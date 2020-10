CC llama "mentiroso" al Gobierno por los ERTE y ve difícil apoyar los Presupuestos

El cabreo en CC es de tal calibre por el "engaño" del que se cree víctima, que va a condicionar sus futuras relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y muy especialmente la posibilidad de un acuerdo para el apoyo de su diputada en el Congreso, Ana Oramas, a los próximos Presupuestos Generales del Estado, el gran reto que tiene por delante a corto plazo el Gobierno de coalición de PSOE y UP para concretar con números los planes de reconstrucción del país y para el que tendrá muchas dificultades de lograr una mayoría suficiente en el Congreso. "Esto complica mucho nuestro apoyo a los Presupuestos estatales. El engaño es tan evidente, que hace que cambie totalmente nuestra relación con este Gobierno", insistía ayer Clavijo, especialmente sensible a lo que considera un "rebaja injustificada" de los términos pactados por él mismo y por el secretario genera de CC, José Miguel Barragán, respecto a cómo quedarían los ERTE canarios en la disposición finalmente incluida en el real decreto aprobado el viernes. Según Clavijo, "si no te puedes fiar de que se vayan a cumplir los pactos y acuerdos que alcanzas, quedan inservibles los puentes que teníamos tendidos para el diálogo".

Más allá del análisis que la Comisión Permanente de CC realizó ayer de la respuesta del Ejecutivo de Sánchez sobre los ERTE en Canarias, apelando a su condición de región ultraperiférica de la UE para tener en cuenta su "particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional", la posición de Clavijo apunta a un estrategia beligerante en su cada vez más asentada percepción de que no hay posibilidades de cerrar acuerdos con él que sean viables y que se vayan a cumplir. Clavijo no ha buscado aún explicaciones entre sus interlocutores en Madrid sobre el cambio del texto que iba a conformar esa disposición adicional séptima sobre los ERTE en Canarias, pero sí lo hará esta misma tarde en la sesión de control en el Senado, en la que preguntará directamente a Díaz. "No me han llamado ni nos han dado ningún tipo de explicación. El único que lo ha hecho ha sido el presidente de Canarias, para decirme que esa disposición es un logro fantástico y maravilloso", asegura irónico el senador de CC, quien añade que tampoco Ángel Víctor Torres le ha logrado explicar "en qué se traduce ese supuesto logro desde el punto de vista práctico".

"Ni hay una regulación distinta para los ERTE canarios hasta el 30 de septiembre, ni los garantiza para después de esa fecha", advierte Clavijo, quien considera que si en el marco de negociaciones y presiones por la situación en que se sabe que queda el sector turístico canario frente a otras comunidades no se ha conseguido un texto más preciso y garantista que el aprobado, difícilmente se logrará en octubre.

Buscar que se concrete

Con todo, Clavijo asegura que CC intentará seguir presionando al Ejecutivo. "Vamos a intentar que esto se concrete en algo más, pero vistos los antecedentes, no vemos mucho margen", asegura.

Y es que el texto pactado por CC con Díaz y Ábalos señalaba que los ERTE por fuerza mayor que afecten a empresas con actividad en Canarias se extenderían "hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional" de forma que se beneficiarían de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo vigentes en cada momento. También establecía que antes de que finalizara la aplicación de la medidas, el Gobierno y Canarias realizarían una evaluación de los resultados con el fin de valorar la posibilidad de adoptar nuevas medidas extraordinarias.

Clavijo no esconde su malestar, cabreo e incluso irritación por el comportamiento del Ejecutivo de Sánchez en relación a Canarias y a la misma actuación parlamentaria de CC, de la que recuerda que cambió la abstención anunciada por un apoyo a las últimas prórrogas del estado de alarma a cambio de la extensión de los ERTE en el Archipiélago. "Nos encontramos con un Gobierno mentiroso, que es incapaz de articular con ningún socio ninguna alternativa creíble", afirma Clavijo. "Engaña a ERC, al PNV, a CC".