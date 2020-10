El Gobierno maquilla el vacío sobre el rescate canario en el plan de reconstrucción

La comisión celebrará mañana su sesión definitiva y aprobará el informe de conclusiones y propuestas que se elevarán al pleno de la Cámara dentro de unas semanas, y se mantienen vivas la mayoría de las 50 enmiendas presentadas por la diputada de CC, Ana Oramas, en espera de poder incorporar algunas de sus reclamaciones para las Islas. El PSOE anunció que admitía varias demandas de la diputada nacionalista, pero ésta consideró que los documentos finales, sobre todo el relativo a medidas económicas, "no sirven a Canarias" al estimar que no asumía la gran mayoría de las que se incluyen en el pacto canario anticrisis firmado por todos los partidos de las Islas salvo el PP y Cs, y avalado por el Gobierno regional, los cabildos y ayuntamientos, y los agentes sociales.

En materia económica, el portavoz del PSOE en el correspondiente grupo de trabajo, Pedro Casares, aseguraba ayer que el Gobierno central ha demostrado su apoyo a Canarias y que "la mirada" hacia las necesidades de las Islas en este contexto de crisis "es evidente", aunque justificó el rechazo de la mayoría de las propuesta de Oramas "porque estamos aquí para hacer una mirada de país, no una mirada local a cada una de las cuestiones de los territorios. Muchas de las cuestiones que plantea la señora Oramas para Canarias lo están para el conjunto de España", afirmó el socialista, poniendo como ejemplo las medidas aprobadas en materia de turismo, movilidad y transportes, uso del superávit por parte de las comunidades que disponen de él, o la prórroga de los ERTE.

Distinta posición

El portavoz socialista anunció que se presentarían varias propuestas de enmiendas transaccionales a la diputada de CC en materia de cambio climático, o sobre la posibilidad de establecer una financiación específica los objetivos de desarrollo sostenible.

Pero Oramas insiste en que los acuerdos ofrecidos por el grupo socialista no responden a las necesidades de Canarias, y reclama tanto al PSOE como a UP que sostengan en el Congreso la misma posición que en las Islas. La diputa defendió todas las enmiendas, aunque aceptó las transaccionales referidas a política europea de defensa de la especificidades canarias como región ultraperiférica y la necesidad de un tratamiento y protección especial, y a otras medidas en el ámbito sanitario. Insiste en que "la temporada turística en verano está muerta" y que si esa situación se mantiene en la temporada alta a partir de octubre y no se modulan medidas para hacerle frente y adaptarlas "a la realidad de Canarias, en noviembre estaremos aquí hablando no ya del 50 % de paro y ERTE, como ahora, sino con medio millón de personas paradas definitivamente y con un tejido empresarial destrozado y hundido".

Tasas aéreas y ERTE

"A nosotros nos parece muy bien el documento presentado por el POSE y UP y apoyaremos todas las medidas que presenten los grupos que nos parezcan razonables y positivas para el país, pero este plan de reconstrucción económica no sirve para Canarias", resalta la diputada. En especial se refiere a sus enmiendas para el uso de los casi 4.000 millones de superávit por parte de todas las administraciones canarias "y que se tienen que usar para la emergencia social", así como a todas las políticas de respaldo al sector turístico.

Considera vital la eliminación del 95 % de las tasas aéreas durante un año en Canarias porque de lo contrario se tardarían "cuatro o cinco años" en recuperar la conectividad, así como la aprobación de un plan especial de turismo para el Archipiélago, y el anuncio inmediato de que se prorrogarán los ERTE hasta diciembre. Oramas considera insuficiente una prórroga hasta el 30 de septiembre aunque deje abierta la posibilidad de ampliarlo para el caso de Canarias a través de la disposición adicional del decreto aprobado el viernes pasado.

Defendió también enmiendas de protección al sector agrícola del Archipiélago, así como aquellas que se refieren a temas fiscales y que, según CC, no tiene en cuenta el REF canario.

Oramas insistió en todas sus intervenciones de ayer en cada uno de los grupos de trabajo de la comisión parlamentaria, que la Comisión Europea ha hecho un llamamiento para que las RUP, como territorios que más dificultades para afrontar la crisis, necesitan que "todas las políticas de los estados miembros en las políticas de reconstrucción tienen que tener en cuenta esta situación", y defendió sus enmiendas para que, en materia de política europea, se excluya de la propuesta gubernamental algunos aspectos que perjudican a Canarias. "Las políticas que sirven para el continente no sirven para Canarias, agravado por el drama social que podemos vivir en el inmediato futuro. No queremos subvenciones, queremos ser igual que el resto de los españoles y europeos", insistió.

En este sentido, el PSOE y el PP, que han cerrado un acuerdo en materia de política europea, ofrecieron varias enmiendas transaccionales a CC, que Oramas aceptó, para corregir o complementar algunos aspectos de la propuesta gubernamental, en concreto para que se reconozca explícitamente el reconocimiento de un bloque específico para Canarias dada su condición RUP que incorpora medidas singulares para las Islas, así como para reforzar las excepcionalidades en materia de ayudas de estado como en los instrumentos financieros que arbitre la UE. Entre las singularidades que se plantean para Canarias, se incluye la excepción del impuesto al CO2 para todas las conexiones aéreas y portuarias de cualquier tipo que tengan origen o destino Canarias así como que en el plan de armonización fiscal se mantenga el diferencial fiscal de las islas y su propia política fiscal.

También se tiene intención de pactar una enmienda conjunta entre PSOE y CC en materia de política sanitaria para que se reconozcan las especificidades canarias y de los demás territorios extrapeninsulares en el documento general, y que se tenga en cuenta su dificultad a la hora de fijar los criterios para incrementar el número de profesionales sanitarios y las plazas de especialistas, así como la distribución de material sanitario. Así como que se garantice el cumplimiento de los protocolos sanitarios en aeropuertos canarios y en los que se usan para conectar con Canarias.