El PP acusa a Torres de agravar la crisis por su debilidad ante Madrid

"Estamos muy preocupados porque la crisis transcurre a pasos agigantados y se agrava mientras constatamos la falta de firmeza de Torres ante Madrid porque un día sí y otro también asistimos a su fracaso en la defensa de nuestros intereses", criticó Navarro, que se quejó de que "los temas que son vitales siguen sin resolverse". En este sentido, la líder popular se refirió a la indefinición que todavía existe sobre el uso del superávit por parte de las corporaciones locales. Navarro definió como "una desfachatez" la reunión que se celebró entre el Ministerio de Hacienda y los representantes de los cabildos, tras la cual el Gobierno central emplazó a las instituciones insulares a una nueva reunión para estudiar el uso del superávit y los remanentes.

"Es poco serio celebrar un encuentro para decir que se convoca otro para estudiar lo que ya deberíamos tener solucionado porque se lleva pidiendo desde el mes de abril", criticó la presidenta del PP canario, que además recordó que las Islas todavía no han ingresado los 500 millones de euros por el incumplimiento del convenio de carreteras. "Poco o nada pintamos para el Gobierno de la nación, mientras que los canarios sufrimos la gestión de un Ejecutivo autonómico sin rumbo, desnortado, que sobrevive a golpe de titular intentando tapar cada fracaso que cosecha con una nueva ocurrencia", aseguró.

Sin Pacto para la Reactivación

Respecto al Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias -aprobado el 30 de mayo con el respaldo de todas las fuerzas políticas excepto PP y Ciudadanos-, Navarro no entiende que "siga sin ejecutarse 35 días después" y que no se sepa nada del plan en el que debía desembocar este acuerdo "y del que desconocemos todo, si se está elaborando o si se va a presentar", explicó la presidenta de los populares canarios, que no dudó en definir este pacto como un nuevo capítulo de la "política de escaparate" que desarrolla el Gobierno regional.

"Este pacto todavía permanece en el cajón de los asuntos pendientes", lamentó Navarro, cuyo partido se opuso a este texto que prevé movilizar 18.535 millones de euros durante 2020. "Nos ratificamos en el rechazo que ya manifestamos en su día, tanto por la falta de garantía financiera como por el calado de las medidas, muchas de las cuales no se concretan y, cuando se hacen, se quedan cortas".

A esto se suma que para llevar a cabo muchas de estas acciones se debe permitir el endeudamiento y el uso de los remanentes y el superávit, además de que se apruebe un plan turístico específico para el Archipiélago y se prorroguen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta diciembre. "Pero a día de hoy nada de esto ha ocurrido, seguimos paralizados y hay que ponerse las pilas, Torres tiene que dar un golpe sobre la mesa porque Canarias no está en la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez, Torres puede tener mucha voluntad, pero eso no vale, no es suficiente".

Finalmente, la presidenta del PP canario hizo referencia al anuncio realizado por Sánchez sobre la subida de impuestos y recordó que el Ejecutivo de Torres ya aplicó en su día un incremento del IGIC. "Se trata de un nuevo atraco fiscal, un asalto a los bolsillos de los contribuyentes cuando el paro se dispara", sentenció. Para Navarro, subir los impuestos empeorará todavía más la crítica situación que reflejan los datos del primer trimestre del año 2020, "que son descorazonadores y que ya indicaban el desplome de los principales indicadores socioeconómicos antes incluso de la pandemia". Un escenario al que no ha sabido hacer frente el Ejecutivo regional, que "ha hecho todo lo contrario para orientar la economía y bienestar de los canarios", concluyó la popular.