El número dos de la alcaldesa de la capital tinerfeña, el socialista José Ángel Martín, compareció a mediodía de ayer a las puertas del Ayuntamiento santacrucero arropado por miembros de su grupo municipal y su socia de gobierno, la concejala de Ciudadanos Matilde Zambudio, para valorar la "declaración de intenciones mostrada ante el notario", como lo definió la portavoz de Cs, al referirse al anuncio de la moción de censura acordada entre CC, PP y su compañera de partido Evelyn Alonso.

Martín anunció que en los próximos días se sucederán nuevas denuncias contra los nacionalistas que pondrán en evidencia su gestión hasta que el equipo de gobierno jubiló a CC de la Presidencia del salón de plenos, tras casi 40 años con el bastón de mando.

"CC parece que se pone muy nerviosa cuando algunos expedientes salen a la luz; parece que no saben vivir sin el oxígeno que les da el poder y la gestión del dinero público que en muchas ocasiones, por su mala gestión, ha acabado en la Fiscalía", expresó Martín. "Les anuncio que, si piensan que van a parar con esto los expedientes que están yendo a ser investigados por la Fiscalía, se están equivocando", aseguró.

El socialista precisó que se refería, por una parte, a los expedientes sobre las contrataciones de los cantantes Sebastián Yatra y Juan Luis Guerra. "En los próximos días anunciaremos otros expedientes que también nos tememos muy mucho que tendrán que coger el camino para ser investigados por la Fiscalía", prosiguió, antes de agregar: "CC lo sabe, y tal vez es la razón más poderosa por la que se ha firmado la todavía posible censura".

"Alguien tendrá que dar una explicación de cuáles son las razones", indicó el concejal acerca de la censura, y defendió que "en un año se han producido cambios en Santa Cruz percibidos nítidamente por la ciudadanía". Y continuó: "Patricia Hernández lidera un equipo que se ha puesto como objetivo cambiar las cosas". En la misma línea, argumentó sobre la nueva edil: "Incluso, en febrero, la que hoy es concejala parece que de otro equipo de gobierno, doña Evelyn Alonso, alababa el cambio que se estaba dando en Santa Cruz y decía que las cosas se estaban haciendo bastante bien y que se notaba la impronta de Cs en el gobierno de Santa Cruz".

"Alguien tendrá que explicar cuáles son las razones inconfesables para que hace unos meses escasos las cosas parecían que estaban cambiando y ayer se firma una moción de censura", añadió. "Y hablo de razones inconfesables porque, cuando alguien no tiene relato, cuando alguien no tiene una explicación que poder dar, sino esconderse, las razones no responden al interés general".

José Ángel Martín aseguró que van a seguir trabajando para tratar de "reconducir la situación hasta el último momento", y se mostró convencido de que no existe una alternativa. "No responde a la gestión", insistió sobre los motivos de la moción y se refirió a "intereses de todo tipo" para que haya un cambio de gobierno. Criticó que la censura se está planteando en un "momento absolutamente complejo" por las actuales circunstancias económicas y sanitarias.

Señaló que los socialistas santacruceros están en "constante contacto" con los responsables de la formación en Madrid, que están informados y trabajando para "tender puentes" ante una situación que tildó de "irracional". "Ciudadanos desautorizó esta censura en Santa Cruz. No tengo ninguna duda de que Cs es un partido leal en todas las instituciones en las que tiene acuerdos con el PSOE", comentó, antes de opinar que ve un Cs "con más ganas" y "de entendimiento", en lugar de "queriendo hacer oposición y llegar al poder por el poder".

Agria bienvenida

Matilde Zambudio, por su parte, dijo estar "muy sorprendida por la decisión que tomó Evelyn Alonso de forma unilateral y desoyendo las instrucciones que se habían dado de manera clara y concisa de parte de la dirección nacional de Ciudadanos". La todavía primera teniente de alcaldesa recordó que las pautas de la dirección ella misma se las recordó en el "discurso de bienvenida" de toma de posesión del cargo a Evelyn Alonso.

Zambudio aseguró que su compañera de partido conocía que "las instrucciones de Madrid eran "mantener la estabilidad de Santa Cruz continuando con el pacto que teníamos con el PSOE". Añadió su sorpresa por el cambio de postura de Alonso, que, según Zambudio, en febrero dijo que "la disciplina de voto es sagrada" y "alabó la labor que se estaba llevando a cabo en Santa Cruz".

Apuntó que lo ocurrido "no tiene absolutamente ningún tipo de comparación" a cuando ella apoyó a la actual alcaldesa. "Nunca fui no adscrita, nunca tuve la condición de tránsfuga", planteó. "No había instrucción expresa; así quedó acreditado", mantuvo. "Son dos situaciones totalmente diferentes porque en este caso las instrucciones son muy claras", abundó.

"No hay ningún relato que sea confesable que sustente la moción de censura. En el último año hemos dado cumplimiento a lo que nos comprometimos cuando llegamos: la regeneración democrática, y eso lo hemos cumplido con creces, y gestionar como debe ser, porque estábamos acostumbrados a la desidia absoluta", dijo.

Para Zambudio, el cambio ha sido palpable en el último año. Pero no solo quiso hacer responsable a su compañera de partido de la censura, sino también señaló a las organizaciones políticas que la promueven sin tener en cuenta la decisión de la dirección nacional de Ciudadanos.

A preguntas de si la censura es el resultado de las malas relaciones entre Alonso y Zambudio, manifestó que "justificar el cambio de gobernabilidad de un municipio en base a si me llevo bien o mal con la portavoz y la persona que me puso en la lista es peregrino y la deja en bastante mal lugar". "Las cuestiones que tienen que cambiar la gobernabilidad de un municipio no pueden obedecer a cuestiones personales. Aquí venimos a sacar adelante un proyecto común y que compartíamos, el de Ciudadanos, no el de Evelyn".

Matilde Zambudio desveló que antes del confinamiento "Evelyn Alonso estaba dispuesta a venir a trabajar conmigo al Ayuntamiento como personal de confianza". Afirmó que "no hay ningún relato confesable" que sustente la presentación de una moción de censura, que "tiene que venir motivada por una mala gestión y por cuestiones que en el consistorio no se han dado, sino más bien todo lo contrario", y afeó que Alonso dijese tiempo atrás que la disciplina de voto es "sagrada" y hasta elogiase la gestión de socialistas y Ciudadanos, y ahora respalde una moción de censura.

Zambudio sostuvo que es afiliada de Cs "de pleno derecho" porque su expulsión nunca se materializó, y comentó que no esperaba lo ocurrido porque en las reuniones con Alonso "siempre dijo que iba a seguir las instrucciones".

La fábrica de los 'no casos'

Por su parte, el portavoz de CC, Juan José Martínez, se pronunció también por primera vez desde que se formalizó la censura. "Hay muchos motivos para presentar una alternativa a este gobierno municipal que se muestra abatido, y que se ha mostrado más preocupado en hacer oposición a la oposición", explicó Martínez antes de detallar algunas de las justificaciones. Todas se resumen en un mandamiento nuevo del virtual nuevo gobierno: "Ha sido un año perdido para Santa Cruz". El portavoz de CC desgranó que la socialista Patricia Hernández y los ediles que le dieron la Alcaldía "no tienen un modelo de proyecto".

Martínez no ocultó su decepción con los actuales gestores, que "no aprovecharon la inercia" porque "están noqueados, sin ideas", como lo han demostrado tanto durante la incidencia del Covid-19 como en la situación posterior, que "ha traído a Santa Cruz la lacra del desempleo, cuando la ciudad se caracterizaba por ser el motor económico de Tenerife". "Pero han sido incapaces de reaccionar y reactivar la ciudad", comentó. Para el nacionalista, el gobierno ha estado más centrado en "fabricar no casos que en potenciar el tejido empresarial, llegando incluso a renunciar a la participación ciudadana, como lo demuestra su falta de voluntad para poner en marcha los tagorores de los cinco distritos en este primer año; han demostrado su incapacidad de mantener la mayoría de gobierno".

"Ante este momento crítico, Santa Cruz necesita un proyecto y tener capacidad de reacción. Y asumimos ese reto, con el aval de la capacidad de gestión contrastada que evidencia la labor desempeñada por Bermúdez, a quien no se le puede cuestionar su gestión pública, y junto al PP y a la concejala de Ciudadanos Evelyn Alonso, hemos asumido el compromiso con la ciudad", añadió.

"Estamos muy tranquilos frente a los no casos que han denunciado desde las filas del PSOE, máxime cuando el señor Martín reconoce en privado que no hay nada irregular". Para Martínez, el único interés de los socialistas es "enfangar el nombre de José Manuel Bermúdez, y tenemos claro que lo van a intentar con cualquier cosa fabricando no casos".

El portavoz nacionalista admitió que haya podido existir algún problema administrativo en la tramitación de algún expediente de los cientos que han tramitado durante los años en el gobierno municipal, pero, aun así, "no vamos a dejarnos amedrentar con fake news", valoró, a la espera de formalizar mañana la censura.