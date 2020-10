El secretario general nacional de CC-PNC, José Miguel Barragán, ha señalado que la mención a Canarias en el decreto de ampliación de los Erte en España hasta el 30 de septiembre "no es suficiente para Canarias porque no concreta, no ofrece certezas y, desde luego no da garantías al sector".

Barragán en un comunicado, señala que los dos aspectos más destacables del párrafo en el que se nombra a Canarias son que se atiende a la condición de Región Ultraperiférica y la mención de un trato especial hasta que se reanude el tráfico internacional, algo que, según el dirigente nacionalista, "tiene un horizonte de unas pocas semanas porque de hecho ya está reanudado el tráfico aéreo internacional y sin embargo no conlleva la reactivación total del sector".

Señala en la nota que más de 207.000 canarios esperaban tener la certeza de que iban a prolongarse los Erte por fuerza mayor hasta el mes de diciembre "y lo que se han encontrado, de nuevo, son buenas palabras que no concretan y no dan certezas a las empresas".

"No nos gusta; no es lo que negociamos y por supuesto no es lo que Canarias necesita", aseguró.

El líder nacionalista mostró su preocupación por la satisfacción mostrada por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ante el texto "porque él sabe que esto es insuficiente y no se ajusta a lo que los nacionalistas negociamos con el Gobierno central".

Además señala que Torres es consciente de que si no se concreta de forma específica que los Erte en Canarias pueden prolongarse hasta la plena recuperación de la conectividad, es decir hasta diciembre o enero, "se está condenando a miles de canarios y canarias al paro".

Por ello, "espero que esa satisfacción sea de cara a la galería para salvar la imagen del Gobierno central y no sea real y desde ya mismo se ponga a trabajar para lograr un desarrollo reglamentario a ese texto vacío que logre la ampliación real de los Erte en Canarias hasta diciembre".

Para Barragán, el sector no puede esperar más; es urgente una mayor concreción "y esa concreción tenemos que tenerla cuanto antes porque lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros no vale".

Matiza que aunque es positivo que se señalen las necesidad específicas del Archipiélago "nos parece un error que no terminen de concretarse y se siga aplazando, nuevamente, la prórroga de los Erte hasta final de año en las islas".

"Instamos al Gobierno de España a que desde hoy mismo se centre en el desarrollo de esa disposición canaria y concrete de forma clara la prolongación en Canarias hasta el 30 de diciembre", agrega Barragán en el comunicado.

El secretario general nacional de CC-PNC afirma que esta no ha sido una negociación sencilla en la que ha habido múltiples negociaciones de las que se ha informado al presidente de Canarias y que se han intensificado en los últimos días para lograr que la redacción la disposición adicional canaria se ajustara a las necesidades de las islas.

Sin embargo, agrega Barragán, "lo que nos encontramos es una nueva patada hacia adelante; más buenas palabras y muy poco contenido".

Añade que lo que se había pactado con el Gobierno de Madrid es que la disposición adicional, esa 'adenda canaria', pemitiera la ampliación de los Erte por fuerza mayor en Canarias "hasta la plena reactivación del tráfico aéreo internacional algo que no está previsto hasta el mes de diciembre y enero".

Los nacionalistas critican lo que consideran la inacción del Gobierno de Canarias que "no ha sabido o no ha querido, por servilismo con Madrid, defender a las islas" y su presidente, Ángel Víctor Torres, "más pendiente en los últimos días de los problemas internos de su partido no ha levantado la voz por todos esos canarios y canarias que hoy saben ya que se van a quedar sin trabajo".

Barragan indica que sin embargo, Baleares "sí ha sabido defender a sus trabajadores" y ha logrado que quede reflejado "de forma clara" la ampliación de los Erte para el personal fijo-discontinuo (la mayoría de los trabajadores del sector turístico balear) hasta el 30 de diciembre.