Canarias logra 'in extremis' mantener los ERTE hasta que el tráfico aéreo se recupere

La medida es sin embargo muy indeterminada y no aclara ni los plazos, ni las condiciones de aplicación de los ERTE, remitiéndose a una imprecisa "reanudación del tráfico aéreo internacional", supuesto elemento de normalización y reapertura generalizada de los hoteles y del sector turístico canario. Pero en todo caso, deja la puerta abierta a que, si no hay nuevas prórrogas generales, sí pueda autorizarse una para que las empresas canarias puedan seguir preservando el empleo y evitando despidos, si después de septiembre muchas de ellas siguen cerradas por la crisis de la demanda turística que ha conllevado la pandemia de coronavirus. La disposición adicional, la número siete del texto, es muy inferior en contenido a la que CC aseguraba tener pactada con el Ejecutivo central a cambio de su apoyo a las sucesivas prórrogas del estado de alarma, pero el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la valoró ayer muy positivamente: "es para estar contentos".

La literalidad de la medida señala que "el Gobierno, en atención a las condiciones de lejanía e insularidad que le confieren a Canarias la condición de región ultraperiférica de la UE, tendrá en cuenta sus particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional". Según Torres, el texto garantizaría que "atendiendo a nuestra dependencia de la conectividad y del sector turístico, el Gobierno se compromete, a través de una disposición adicional que forma parte del texto articulado y por tanto del cuerpo legislativo, a atender nuestra particularidades, y eso sería a partir del 30 de septiembre".

Torres destaca el hecho de que Canarias sea la única comunidad autónoma para la que se legisla algo específico en el decreto de los ERTE y confirmó que se consiguió "durante la tarde y noche de ayer" y tras realizar "todas las peticiones, esfuerzos y actuaciones necesarias para que en el día de hoy [por ayer] esté incluida".

"Canarias es la región más dañada en lo económico, y era necesario e imprescindible que tuviéramos esta especificidad" afirmó Torres antes de agradecer al Gobierno de España la aceptación de la excepcionalidad para el Archipiélago.

El presidente regional explicó que Canarias tendrá "hasta el 30 de septiembre una aprobación para que todas las empresas que estaban en ERTE por fuerza mayor puedan seguir en esa situación, bien total o parcial, y eso es una buena noticia en sí misma". Agregó que "lo ideal sería que a partir del 30 de septiembre tuviéramos una normalidad económica, y a los hoteles y la realidad económica de Canarias en la mejor situación". Pero "si no es así, podremos acogernos a esta disposición que nos da una posibilidad".

CC denuncia incumplimiento

El texto de la disposición referida a Canarias es notablemente más escueto e impreciso que el que CC había pactado con el Ejecutivo central a mediados de mayo. De hecho pierde elementos sustanciales. El acuerdo de los nacionalistas, negociado con el ministerio de Trabajo y también políticamente con el número dos del PSOE, José Luis Ábalos, señalaba que "los expedientes de regulación temporal de empleo que afecten a empresas cuyas actividades que se desarrollen en Canarias y estén basados en las causas de fuerza mayor vinculadas al estado de alarma, se extenderán hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional y se beneficiarán de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo vigentes en cada momento". Además, establecía que una comisión bilateral de los gobiernos central y regional analizarían las circunstancias y condiciones en que se mantendría activa esa prorroga de los ERTE en función de la evolución de la apertura de hoteles y llegada de viajeros internacionales a las Islas. Este mecanismo de control bilateral ha desaparecido por completo del texto aprobado ayer.

Esta imprecisión de la excepcionalidad canaria es la que causa dudas entre las fuerzas políticas de las Islas, incluidas las del pacto de gobierno, y entre los empresarios del sector sobre la eficacia y utilidad de la disposición.

Destacaba ayer la coincidencia argumental en este sentido entre CC, NC y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), quienes reclaman al Gobierno central que concrete y aclare la referencia a Canarias en el real decreto sobre los ERTE. "Esto no es suficiente para Canarias porque no concreta, no ofrece certezas y, desde luego no da garantías al sector", señala el secretario general de CC, José Miguel Barragán.

"Después de meses de intensas negociaciones en las que insistimos mil y una vez que las previsiones de reactivación del sector, si no hubiera un rebrote, nos sitúan en diciembre o en enero, el texto aprobado por el Gobierno central no cubre esa necesidad y genera aún más incertidumbre en el motor económico de Canarias", resaltan en CC.

La formación nacionalista muestra su preocupación por la "satisfacción" expresada por Torres, al que reclamó que empiece ya a hablar ya con el Gobierno para un "desarrollo reglamentario" de esa disposición que sirva realmente a las empresas y trabajadores de las Islas. "Confiamos en la palabra del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez en que se iban a tener en cuenta, tal y como negociamos, las singularidades canarias y lo que nos hemos encontrado, tras el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros es un compromiso tibio que, una vez más, pospone la solución para Canarias". Se lamenta Barragán

Por su parte, el portavoz de NC en el Parlamento de Canarias, Luis Campos, recordó ayer que uno de los asuntos a tratar por la comisión mixta de ambos gobiernos - la reunión preparatoria estaba prevista para ayer pero se desconvocó por parte de Madrid- es el plan turístico específico para las Islas, por lo que ese es el foro "idóneo" para concretar "el sentido de la disposición adicional ya que, como es sabido, necesitaremos más tiempo que el resto de los territorios para poner en marcha el tejido productivo y salir de la crisis".

La CCE reclama claridad

El presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, tampoco ocultó ayer su malestar: "Que nos expliquen cuando y cómo se va a hacer. Si nos dicen que el pacto se ha reconocido, que ahora vamos a establecer estos mecanismos para ponerlo en marcha y vamos a tardar 15 días, fenomenal, noticias superpositivas. Pero si simplemente es para que nos callemos los canarios porque ya van a tener en cuenta nuestras singularidades, no es suficiente, porque reconocer nuestras singularidades ya es una obligación legal", afirma contundente.

El representante empresarial insiste en que en Canarias se había asumido un reconocimiento por parte del Estado de la necesidad de la prórroga de los ERTE en las Islas hasta la recuperación del turismo o la normalización del tráfico aéreo internacional. Recuerda que ese era el pacto alcanzado entre CC y el Ejecutivo central y que así se había constatado en los primeros contactos entre el Gobierno de Canarias con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero, según Manrique de Lara, ese pacto no se refleja en el texto de la disposición. "El pacto con el que contábamos no se ha materializado. Aquí partimos de un pacto que ya existía y lo que queremos comprobar es si se cumple o no. Porque las exoneraciones de hoy hasta septiembre son menos de la mitad de las de los ERTE de marzo", resalta el dirigente empresarial.

Reconoce que Torres "ha tenido que hacer un esfuerzo titánico para conseguir la disposición adicional aprobada hoy [por ayer] porque por la noche no había nada", pero insiste en que "lo que tiene que aclarar el Gobierno de España son las condiciones que va haber para Canarias, y si a partir de septiembre o a parir de ahora".

"El ERTE es una herramienta para proteger al tejido empresarial de la ausencia de demanda derivada de una crisis sanitaria. En Canarias el sector no está parado de forma caprichosa, y el ERTE no es una herramienta incentivadora, sino que el objetivo es preservar el empleo y que no muera el tejido que le da cobertura a ese empleo, y eso es lo que tenemos que garantizar", subraya Manrique.