que la media estatal, y la baja ratio de escolaridad temprana. "No solo me preocupa la vuelta al colegio", recalcó.

En cuanto a los posibles cambios de nombres en el organigrama de la consejería, la flamante titular del área aseguró que "hay cosas más importantes", si bien no descartó que efectivamente pueda haber sustituciones una vez se haya asentado en el puesto. "No me gusta precipitarme; ahora mismo hay cosas más importantes que hacer", subrayó.

Y tres cuartos de lo mismo dijo Trujillo sobre eventuales cambios en Sanidad, aunque con un matiz, y es que debe nombrar cuanto antes a un nuevo director del Servicio Canario de Salud (SCS). El SCS, el pilar de la gestión sanitaria en el Archipiélago, está bajo la dirección de Antonio Olivera de forma interina, una etapa corta y obligada por la destitución de la anterior consejera, Teresa Cruz, y de dos de sus pesos pesados (Concepción Gil, directora general de Salud Pública, y Blanca Méndez, directora del SCS) en la que el viceconsejero de la Presidencia ha tenido que ocuparse de la compra del material sanitario para combatir la pandemia. El nuevo consejero de Sanidad reconoció que ya tiene algún nombre propio en la cabeza para sustituir a Olivera, pero todavía no con la suficiente seguridad para poder anunciarlo. "A su tiempo", pidió.

Ya al margen de la gestión del personal, Blas Trujillo (hermano del exfutbolista Alexis Trujillo, quien también estos días ha sido nombrado para un nuevo cargo muy distinto del que asume su hermano mayor, en su caso el de entrenador del Real Betis) dejó una declaración de intenciones apenas minutos después de tomar las riendas de la consejería: la sanidad privada no es ni ángel ni demonio. Lejos de las posiciones maximalistas de compañeros de filas en el PSOE, el veterano militante socialista explicó que la sanidad privada "no es sustitutiva" de la pública, sino "complementaria", y a renglón seguido puntualizó que no es partidario de plantear "dicotomías".

Trujillo, que fue consejero de Función Pública y Trabajo entre 1991 y 1993, es decir, hace 27 años, concretamente en el segundo Gobierno que presidió Jerónimo Saavedra, adelantó que abordará con Sanidad Exterior, de manera "urgente e inmediata", el asunto de los test PCR para detectar el coronavirus. El objetivo es que el Gobierno central permita la realización de estos test en los aeropuertos isleños a la llegada de los pasajeros internacionales. Al respecto, el consejero hizo hincapié en que esta no es una reclamación únicamente al Ejecutivo español, sino también a la Unión Europea, a la que exigió una política común también en lo sanitario.

Arropados por la vieja guardia

En el acto de toma de posesión, Armas y Trujillo estuvieron arropados por buena parte de los nombres más ilustres de la vieja guardia del PSOE canario, en general, y tinerfeño, en particular. En medio de la polémica interna por el malestar existente en las filas tinerfeñas del partido, donde no ha gustado que ninguno de los dos nuevos consejeros sea representante de esta organización insular (la destituida Teresa Cruz fue una apuesta explícita del socialismo de la isla del Teide, que cuenta con la agrupación más numerosa de la región), aplaudieron a sus correligionarios históricos como Julio Cruz, Aurelio Abreu, Rafael Yanes o el mismo Julio Pérez, consejero de la Presidencia y desde la destitución de Cruz también de Sanidad, área en la que ayer cedió el testigo a Trujillo.

Tanto el nuevo consejero como el propio presidente del Gobierno eludieron entrar en más polémicas por las críticas del líder del PSOE en Tenerife, Pedro Martín, y las circunscribieron a las "dinámicas" habituales en los partidos. "Cuando Patricia Hernández era vicepresidenta del Gobierno y yo secretario general del partido en Gran Canaria, también pedía más cuotas para la isla", recordó Torres.

El jefe del Ejecutivo, que repitió que la mejor fórmula para el control del virus es permitir los PCR en los aeropuertos de origen o en su defecto en los del Archipiélago (de ahí la intención de Trujillo de verse cuanto antes con Sanidad Exterior), tampoco quiso responder a las críticas de Coalición Canaria (CC), el principal partido de la oposición, al primer año del Pacto de las Flores. CC recordó las crisis en Educación y Sanidad para sustentar sus críticas a la "dejadez" e "incapacidad" del Gabinete autonómico, a lo que Torres contestó estar convencido de que los canarios "han percibido el esfuerzo, el sudor y las lágrimas" de su Gobierno durante el primer año del cuatripartito. De hecho, remarcó que el pacto con Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera "está más vivo" que cuando nació.