Vigilante. Esa es la actitud con la que Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife y secretario insular del PSOE, inspeccionará la labor del Ejecutivo regional en el reparto de inversiones. Martín, que ha mostrado su pesar por la pérdida de poder territorial de Tenerife en el Gobierno canario tras el cese de Teresa Cruz como consejera de Sanidad y la dimisión de María José Guerra como consejera de Educación, sostiene en una entrevista publicada en el digital Tiempo de Canarias que los tinerfeños tienen que "ser los primeros en inversiones sanitarias y de carreteras".

El líder de los socialistas de Tenerife no esconde su descontento por la reorganización del Consejo de Gobierno impulsada por el presidente canario, Ángel Víctor Torres. El también secretario general del PSOE en Canarias situó a Manuela de Armas y Blas Trujillo, ambos nacidos en la provincia de Las Palmas, al frente de las consejerías de Educación y Sanidad en sustitución de dos tinerfeños. Los nuevos responsables no a cuotas de partidos, algo que no ha sido bien recibido por Martín, quien asegura que la remodelación "podía haber sido más amplia". Afirma, a su vez, que el secretario general del partido es consciente de que Tenerife "no tiene la representación que creo que debe tener". Una circunstancia, apunta, que le obligará a estar más vigilante y atento "para evitar agravios" a Tenerife y lograr que se cumplan los compromisos en carreteras y sanidad.

Martín anuncia, a su vez, que mantendrá un encuentro con el nuevo responsable de Sanidad, Blas Trujillo, con el que será exigente y tratará de buscar acuerdos. Hasta su nombramiento, Julio Pérez, portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, asumió de forma temporal la gestión del área, así como José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se hizo cargo de Educación. En la entrevista antes citada Martín insiste en que Tenerife tiene "problemas históricos" y que "siempre hemos estado detrás".